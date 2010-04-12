Додано: Чет 02 сер, 2018 14:46

Antidaf написав: Libo написав:

Позволите со знанием дела и профессионально?

Бред.

Или пида-рашкинский вброс.

Курвам на смех.

Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича.

Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство.

Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович?

Тогда вы сами наивны и очень глупы.

Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.

Позволите со знанием дела и профессионально?Бред.Или пида-рашкинский вброс.Курвам на смех.Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича.Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство.Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович?Тогда вы сами наивны и очень глупы.Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.



А я при чём, если чуваку отказали в открытии счёта в Англии.

"Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет". https://minfin .ком.уа/2018/08/02/34472111/

Кто у кого что забрал плевать англичанам-банкирам, можете спросить лично у них. А я при чём, если чуваку отказали в открытии счёта в Англии."Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет"..ком.уа/2018/08/02/34472111/Кто у кого что забрал плевать англичанам-банкирам, можете спросить лично у них.

Я к тебе лично ничего не имею, кроме положительных желаний.Просто удивляюсь твоей наивности верить такому откровенному бреду.Если ты конечно ему искренне веришь.На самом деле банкир четко выполняет букву закона. В данном случае правительственные предписания о санкциях, утвержденные ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, подписанные премьер-министром, и такими членами кабинета как глава Форин офиса и МИ-6.А теперь представь себе всех этих людей, которые ставят свою подпись под документом, который вводит санкции против Украины за оккупацию Крыма и нарушение прав человека режимом Януковича ...И в мире молчок.Даже в смотрящем по миру госдепе.Даже в украинском МИДе это схавали.Даже украинский посол молчаливо согласился.Ты можешь себе такое представить?Я нет.Что касается Дубилета, то я не знаю причину по которой ему отказали. Нет сомнений, что этот финансовый аферист давно на примете у британских спецслужб и ему просто дали от винта.Ему уже хватит. Наворовался. Дальше не у нас.