|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:34
Вроде, 15-го Минфин гасить ОВГЗ собирался
Antidaf написав: Libo написав: tea написав:
Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?
А что намечается 16-го августа?
Он 16-го депозит в грн забирает.
А я подумала, транша от МВФ ждёт.
По факту имеем ползучую девальвацию. Уже серые обменки Киева впаривают по телефону по 27,13 и выше (в зависимости от сумм).
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65493
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4018 раз.
- Подякували: 7449 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:40
Antidaf написав:
По факту имеем ползучую девальвацию.
Начало девальвации - моя любимая пора. Сразу всё становится дешевле, с лёгкостью меняешь, с лёгкостью соришь ...
А когда она ползучая и длительная, тогда еще лучше, цены стараются держать зубами до последнего.
Инджой.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6477
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 3167 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:42
innamax2008 написав:
Представляю толпы обманутых вкладчиков под минфином "отдайте наши доллары", будет, как с советскими облигациями, отдадут потом, когда нибудь, приходите завтра
такой вариант не исключен.
равно как и последующая конвертация валютных ОВГЗ в гривневые.
и особенно командой вновь прибывших руководителей (если прибудет), привычно кивающей на "укравших всё до нас" папередников...
кто сможет догадаться о безопасном временном лаге и безболезненно выйти из игры в музыкальные стулья, тот и чемпион.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12995
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1739 раз.
- Подякували: 3571 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:42
Libo написав: Antidaf написав:
По факту имеем ползучую девальвацию.
Начало девальвации - моя любимая пора. Сразу всё становится дешевле, с лёгкостью меняешь, с лёгкостью соришь ...
А когда она ползучая и длительная, тогда еще лучше, цены стараются держать зубами до последнего.
Инджой.
Это потому, что у Вас доллары есть, евро, шекели. Не?
-
Antidaf
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 22.10.12
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:43
У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні
“Оновлений офіційний курс гривні до долара США буде публікуватися на 2 години раніше – о 16:00, а о 18:00 буде з’являтися офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют і банківських металів. Національний банк буде публікувати офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний”, – йдеться в повідомленні.
а шо делать?
-
чик
-
-
- Повідомлень: 5641
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 3130 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6342
|1344085
|
Сер 01 сер, 2018 23:00
ЛОБ
|
|12862
|1429088
|
|
|158
|243066
|
|