4x4 написав:...... НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.
С большим уважением отношусь к Вашему мнению, но в данном случае сильно сомневаюсь. Если эта регистрация (в вал-кли и крединфо) была настолько сложной, можно было её упростить или даже убрать, но при этом создать какую-то оперативную систему учёта сделок на МБ, тем более, что, как Вы говорите, дискуссии велись давно. В той же России текущие курсы на валютных торгах видны онлайн (не знаю, видны ли в режиме реального времени объёмы, не интересовался). Так что, как и писал сразу, прочитав постановление №80, считаю, что сделано это исключительно в целях "повышения прозрачности", так же, как и новая методика расчёта курса.
Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили. Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 сер, 2018 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
tea написав:Їм будь-якою ціною потрібно протриматись до 16 числа. Можливо,одразу 150 млн. і не оголосять,а доведеться гасити двома аукціонами. Не забуваємо,що вчора НБУ гасив двічі. Прочитаємо ввечері зелені букви,можливо після 15.00 гаситиме ще раз,тільки через Матчінг.
Синку, якщо без жартів, чого чекаешь після 16 серпня? Я маю на увазі який курс змія? (Що там О_о пропонувала і куди вона ділася, давно мене не було на гілці).
..."У банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в ВалКли, а Нацбанк стал получать более оперативные данные. Вместе с тем, информация из торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Соответственно, НБУ не вправе дублировать эти данные в открытом доступе", - отметили в пресс-службе.
В то же время, Нацбанк в качестве альтернативы решил ввести справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 кв, которое будет публиковаться не позднее 12:30 кв каждого дня.
"Поскольку большинство сделок на межбанковском валютном рынке заключается в первой половине дня, значение, опубликованное в качестве справочного, будет объективно отражать текущие тенденции на валютном рынке", - объяснили в пресс-службе. ...
А я при чём, если чуваку отказали в открытии счёта в Англии. "Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет". https://minfin.com.ua/2018/08/02/34472111/ Кто у кого что забрал плевать англичанам-банкирам, можете спросить лично у них.
С другой стороны, вполне возможно, что чуваку отказали по его связке с приватовскими делами. Может он проходит по делу «о разворовывании Приватбанка».
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 02 сер, 2018 14:38, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:В той же России текущие курсы на валютных торгах видны онлайн (не знаю, видны ли в режиме реального времени объёмы, не интересовался).
Я думаю что и у нас "текущие курсы на валютных торгах видны онлайн", а не только в России. Иначе о каких курсах пишет ДС. Так и торговать без них как?
Где они видны в открытых бесплатных источниках? Банки, возможно, что-то знают, они могут так же, как и НБУ подписаться на Bloomberg и Reuters (впрочем, и обычный человек может это сделать, не знаю, сколько это сейчас стоит). ДС, как я понимаю, пишет со слов знакомого дилера? Не знаю, откуда берут данные на курскоме, минфине и финансюа. Судя по тому, что они временами расходятся, источник общий ОБС (одна баба сказала, правда, "баба" как-то связана с вал. рынком, потому что данные всё же обычно близкие).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
ЛАД написав:С большим уважением отношусь к Вашему мнению, но в данном случае сильно сомневаюсь. Если эта регистрация (в вал-кли и крединфо) была настолько сложной, можно было её упростить или даже убрать, но при этом создать какую-то оперативную систему учёта сделок на МБ, тем более, что, как Вы говорите, дискуссии велись давно.
останемся каждый при своем мнении. Процедура просто уже стала пережитком прошлого. Поэтому ее и отменили, заменив на получение информации из торговых систем Рейтерс и Блумберг. Зачем создавать еще какую-то систему учета сделок на межбанке, если это уже реализовано посредством торговых систем? Но согласен, что хотя бы общая статистика по межбанку быть должна. Почему-то считал, что ежедневные данные про обсяг продажу на міжбанківському ринку не пойдут под нож...
ЛАД написав:Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили. Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?
помню цифру 50,5 млрд грн, из которых 38 млрд уже перечислено, в августе - 12,5 млрд.
Позволите со знанием дела и профессионально? Бред. Или пида-рашкинский вброс. Курвам на смех. Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича. Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство. Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович? Тогда вы сами наивны и очень глупы. Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.
Полностью опровергнуть - сказать публично от своего реального имени (как Дубилет), что Вы открывали недавно счет конкретно в Британии и проблем не было.