Сибарит написав:

дядя Caша написав:

Вышедшая окончательная сводка о результатах аукциона подтвердила предположение, что доллара аукциона на всех не хватило.

На первый взгляд кажется, что не хватило, но цифры выглядят весьма странно.Было удовлетворено 35 заявок из 44, это больше двух третей. Учитывая, что банки могли подавать по 3 заявки, а курс отсечения оказался неожиданно низким, можно предположить, что реальная потребность в валюте удовлетворена полностью, а за бортом остались только третьи заявки "на удачу". Не будем же мы считать серьезной заявку с курсом 26.9500. Да и максимальный курс 27.0101 меньше уровня бидов 27.03, которые были до объявления аукциона.При этом, сразу после аукциона появляются "лузеры", готовые покупать по любой цене, что тянет курс вверх. Я бы поверил в такой сценарий, если бы на МБ имели доступ все, кто ни попядя. Но ведь туда допущены исключительно профессионалы.Мне легче поверить в умысел, чем в глупость. Причем умысел подкреплен очень серьезными ресурсами.