Позволите со знанием дела и профессионально? Бред. Или пида-рашкинский вброс. Курвам на смех. Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича. Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство. Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович? Тогда вы сами наивны и очень глупы. Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.
Полностью опровергнуть - сказать публично от своего реального имени (как Дубилет), что Вы открывали недавно счет конкретно в Британии и проблем не было.
4x4 написав:Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили. Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?
Возможно об этом речь (мне почему-то тоже запомнился НБУ): "Затверджено графік виплати, згідно з яким "Нафтогаз" має спрямувати в держбюджет до 31 липня 500 млн. гривень, до 31 серпня - 500 млн. гривень, до 30 вересня - 500 млн. гривень, до 30 листопада - 8,099 млрд. гривень і до 31 грудня 2018 року - 8,099 млрд. гривень."
Libo написав: Позволите со знанием дела и профессионально? Бред. Или пида-рашкинский вброс. Курвам на смех. Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича. Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство. Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович? Тогда вы сами наивны и очень глупы. Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.
А я при чём, если чуваку отказали в открытии счёта в Англии. "Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет". https://minfin.ком.уа/2018/08/02/34472111/ Кто у кого что забрал плевать англичанам-банкирам, можете спросить лично у них.
Я к тебе лично ничего не имею, кроме положительных желаний. Просто удивляюсь твоей наивности верить такому откровенному бреду. Если ты конечно ему искренне веришь. На самом деле банкир четко выполняет букву закона. В данном случае правительственные предписания о санкциях, утвержденные ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, подписанные премьер-министром, и такими членами кабинета как глава Форин офиса и МИ-6. А теперь представь себе всех этих людей, которые ставят свою подпись под документом, который вводит санкции против Украины за оккупацию Крыма и нарушение прав человека режимом Януковича ... И в мире молчок. Даже в смотрящем по миру госдепе. Даже в украинском МИДе это схавали. Даже украинский посол молчаливо согласился. Ты можешь себе такое представить? Я нет. Что касается Дубилета, то я не знаю причину по которой ему отказали. Нет сомнений, что этот финансовый аферист давно на примете у британских спецслужб и ему просто дали от винта. Ему уже хватит. Наворовался. Дальше не у нас.
Libo написав: Я к тебе лично ничего не имею, кроме положительных желаний. Просто удивляюсь твоей наивности верить такому откровенному бреду. Если ты конечно ему искренне веришь. На самом деле банкир четко выполняет букву закона. В данном случае правительственные предписания о санкциях, утвержденные ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, подписанные премьер-министром, и такими членами кабинета как глава Форин офиса и МИ-6. А теперь представь себе всех этих людей, которые ставят свою подпись под документом, который вводит санкции против Украины за оккупацию Крыма и нарушение прав человека режимом Януковича ... И в мире молчок. Даже в смотрящем по миру госдепе. Даже в украинском МИДе это схавали. Даже украинский посол молчаливо согласился. Ты можешь себе такое представить? Я нет. Что касается Дубилета, то я не знаю причину по которой ему отказали. Нет сомнений, что этот финансовый аферист давно на примете у британских спецслужб и ему просто дали от винта. Ему уже хватит. Наворовался. Дальше не у нас.
Имей к себе, или найди там филипинку, если совсем плохи твои дела. Вряд ли ты там кому особо нужен, раз на этом сайте сидишь. Ностальгируешь?
Верить или нет, какая разница? Счета не открывала в Лондоне, нет темы пока в лондонах. Я ж выше написала, что вполне может быть, что ему не дали открыть, т.к. замешан по Привату. Посмотрим, будет ли опровержение по миду.
Ты очень пафосно себя ведёшь на сайте. С менторским хамством, я бы сказала. Постарайся иначе к людям относится, если хочешь адекватной интеллигентной реакции.
Ведёшь себя, как русский, особенно хамский сленг и маты...
Libo написав: Я к тебе лично ничего не имею, кроме положительных желаний. Просто удивляюсь твоей наивности верить такому откровенному бреду. Если ты конечно ему искренне веришь. На самом деле банкир четко выполняет букву закона. В данном случае правительственные предписания о санкциях, утвержденные ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, подписанные премьер-министром, и такими членами кабинета как глава Форин офиса и МИ-6. А теперь представь себе всех этих людей, которые ставят свою подпись под документом, который вводит санкции против Украины за оккупацию Крыма и нарушение прав человека режимом Януковича ... И в мире молчок. Даже в смотрящем по миру госдепе. Даже в украинском МИДе это схавали. Даже украинский посол молчаливо согласился. Ты можешь себе такое представить? Я нет. Что касается Дубилета, то я не знаю причину по которой ему отказали. Нет сомнений, что этот финансовый аферист давно на примете у британских спецслужб и ему просто дали от винта. Ему уже хватит. Наворовался. Дальше не у нас.
Имей к себе, или найди там филипинку, если совсем плохи твои дела. Вряд ли ты там кому особо нужен, раз на этом сайте сидишь. Ностальгируешь?
Верить или нет, какая разница? Счета не открывала в Лондоне, нет темы пока в лондонах. Я ж выше написала, что вполне может быть, что ему не дали открыть, т.к. замешан по Привату. Посмотрим, будет ли опровержение по миду.
Ты очень пафосно себя ведёшь на сайте. С менторским хамством, я бы сказала. Постарайся иначе к людям относится, если хочешь адекватной интеллигентной реакции.
Ведёшь себя, как русский, особенно хамский сленг и маты...
Прошу не опускаться до трамвайной склоки. Спасибо.
Ну то ребята, кто там вчера скинул по 27, локти не кусаеье, какой был в этом смысл? На каком уровне откуп планировался. Давайте бегом заскактвайте обратно, пока поезд не уехал. Когда НБУ наливает 100 млн $ в день в августе (!!!) я представляю какая ракета будет дальше.