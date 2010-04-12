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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:19
Кто-то бузит в заявках и тут, и на минфине, ставят заниженные курсы. Думают, так можно сбить?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:22
ЛАД написав: Сибарит написав:
Дата 02.08.2018
Тип (купівля / продаж) продаж
Обсяг до 100 млн. дол. США
Тип заявки (конкуретні / неконкурентні) конкурентні
Час подання банками заявок на участь до 12:30
Давно не давали на подачу заявок более двух часов.
Не скучно. Опять картинка не привычная.
Так и аукционов давненько не было.
Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25
tea написав:
Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.
Кого-то придется "обмануть".
Все хотят всего и без рисков, а так не бывает.
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Сибарит
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25
tea написав:
Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?
А что намечается 16-го августа?
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Antidaf
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25
tea написав:
Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.
Что значит обмануть?
Тут всё происходит естественным путём.
Как в пида-рашке в 1998-м. Заигрались все. Государство, банки, иностранные спекулянты и жадные граждане. Пирамида рухнула без обмана, сама по себе.
Все в ж.
И такое случается по всему миру.
Поэтому надо взвешивать все риски.
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Libo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:25
Привет из Днепра-6
Меж тем, около 12.20 на фоне нарастающего напряжения в среде потенциальных покупателей доллара на межбанке , которые, подобно известному персонажу, оказались на развилке дорог с указателями «НБУ» и «Базар», цена безналичного доллара предельно сузила спред, оказавшись на цифре 27,00/27,01 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и оферов.
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором повышении действующих цен (27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,65 UAH/EUR) на фоне текущего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
Дата: 02 августа 2018 г. на 12.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,10/27,20 UAH/USD
€ – 31,51/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,430 UAH/RUB
US
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:28
tea написав: Libo написав: tea написав:
Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.
Если вам ОВГЗ вроздриб, то кто тогда понесет деньги на депо в банки
Не забувайте,що випуски ОВДП будуть обмежені,а банки залучають депозити в необмеженій кількості.Тому ОВДП вистачить не всім.
Чай, для кого-то и миллион грн - розница.
Можно не уменьшать миним. сумму, вот и останутся депозиты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:28
Antidaf написав: tea написав:
Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?
А что намечается 16-го августа?
Он 16-го депозит в грн забирает.
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Libo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:29
Сибарит написав: tea написав:
Не хотілось би,щоб держава обманула вкладників в ОВДП.
Кого-то придется "обмануть".
Все хотят всего и без рисков, а так не бывает.
Поэтому крайне аккуратно стоит относиться к валютным облигациям.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:31
Libo написав: Antidaf написав: tea написав:
Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?
А что намечается 16-го августа?
Он 16-го депозит в грн забирает.
А я подумала, транша от МВФ ждёт.
По факту имеем ползучую девальвацию. Уже серые обменки Киева впаривают по телефону по 27,13 и выше (в зависимости от сумм).
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Antidaf
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