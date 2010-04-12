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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 564056415642564356445645>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 827
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 827
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:29

  tea написав:
  Obval_Defoltovich написав: Еще август на дворе, и нельзя жечь все дрова, а то к зиме топить будет нечем...

А щоб не палити зайві дрова,я б на місці НБУ після 17 серпня за 5-7 днів дав би дійти курсу до 29.00.Врешті-решт бюджет по цьому курсу порахований.

От Липтон хулиган,а как же красивые слова НБУ о борьбе с инфляцией?

Но действительно ситуация пугает,зачем гребсти на все и по любой цене,что-то знают?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Daralex написав:Сколько всего НДС в июле вернули?

10,7 млрд грн
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:33

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
Вышедшая окончательная сводка о результатах аукциона подтвердила предположение, что доллара аукциона на всех не хватило.

На первый взгляд кажется, что не хватило, но цифры выглядят весьма странно.
Было удовлетворено 35 заявок из 44, это больше двух третей. Учитывая, что банки могли подавать по 3 заявки, а курс отсечения оказался неожиданно низким, можно предположить, что реальная потребность в валюте удовлетворена полностью, а за бортом остались только третьи заявки "на удачу". Не будем же мы считать серьезной заявку с курсом 26.9500. Да и максимальный курс 27.0101 меньше уровня бидов 27.03, которые были до объявления аукциона.
При этом, сразу после аукциона появляются "лузеры", готовые покупать по любой цене, что тянет курс вверх. Я бы поверил в такой сценарий, если бы на МБ имели доступ все, кто ни попядя. Но ведь туда допущены исключительно профессионалы.
Мне легче поверить в умысел, чем в глупость. Причем умысел подкреплен очень серьезными ресурсами.


ДС далек от идеи открывать охоту на ведьм, но консультации с дилерами системных банков дали основание связать наблюдавшееся в последние дни "зеленое" ралли после 14.20 с "либерализацией" валютного рынка.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:35

Re: Валютный рынок в контексте

  4x4 написав:Клиент поставил ордер на покупку и пожелал поучавствовать в аукционе НБУ по этому курсу - такой вариант не рассматриваете?

Разве клиентов кто-то спрашивает, по какой процедуре проводить сделку?
Да и откуда клиент вчера, подавая заявку, мог знать, что сегодня будет аукцион?
Если клиент поставил низкий предельный курс, его заявка не будет играть на повышение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:36

  somilitark написав:
  tea написав:
  Obval_Defoltovich написав: Еще август на дворе, и нельзя жечь все дрова, а то к зиме топить будет нечем...

А щоб не палити зайві дрова,я б на місці НБУ після 17 серпня за 5-7 днів дав би дійти курсу до 29.00.Врешті-решт бюджет по цьому курсу порахований.

От Липтон хулиган,а как же красивые слова НБУ о борьбе с инфляцией?

Но действительно ситуация пугает,зачем гребсти на все и по любой цене,что-то знают?

Действительно, что-то знают. Ведь не просто так Единый казначейский счет в конце июля опустел до 2 млрд. грн. Маркарова сказала, что эквивалент 20,9 млрд грн находится на валютных счетах, и не отображается в стандартном отчете.
https://minfin.com.ua/2018/08/01/34465844/
Поэтому не всё так плохо, как кажется. Зарабатывают на валютных колебаниях все, кому не лень. Гривна обвалится (пардон, просядет...) и Единый казначейский счет вырастет в эквиваленте.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:36

айбільшим одержувачем відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в АПК за липень 2018 р стала компанія «Кернел-трейд» ( «Кернел») - 502,63 млн грн.
abcd123457291
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:40

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-8

Судя по всему, аукционной валюты хватило не всем «страждущим», во всяком случае, по завершению аукциона на 13.25 Киева котировки СКВ на межбанке
выросли до 27,01/27,02 UAH/USD.

К 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.

US



7км тоже подросли 27,05-27,10

до обеда было 27,00(02 опт)-27,05
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:45

  Сибарит написав:Разве клиентов кто-то спрашивает, по какой процедуре проводить сделку?

Если это ВИП-клиент, то спрашивают аж бегом. :)

  Сибарит написав:Да и откуда клиент вчера, подавая заявку, мог знать, что сегодня будет аукцион?

А клиенту вчера это и не нужно было знать. По процедуре, клиент должен вовремя (т.е., вчера) перечислить грн. Все остальное - где, когда и по какому курсу покупать -зависит от отношений банка (казначейства) и клиента.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:48

  Obval_Defoltovich написав:Действительно, что-то знают. Ведь не просто так Единый казначейский счет в конце июля опустел до 2 млрд. грн. Маркарова сказала, что эквивалент 20,9 млрд грн находится на валютных счетах, и не отображается в стандартном отчете.
https://minfin.com.ua/2018/08/01/34465844/
Поэтому не всё так плохо, как кажется. Зарабатывают на валютных колебаниях все, кому не лень. Гривна обвалится (пардон, просядет...) и Единый казначейский счет вырастет в эквиваленте.

Да ситуация с выполнением бюджета чудесная,вот НБУ подкинет 12.5 ярдов и есть надежда,что пенсии будут выплачены полностью,но мне кажется,что Смолий вот вот начнёт покупать ОВГЗ,больше некому,на те суммы,которые нужны правительству)))

А что,разве "счета правительства" не входят в ЗВР? С такой логикой у нас почти 18 ярдов или почти 500 ярдов гривен на руках,так что всё всем платится,не стоит волноваться :D

А вот что будет хотя бы в 19-м году? Кто-то думает на перспективу или стратегии чужды получателям миллиардных премий?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:02

  prodigy написав:
у кого какие мысли по срокам отката...многие (и я) ждут откат на завтра...не-е?


Отката уже не будет. Растём каждый день на нале в среднем на 10 коп.
Двигаемся на 27,6, а там могут на 30 коп откатить (на короткое время), и снова вверх.
К началу сентября будет 28.

Транш дадут при условии поднятия цен на газ и "антикор. там дел" (суд и прочая ерунда).
В 19-м должны вернуть 6 ярдов, если не ошибаюсь, а неоткуда.
Antidaf
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