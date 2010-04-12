Ну, по плану в августе НБУ должен перечислить в казну 12,5 млрд грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:09
Ну, по плану в августе НБУ должен перечислить в казну 12,5 млрд грн
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:20
Вчера "варяги" вместе с аграриями на МБ покупали. Присутствие на рынке нерезов надежно индицируется очень ранним ростом курса доллара.
Кстати, часть варягов вполне может проявить себя и во время погашения Минфином ОВГЗ, отказавшись от повторного участия в размещениях, если "не глянется" % доходности новых бумаг.
US
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:29
Привет из Днепра-8
Судя по всему, аукционной валюты хватило не всем «страждущим», во всяком случае, по завершению аукциона на 13.25 Киева котировки СКВ на межбанке
выросли до 27,01/27,02 UAH/USD.
К 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.
US
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:38
Немного не так. То есть совсем не так. На год вашему предприятию выделили из бюджета казны лимит 1000 грн , а вы использовали только 800 грн, значит на следующий год вам выделять только 800 грн ( урежут финансирование). Как следствие надо потратить любой ценой .
Востаннє редагувалось yama в Чет 02 сер, 2018 12:46, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:39
Наоборот, я много чего продала бы, но времена не те.
Я рада за тебя, чужое не считаю, будь счастлив, это главное, что бы там цадек не говорил или тора.
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42
это хорошо , но возникнет вопрос ,а откуда средства ? а уплачены ли все налоги с этих денег ? или вы наивно полагаете что все деньги которые привезли заробитчаны официальные ? никто из знакомых заробитчан не хочет показывать свои деньги
свинорыл
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42
Правильно. С золотовалютных резервов, раз транш ушёл в летний отпуск с мвфом (а может и совсем ушёл, виницкий парень газ не может поднять, колется кресло, как в рекламе антигеморройного средства).
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42
Привет из Днепра-9
Вышедшая окончательная сводка о результатах аукциона подтвердила предположение, что доллара аукциона на всех не хватило.
Было подано заявок на участие в мероприятии на сумму $124,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $100,00 млн.
Цена отсечки составила 27,000, средневзвешенный курс – 27,0062, максимальный курс – 27,0101 UAH/USD.
Наконец, около 13.38 Киева на фоне выросших на межбанке из-за возвращения туда лузеров аукциона цен доллара к 27,02/27,05 UAH/USD рынок ушел на обеденный перерыв.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
US
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:44
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