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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5642564356445645>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 827
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
61
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 827
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:35

  Libo написав:
  Antidaf написав:Зображення


Позволите со знанием дела и профессионально?
Бред.
Или пида-рашкинский вброс.
Курвам на смех.
Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича.
Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство.
Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович?
Тогда вы сами наивны и очень глупы.
Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.
8) 8) 8)


Полностью опровергнуть - сказать публично от своего реального имени (как Дубилет), что Вы открывали недавно счет конкретно в Британии и проблем не было.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:38

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:краще 37 ...(мінімалка 100 баксов, Василь це зрада?)

Дурень думкою радіє і на курсі багатіє? :wink:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

... а чому в лівому верхньому кутку, чи в лівому нижньому, де пише Міжбанк НБУ - курс "завис" ще з 31-07-18
...в чім справа?
(механіки-кібернетики понапивались чачі? ) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:42

  ЛАД написав:
  4x4 написав:Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили.
Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?


Возможно об этом речь (мне почему-то тоже запомнился НБУ):
"Затверджено графік виплати, згідно з яким "Нафтогаз" має спрямувати в
держбюджет до 31 липня 500 млн. гривень, до 31 серпня - 500 млн.
гривень, до 30 вересня - 500 млн. гривень, до 30 листопада - 8,099
млрд. гривень і до 31 грудня 2018 року - 8,099 млрд. гривень."

Валютный рынок в контексте
nMaks
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:46

  Antidaf написав:
  Libo написав:
Позволите со знанием дела и профессионально?
Бред.
Или пида-рашкинский вброс.
Курвам на смех.
Только представьте себе, за подписью Форин офиса выходит документ, в котором Украину наказывают за оккупацию Крыма и за режим Януковича.
Не только бы министра иностранных дел уволили, а разразился бы международный скандал и в отставку отправили всё правительство.
Вы думаете в Форин офисе, в МИ-6 и в правительстве не знают, кто у кого забрал Крым и где живет беглый гражданин Янукович?
Тогда вы сами наивны и очень глупы.
Поверьте, я как украинский гржданин открывал не один десяток счетов в разных странах и могу полностью опровергнуть эту брехню по всем пунктам.
8) 8) 8)


А я при чём, если чуваку отказали в открытии счёта в Англии.
"Об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет". https://minfin.ком.уа/2018/08/02/34472111/
Кто у кого что забрал плевать англичанам-банкирам, можете спросить лично у них.


Я к тебе лично ничего не имею, кроме положительных желаний.
Просто удивляюсь твоей наивности верить такому откровенному бреду.
Если ты конечно ему искренне веришь.
На самом деле банкир четко выполняет букву закона. В данном случае правительственные предписания о санкциях, утвержденные ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, подписанные премьер-министром, и такими членами кабинета как глава Форин офиса и МИ-6.
А теперь представь себе всех этих людей, которые ставят свою подпись под документом, который вводит санкции против Украины за оккупацию Крыма и нарушение прав человека режимом Януковича ... :roll:
И в мире молчок.
Даже в смотрящем по миру госдепе.
Даже в украинском МИДе это схавали.
Даже украинский посол молчаливо согласился.
Ты можешь себе такое представить?
Я нет.
Что касается Дубилета, то я не знаю причину по которой ему отказали. Нет сомнений, что этот финансовый аферист давно на примете у британских спецслужб и ему просто дали от винта.
Ему уже хватит. Наворовался. Дальше не у нас. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:52

  Libo написав:
Я к тебе лично ничего не имею, кроме положительных желаний.
Просто удивляюсь твоей наивности верить такому откровенному бреду.
Если ты конечно ему искренне веришь.
На самом деле банкир четко выполняет букву закона. В данном случае правительственные предписания о санкциях, утвержденные ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, подписанные премьер-министром, и такими членами кабинета как глава Форин офиса и МИ-6.
А теперь представь себе всех этих людей, которые ставят свою подпись под документом, который вводит санкции против Украины за оккупацию Крыма и нарушение прав человека режимом Януковича ... :roll:
И в мире молчок.
Даже в смотрящем по миру госдепе.
Даже в украинском МИДе это схавали.
Даже украинский посол молчаливо согласился.
Ты можешь себе такое представить?
Я нет.
Что касается Дубилета, то я не знаю причину по которой ему отказали. Нет сомнений, что этот финансовый аферист давно на примете у британских спецслужб и ему просто дали от винта.
Ему уже хватит. Наворовался. Дальше не у нас. 8)


Имей к себе, или найди там филипинку, если совсем плохи твои дела.
Вряд ли ты там кому особо нужен, раз на этом сайте сидишь. Ностальгируешь?

Верить или нет, какая разница? Счета не открывала в Лондоне, нет темы пока в лондонах.
Я ж выше написала, что вполне может быть, что ему не дали открыть, т.к. замешан по Привату. Посмотрим, будет ли опровержение по миду.

Ты очень пафосно себя ведёшь на сайте. С менторским хамством, я бы сказала.
Постарайся иначе к людям относится, если хочешь адекватной интеллигентной реакции.

Ведёшь себя, как русский, особенно хамский сленг и маты...
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:53

Re: Валютный рынок в контексте

Дніпро ще трохи вгору 27,20-27,30
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:55

на 100 баксов можно купить 540 качанов кукурузы
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:56

  Antidaf написав:
  Libo написав:
Я к тебе лично ничего не имею, кроме положительных желаний.
Просто удивляюсь твоей наивности верить такому откровенному бреду.
Если ты конечно ему искренне веришь.
На самом деле банкир четко выполняет букву закона. В данном случае правительственные предписания о санкциях, утвержденные ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, подписанные премьер-министром, и такими членами кабинета как глава Форин офиса и МИ-6.
А теперь представь себе всех этих людей, которые ставят свою подпись под документом, который вводит санкции против Украины за оккупацию Крыма и нарушение прав человека режимом Януковича ... :roll:
И в мире молчок.
Даже в смотрящем по миру госдепе.
Даже в украинском МИДе это схавали.
Даже украинский посол молчаливо согласился.
Ты можешь себе такое представить?
Я нет.
Что касается Дубилета, то я не знаю причину по которой ему отказали. Нет сомнений, что этот финансовый аферист давно на примете у британских спецслужб и ему просто дали от винта.
Ему уже хватит. Наворовался. Дальше не у нас. 8)


Имей к себе, или найди там филипинку, если совсем плохи твои дела.
Вряд ли ты там кому особо нужен, раз на этом сайте сидишь. Ностальгируешь?

Верить или нет, какая разница? Счета не открывала в Лондоне, нет темы пока в лондонах.
Я ж выше написала, что вполне может быть, что ему не дали открыть, т.к. замешан по Привату. Посмотрим, будет ли опровержение по миду.

Ты очень пафосно себя ведёшь на сайте. С менторским хамством, я бы сказала.
Постарайся иначе к людям относится, если хочешь адекватной интеллигентной реакции.

Ведёшь себя, как русский, особенно хамский сленг и маты...


Прошу не опускаться до трамвайной склоки. Спасибо.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:58

Re: Валютный рынок в контексте

Ну то ребята, кто там вчера скинул по 27, локти не кусаеье, какой был в этом смысл? На каком уровне откуп планировался. Давайте бегом заскактвайте обратно, пока поезд не уехал. Когда НБУ наливает 100 млн $ в день в августе (!!!) я представляю какая ракета будет дальше.
Zebra
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