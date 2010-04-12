Міжнародні резерви – ліквідні фінансові активи держави, визнані світовим співтовариством як міжнародні та відображені в балансі Національного банку України і перебувають у його управлінні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:04
Міжнародні резерви – ліквідні фінансові активи держави, визнані світовим співтовариством як міжнародні та відображені в балансі Національного банку України і перебувають у його управлінні.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:06
С большим уважением отношусь к Вашему мнению, но в данном случае сильно сомневаюсь.
Если эта регистрация (в вал-кли и крединфо) была настолько сложной, можно было её упростить или даже убрать, но при этом создать какую-то оперативную систему учёта сделок на МБ, тем более, что, как Вы говорите, дискуссии велись давно.
В той же России текущие курсы на валютных торгах видны онлайн (не знаю, видны ли в режиме реального времени объёмы, не интересовался).
Так что, как и писал сразу, прочитав постановление №80, считаю, что сделано это исключительно в целях "повышения прозрачности", так же, как и новая методика расчёта курса.
Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили.
Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 сер, 2018 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:09
Синку, якщо без жартів, чого чекаешь після 16 серпня? Я маю на увазі який курс змія?
(Що там О_о пропонувала і куди вона ділася, давно мене не було на гілці).
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:14
Дрочилка, не смеши.
Это украинцы изгои?
К украинскому паспорту сейчас самое либеральное отношение. Едь без виз практически по всему миру. По американскому паспорту намного больше ограничений и визовых требований.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:15
Кстати, вроде никто не писал.
Поздравляю всех с пробоем 27 -
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:16
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:22
Не знаю, смеяться можно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:31
А я при чём, если чуваку отказали в открытии счёта в Англии.
"Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет".
Кто у кого что забрал плевать англичанам-банкирам, можете спросить лично у них.
С другой стороны, вполне возможно, что чуваку отказали по его связке с приватовскими делами. Может он проходит по делу «о разворовывании Приватбанка».
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 02 сер, 2018 14:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:32
Где они видны в открытых бесплатных источниках?
Банки, возможно, что-то знают, они могут так же, как и НБУ подписаться на Bloomberg и Reuters (впрочем, и обычный человек может это сделать, не знаю, сколько это сейчас стоит).
ДС, как я понимаю, пишет со слов знакомого дилера?
Не знаю, откуда берут данные на курскоме, минфине и финансюа. Судя по тому, что они временами расходятся, источник общий ОБС (одна баба сказала, правда, "баба" как-то связана с вал. рынком, потому что данные всё же обычно близкие).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:32
останемся каждый при своем мнении.
Процедура просто уже стала пережитком прошлого. Поэтому ее и отменили, заменив на получение информации из торговых систем Рейтерс и Блумберг. Зачем создавать еще какую-то систему учета сделок на межбанке, если это уже реализовано посредством торговых систем?
Но согласен, что хотя бы общая статистика по межбанку быть должна. Почему-то считал, что ежедневные данные про обсяг продажу на міжбанківському ринку не пойдут под нож...
помню цифру 50,5 млрд грн, из которых 38 млрд уже перечислено, в августе - 12,5 млрд.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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