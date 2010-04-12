Додано: Чет 02 сер, 2018 14:06

4x4 написав: ......

НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо, существенно упростил работу на межбанке для банков . Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы. ......НБУ, убрав архаику в виде обязательной регистрации сделок в вал-кли и крединфо,. Об этом велись дискуссии давно. Точка. Остальное - домыслы.

С большим уважением отношусь к Вашему мнению, но в данном случае сильно сомневаюсь.Если эта регистрация (в вал-кли и крединфо) была настолько сложной, можно было её упростить или даже убрать, но при этом создать какую-то оперативную систему учёта сделок на МБ, тем более, что, как Вы говорите, дискуссии велись давно.В той же России текущие курсы на валютных торгах видны онлайн (не знаю, видны ли в режиме реального времени объёмы, не интересовался).Так что, как и писал сразу, прочитав постановление №80, считаю, что сделано это исключительно в целях "повышения прозрачности", так же, как и новая методика расчёта курса.Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили.Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?