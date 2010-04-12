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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56415642564356445645>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 827
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 827
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:04

  somilitark написав:А что,разве "счета правительства" не входят в ЗВР?

Міжнародні резерви – ліквідні фінансові активи держави, визнані світовим співтовариством як міжнародні та відображені в балансі Національного банку України і перебувають у його управлінні.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:06

  4x4 написав:......
НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.

С большим уважением отношусь к Вашему мнению, но в данном случае сильно сомневаюсь.
Если эта регистрация (в вал-кли и крединфо) была настолько сложной, можно было её упростить или даже убрать, но при этом создать какую-то оперативную систему учёта сделок на МБ, тем более, что, как Вы говорите, дискуссии велись давно.
В той же России текущие курсы на валютных торгах видны онлайн (не знаю, видны ли в режиме реального времени объёмы, не интересовался).
Так что, как и писал сразу, прочитав постановление №80, считаю, что сделано это исключительно в целях "повышения прозрачности", так же, как и новая методика расчёта курса.

Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили.
Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 сер, 2018 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:09

  tea написав:Їм будь-якою ціною потрібно протриматись до 16 числа.
Можливо,одразу 150 млн. і не оголосять,а доведеться гасити двома аукціонами.
Не забуваємо,що вчора НБУ гасив двічі.
Прочитаємо ввечері зелені букви,можливо після 15.00 гаситиме ще раз,тільки через Матчінг.


Синку, якщо без жартів, чого чекаешь після 16 серпня? Я маю на увазі який курс змія?
(Що там О_о пропонувала і куди вона ділася, давно мене не було на гілці).
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:15

Кстати, вроде никто не писал.
Поздравляю всех с пробоем 27 -
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 2701.23
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:16

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:В той же России текущие курсы на валютных торгах видны онлайн (не знаю, видны ли в режиме реального времени объёмы, не интересовался).

Я думаю что и у нас "текущие курсы на валютных торгах видны онлайн", а не только в России.
Иначе о каких курсах пишет ДС. Так и торговать без них как?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:22

..."У банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в ВалКли, а Нацбанк стал получать более оперативные данные. Вместе с тем, информация из торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Соответственно, НБУ не вправе дублировать эти данные в открытом доступе", - отметили в пресс-службе.

В то же время, Нацбанк в качестве альтернативы решил ввести справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 кв, которое будет публиковаться не позднее 12:30 кв каждого дня.

"Поскольку большинство сделок на межбанковском валютном рынке заключается в первой половине дня, значение, опубликованное в качестве справочного, будет объективно отражать текущие тенденции на валютном рынке", - объяснили в пресс-службе. ...

https://interfax.com.ua/news/economic/522459.html
Не знаю, смеяться можно?
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:31

А я при чём, если чуваку отказали в открытии счёта в Англии.
"Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет". https://minfin.com.ua/2018/08/02/34472111/
Кто у кого что забрал плевать англичанам-банкирам, можете спросить лично у них.

С другой стороны, вполне возможно, что чуваку отказали по его связке с приватовскими делами. Может он проходит по делу «о разворовывании Приватбанка».
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 02 сер, 2018 14:38, всього редагувалось 2 разів.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:32

  Fedor написав:
  ЛАД написав:В той же России текущие курсы на валютных торгах видны онлайн (не знаю, видны ли в режиме реального времени объёмы, не интересовался).

Я думаю что и у нас "текущие курсы на валютных торгах видны онлайн", а не только в России.
Иначе о каких курсах пишет ДС. Так и торговать без них как?

Где они видны в открытых бесплатных источниках?
Банки, возможно, что-то знают, они могут так же, как и НБУ подписаться на Bloomberg и Reuters (впрочем, и обычный человек может это сделать, не знаю, сколько это сейчас стоит).
ДС, как я понимаю, пишет со слов знакомого дилера?
Не знаю, откуда берут данные на курскоме, минфине и финансюа. Судя по тому, что они временами расходятся, источник общий ОБС (одна баба сказала, правда, "баба" как-то связана с вал. рынком, потому что данные всё же обычно близкие).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:32

  ЛАД написав:С большим уважением отношусь к Вашему мнению, но в данном случае сильно сомневаюсь.
Если эта регистрация (в вал-кли и крединфо) была настолько сложной, можно было её упростить или даже убрать, но при этом создать какую-то оперативную систему учёта сделок на МБ, тем более, что, как Вы говорите, дискуссии велись давно.

останемся каждый при своем мнении. :)
Процедура просто уже стала пережитком прошлого. Поэтому ее и отменили, заменив на получение информации из торговых систем Рейтерс и Блумберг. Зачем создавать еще какую-то систему учета сделок на межбанке, если это уже реализовано посредством торговых систем?
Но согласен, что хотя бы общая статистика по межбанку быть должна. Почему-то считал, что ежедневные данные про обсяг продажу на міжбанківському ринку не пойдут под нож...
  ЛАД написав:Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили.
Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?

помню цифру 50,5 млрд грн, из которых 38 млрд уже перечислено, в августе - 12,5 млрд.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:35

  Libo написав:
  Antidaf написав:Зображення


Позволите со знанием дела и профессионально?
Бред.
Или пида-рашкинский вброс.
Курвам на смех.
Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича.
Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство.
Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович?
Тогда вы сами наивны и очень глупы.
Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.
8) 8) 8)


Полностью опровергнуть - сказать публично от своего реального имени (как Дубилет), что Вы открывали недавно счет конкретно в Британии и проблем не было.
Mazay256
 
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