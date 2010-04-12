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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5635563656375638

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:34

  Antidaf написав:
  Libo написав:
  tea написав:Залишається тільки здогадуватись - які ЗВР в нас будуть станом на 1 вересня.
Курс ще тримати потрібно до 16 серпня.Кожного дня будуть зливати ЗВР?


А что намечается 16-го августа?

Он 16-го депозит в грн забирает.

:lol: :lol: :lol:


А я подумала, транша от МВФ ждёт.
По факту имеем ползучую девальвацию. Уже серые обменки Киева впаривают по телефону по 27,13 и выше (в зависимости от сумм).


Вроде, 15-го Минфин гасить ОВГЗ собирался

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:40

  Antidaf написав:По факту имеем ползучую девальвацию.


Начало девальвации - моя любимая пора. Сразу всё становится дешевле, с лёгкостью меняешь, с лёгкостью соришь ... :oops:
А когда она ползучая и длительная, тогда еще лучше, цены стараются держать зубами до последнего.
Инджой. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:41

  дядя Caша написав:
  Antidaf написав:
А я подумала, транша от МВФ ждёт.


Вроде, 15-го Минфин гасить ОВГЗ собирался

US


Интересно, будет чем гасить...
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:42

  innamax2008 написав:Представляю толпы обманутых вкладчиков под минфином "отдайте наши доллары", будет, как с советскими облигациями, отдадут потом, когда нибудь, приходите завтра :mrgreen:

такой вариант не исключен.
равно как и последующая конвертация валютных ОВГЗ в гривневые.
и особенно командой вновь прибывших руководителей (если прибудет), привычно кивающей на "укравших всё до нас" папередников...
кто сможет догадаться о безопасном временном лаге и безболезненно выйти из игры в музыкальные стулья, тот и чемпион.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:42

  Libo написав:
  Antidaf написав:По факту имеем ползучую девальвацию.


Начало девальвации - моя любимая пора. Сразу всё становится дешевле, с лёгкостью меняешь, с лёгкостью соришь ... :oops:
А когда она ползучая и длительная, тогда еще лучше, цены стараются держать зубами до последнего.
Инджой. :lol:


Это потому, что у Вас доллары есть, евро, шекели. Не?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:43

У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні
“Оновлений офіційний курс гривні до долара США буде публікуватися на 2 години раніше – о 16:00, а о 18:00 буде з’являтися офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют і банківських металів. Національний банк буде публікувати офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний”, – йдеться в повідомленні.
а шо делать?
чик
 
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