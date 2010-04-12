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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56375638563956405641>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:09

  Antidaf написав:
  дядя Caша написав:
  Antidaf написав:
А я подумала, транша от МВФ ждёт.


Вроде, 15-го Минфин гасить ОВГЗ собирался

US


Интересно, будет чем гасить...

Ну, по плану в августе НБУ должен перечислить в казну 12,5 млрд грн
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:20

  Yuri_61 написав:скорый выход на рынок «дочек» иностранных компаний с покупками валюты под репатриацию дивидендов ( первая декада каждого месяца) — только разогреет рынок еще больше.

эту инфу надо записать себе и проверить по факту


Вчера "варяги" вместе с аграриями на МБ покупали. Присутствие на рынке нерезов надежно индицируется очень ранним ростом курса доллара.
Кстати, часть варягов вполне может проявить себя и во время погашения Минфином ОВГЗ, отказавшись от повторного участия в размещениях, если "не глянется" % доходности новых бумаг.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:24

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:Ну, по плану в августе НБУ должен перечислить в казну 12,5 млрд грн

Добавлю, что 19.08 - предельный срок уплаты некоторых квартальных налогов. Не все будут тянуть до последнего, учитывая чехарду с изменением счетов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:29

Привет из Днепра-8

Судя по всему, аукционной валюты хватило не всем «страждущим», во всяком случае, по завершению аукциона на 13.25 Киева котировки СКВ на межбанке
выросли до 27,01/27,02 UAH/USD.

К 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:38

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  Libo написав:Чай, ну ты и тугой!Вдумайся, недовзаимствовали 56 млрд. (по плану), а дефицит (реальный) составил всего 10 млрд. Т.е. где-то по другим статьям получили больше запланированного ...Ты собирался стрельнуть у жены на бутылку 56 грн. Она дала тебе под сраку. Ты вышел из дома, залез в карман, пересчитал деньги еще раз, прозрел и обрадовался - на бутылку то не хватает всего 10 грн.! А 10 грн. это не 56, можно шибануть у собутыльников и под магазином. Что тут непонятного?

Может хоть на таком примере поймут) плюсую..!

Может вам напомнить как под конец года все гос конторы начинают бешено проводить тендеры ? Отсюда сразу вытекает вопрос почему они их не проводили в течении года ?
И как следствие всех этих предновогодних тендеров курс взлетает перед новым годом.

Немного не так. То есть совсем не так. На год вашему предприятию выделили из бюджета казны лимит 1000 грн , а вы использовали только 800 грн, значит на следующий год вам выделять только 800 грн ( урежут финансирование). Как следствие надо потратить любой ценой .
Востаннє редагувалось yama в Чет 02 сер, 2018 12:46, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:39

  Libo написав:
  Antidaf написав:Это потому, что у Вас доллары есть, евро, шекели. Не?


Да и ты не прибедняйся ...
Небось сама про себя лихорадочно думаешь, а что еще не куплено, какие девичьи мечты еще не реализованы, самое время урвать по дешевке ... :lol:


Наоборот, я много чего продала бы, но времена не те.
Я рада за тебя, чужое не считаю, будь счастлив, это главное, что бы там цадек не говорил или тора.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42

  tea написав:Пару тижнів тому я писав,що так як у держави є проблеми з запозиченнями,а у населення на руках декілька десятків мільярдів,та ще й заробітчани їх примножують,то непогано було б державі випустити облігації номіналом,наприклад,1000 доларів під ставку 6% річних та 25000 грн під ставку 18% річних і продавати через будь-який державний банк.
І ось сьогодні читаємо новину...
https://news.finance.ua/ru/news/-/43151 ... iya-k-ovgz

это хорошо , но возникнет вопрос ,а откуда средства ? а уплачены ли все налоги с этих денег ? или вы наивно полагаете что все деньги которые привезли заробитчаны официальные ? :lol: никто из знакомых заробитчан не хочет показывать свои деньги
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42

  4x4 написав:
  Antidaf написав:
Интересно, будет чем гасить...

Ну, по плану в августе НБУ должен перечислить в казну 12,5 млрд грн


Правильно. С золотовалютных резервов, раз транш ушёл в летний отпуск с мвфом (а может и совсем ушёл, виницкий парень газ не может поднять, колется кресло, как в рекламе антигеморройного средства).
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:42

Привет из Днепра-9

Вышедшая окончательная сводка о результатах аукциона подтвердила предположение, что доллара аукциона на всех не хватило.
Было подано заявок на участие в мероприятии на сумму $124,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $100,00 млн.

Цена отсечки составила 27,000, средневзвешенный курс – 27,0062, максимальный курс – 27,0101 UAH/USD.

Наконец, около 13.38 Киева на фоне выросших на межбанке из-за возвращения туда лузеров аукциона цен доллара к 27,02/27,05 UAH/USD рынок ушел на обеденный перерыв.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:44

  дядя Caша написав:

ДС больше интересует последствие действий этих "пожарников" на валютном рынке с появлением там нескольких миллиардов гривни, часть которых достанется "варягам"....

US.


В-общем, дорогой ДС, лето жаркое получилось в этом году. Хотя, грекам больше не повезло.
Antidaf
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