Додано: Чет 02 сер, 2018 13:01

Привет из Днепра-10



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,985/27,000 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились новые признаки расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 45 356,0 млн. грн. к отметке 46 329,4 млн. грн.



С 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» выросли, сумев в указанный час обосноваться на отметке 27,04/27,07 UAH/USD.



По состоянию на 10.30 Киева котировки безналичного доллара, поднявшиеся с утра до цифры 27,04/27,07 UAH/USD, не покинули эту отметку.



Около 10.35 котировки безналичного «американца» ушли вниз к 27,00/27,02 UAH/USD

стараниями регулятора, который, по предварительным данным, нынче не поскупился, анонсировав аукцион объемом $100,0 млн.



К 11.05 благодаря нацбанковскому анонсу об аукционе, заявки на который надо успеть подать до 12.30 Киева, котировки безналичного доллара на межбанке упали до 26,98/27,01 UAH/USD.



Около 11.33 валютный межбанк в секторе доллара пребывал в состоянии равновесия покупок и продаж, позволивши немного сузить спред котировок СКВ до 26,99/27,01 UAH/USD. В целом, рынок безналичного доллара «затих», ожидая результатов валютного аукциона.



Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное нацбанковским анонсом о стомиллионном валютном аукционе, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Меж тем, около 12.20 на фоне нарастающего напряжения в среде потенциальных покупателей доллара на межбанке , которые, подобно известному персонажу, оказались на развилке дорог с указателями «НБУ» и «Базар», цена безналичного доллара предельно сузила спред, оказавшись на цифре 27,00/27,01 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и оферов.

К 12.50 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона – цена отсечки составила 27,0000, средневзвешенный курс – 27,0062 UAH/USD. Валютный межбанк, очевидно, задремав, не отреагировал на эту статистику – цена доллара на межбанке не тронулась с отметки 27,00/27,01 UAH/USD.



Судя по всему, аукционной валюты хватило не всем «страждущим», во всяком случае, по завершению аукциона на 13.25 Киева котировки СКВ на межбанке

выросли до 27,01/27,02 UAH/USD.



Вышедшая окончательная сводка о результатах аукциона подтвердила предположение, что доллара аукциона на всех не хватило.

Было подано заявок на участие в мероприятии на сумму $124,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $100,00 млн.



Цена отсечки составила 27,000, средневзвешенный курс – 27,0062, максимальный курс – 27,0101 UAH/USD.



Наконец, около 13.38 Киева на фоне выросших на межбанке из-за возвращения туда лузеров аукциона цен доллара к 27,02/27,05 UAH/USD рынок ушел на обеденный перерыв.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 августа с уровней: доллар – 26,95/27,15 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 01 августа по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 01 августа по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1660, упав до $1,1642 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1636 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 02 августа в розничном сегменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 02 августа в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.



На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором повышении действующих цен (27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,65 UAH/EUR) на фоне текущего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



По состоянию на 13.07 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен до 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и предложения.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



К 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 августа по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 31,51/31,66 UAH/EUR, рубль 0,424/0,429 UAH/RUB, Киев опт 27,00-05/27,15-20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,00-05/27,15-20 UAH/USD, евро (опт) 31,45-50/31,60-75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,45-50/31,60-75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,00/27,20 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 27,10/27,20 UAH/USD, розница – 27,05/27,23 UAH/USD; Запорожье – 27,15/27,25 UAH/USD; евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль - 0,425/0,431 RUB/USD.



На торгах безналичным долларом в четверг, полагаю, регулятор получил первый счет к оплате своей так называемой либерализации валютного рынка, которая исчерпалась вульгарным утаиванием оперативной информации о ходе торгов на межбанке. Лишенные доступной ранее информации участники наличного рынка начали поступать вполне логично: чтобы не «попасть на курсе», они подняли действующие цены валютообменного сервиса. Это бумерангом посредством интенсификации перетока более дешевой безналичной СКВ на ставший еще более дорогим наличный рынок ударило по межбанку, нарастив спекулятивный спрос на доллар.



В результате, к $50,0 млн. интервенций 01 августа добавилась сотня миллионов «аукционного» доллара. Натурально, выросший ажиотаж, катализированный «тайнами двора» по Институтской 9, привел к тому. что аукционной СКВ хватило не всем.



Таким образом, неуклюжесть и непрофессионализм чиновников Нацбанка был оплачен из золотовалютных резервов.



Информационный вакуум, который клерки НБУ пытались развеять «среднепотолочными» «справочными» курсами около полудня, с одной стороны усугубляет тревогу и растущий спрос населения на наличную валюту, стимулируя подорожание «зеленого» безнала, с другой, затрудняет объективное прогнозирование отечественного валютного рынка в среднесрочной перспективе.

На повестке дня намеченное к средине месяца погашение ОВГЗ Минфином, следствием которого станет появление на рынке дополнительной гривневой ликвидности, что, наверняка окажет катализирующее влияние на «бычий» тренд «зеленого» безнала, который будет поддержан наличным рынком.



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