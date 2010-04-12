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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5638563956405641

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 826
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 826
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:09

Re: Валютный рынок в контексте

Объем заливки (почти 3 ярда гривен эквивалента) впечатляет.
Завтра выплаты по долгам 257М$? Кто то играет против НБУ ?
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:11

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Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:12

  tea написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-9
Вышедшая окончательная сводка о результатах аукциона подтвердила предположение, что доллара аукциона на всех не хватило.
Было подано заявок на участие в мероприятии на сумму $124,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $100,00 млн.
Цена отсечки составила 27,000, средневзвешенный курс – 27,0062, максимальный курс – 27,0101 UAH/USD.
US

Значить завтра можуть оголосити аукціон на 150 млн. :shock:

150 не огласят. Максимум 100. Еще август на дворе, и нельзя жечь все дрова, а то к зиме топить будет нечем...
А вообще, тенденция пугает.
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Чет 02 сер, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Antidaf написав:Правильно. С золотовалютных резервов

Из прибыли. За 2017 год.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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