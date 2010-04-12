Объем заливки (почти 3 ярда гривен эквивалента) впечатляет.
Завтра выплаты по долгам 257М$? Кто то играет против НБУ ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:09
Re: Валютный рынок в контексте
Объем заливки (почти 3 ярда гривен эквивалента) впечатляет.
Завтра выплаты по долгам 257М$? Кто то играет против НБУ ?
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:12
150 не огласят. Максимум 100. Еще август на дворе, и нельзя жечь все дрова, а то к зиме топить будет нечем...
А вообще, тенденция пугает.
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Чет 02 сер, 2018 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:12
Re: Валютный рынок в контексте
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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