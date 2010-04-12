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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5635563656375638>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19

Кто-то бузит в заявках и тут, и на минфине, ставят заниженные курсы. Думают, так можно сбить?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:22

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Дата 02.08.2018
Тип (купівля / продаж) продаж
Обсяг до 100 млн. дол. США
Тип заявки (конкуретні / неконкурентні) конкурентні
Час подання банками заявок на участь до 12:30

Давно не давали на подачу заявок более двух часов.
Не скучно. Опять картинка не привычная.

Так и аукционов давненько не было. :)

Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.

Кого-то придется "обмануть".
Все хотят всего и без рисков, а так не бывает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25

  tea написав:Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?


А что намечается 16-го августа?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25

  tea написав:Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.


Что значит обмануть?
Тут всё происходит естественным путём.
Как в пида-рашке в 1998-м. Заигрались все. Государство, банки, иностранные спекулянты и жадные граждане. Пирамида рухнула без обмана, сама по себе.
Все в ж.
И такое случается по всему миру.
Поэтому надо взвешивать все риски. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25

Привет из Днепра-6

Меж тем, около 12.20 на фоне нарастающего напряжения в среде потенциальных покупателей доллара на межбанке , которые, подобно известному персонажу, оказались на развилке дорог с указателями «НБУ» и «Базар», цена безналичного доллара предельно сузила спред, оказавшись на цифре 27,00/27,01 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и оферов.

На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором повышении действующих цен (27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,65 UAH/EUR) на фоне текущего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок низколиквидный и равновесный.

Дата: 02 августа 2018 г. на 12.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,10/27,20 UAH/USD
€ – 31,51/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:28

  tea написав:
  Libo написав:
  tea написав:Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.

Если вам ОВГЗ вроздриб, то кто тогда понесет деньги на депо в банки

Не забувайте,що випуски ОВДП будуть обмежені,а банки залучають депозити в необмеженій кількості.Тому ОВДП вистачить не всім.

Чай, для кого-то и миллион грн - розница. :)
Можно не уменьшать миним. сумму, вот и останутся депозиты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:28

  Antidaf написав:
  tea написав:Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?


А что намечается 16-го августа?


Он 16-го депозит в грн забирает.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:29

  Сибарит написав:
  tea написав:Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.

Кого-то придется "обмануть".
Все хотят всего и без рисков, а так не бывает.

Поэтому крайне аккуратно стоит относиться к валютным облигациям.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:31

  Libo написав:
  Antidaf написав:
  tea написав:Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?


А что намечается 16-го августа?


Он 16-го депозит в грн забирает.

:lol: :lol: :lol:


А я подумала, транша от МВФ ждёт.
По факту имеем ползучую девальвацию. Уже серые обменки Киева впаривают по телефону по 27,13 и выше (в зависимости от сумм).
Antidaf
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