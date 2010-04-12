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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56435644564556465647>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:03

  nMaks написав:
  ЛАД написав:
  4x4 написав:Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили.
Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?


Возможно об этом речь (мне почему-то тоже запомнился НБУ):
"Затверджено графік виплати, згідно з яким "Нафтогаз" має спрямувати в
держбюджет до 31 липня 500 млн. гривень, до 31 серпня - 500 млн.
гривень, до 30 вересня - 500 млн. гривень, до 30 листопада - 8,099
млрд. гривень і до 31 грудня 2018 року - 8,099 млрд. гривень."

Валютный рынок в контексте

Большое спасибо! Вполне возможно.
Хорошие перечисления к концу года.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 сер, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:04

  Antidaf написав:Ты очень пафосно себя ведёшь на сайте. С менторским хамством, я бы сказала.
Постарайся иначе к людям относится, если хочешь адекватной интеллигентной реакции.

Ведёшь себя, как русский, особенно хамский сленг и маты...


Обещаю. Постараюсь. Я же учитель, мастер, мне чуть менторского тона допустимо. И я никогда не матюкаюсь, у меня очень приличное воспитание. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:05

Сегодня с утра я спрашивал есть ли кто-то кто слился по 27,02 и по чем будет откупаться....видимо откуп будет на этом же уровне ((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:06

  zzzzzz написав:Сегодня с утра я спрашивал есть ли кто-то кто слился по 27,02 и по чем будет откупаться....видимо откуп будет на этом же уровне ((

Если повезёт. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:08

  zzzzzz написав:Сегодня с утра я спрашивал есть ли кто-то кто слился по 27,02 и по чем будет откупаться....видимо откуп будет на этом же уровне ((

Вы будете откупаться?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:08

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:краще 37 ...(мінімалка 100 баксов, Василь це зрада?)

Дурень думкою радіє і на курсі багатіє? :wink:


для меня курс не имеет значения...хоть по 1грн за доллар

Василь, а пенсия ваша ****ю как фанера над Парижем
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:09

  Libo написав:
  Antidaf написав:Ты очень пафосно себя ведёшь на сайте. С менторским хамством, я бы сказала.
Постарайся иначе к людям относится, если хочешь адекватной интеллигентной реакции.

Ведёшь себя, как русский, особенно хамский сленг и маты...


Обещаю. Постараюсь. Я же учитель, мастер, мне чуть менторского тона допустимо. И я никогда не матюкаюсь, у меня очень приличное воспитание. :oops:


Там ДС за тобой аккуратно стирает.

Либо, я тоже с уважением к тебе отношусь, как и ко всем твоим "коллегам", но если ты по-прежнему себя идентифицируешь с Украиной, наверное, не стоит нас тут так опускать в грязь. Имеется в виду юзеров.
Поверь, мы гораздо меньше связаны с теми ребятами из Винницы, которые сейчас там творят (керуют), чем, скажем, ты (чисто по другим признакам).

Поэтому, заранее благодарю.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:09

  zzzzzz написав:Сегодня с утра я спрашивал есть ли кто-то кто слился по 27,02 и по чем будет откупаться....видимо откуп будет на этом же уровне ((

Следующим летом по 26,95 (для тех, кто привык, что каждое лето курс доллара подрастает на гривну по сравнению с прошлым летом)
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:10

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:Сегодня с утра я спрашивал есть ли кто-то кто слился по 27,02 и по чем будет откупаться....видимо откуп будет на этом же уровне ((

Если повезёт. :)


я слил больше пачки по 27,02 ...уже все потратил...откупаться не планирую :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:10

  Zebra написав:Ну то ребята, кто там вчера скинул по 27, локти не кусаеье, какой был в этом смысл? На каком уровне откуп планировался. Давайте бегом заскактвайте обратно, пока поезд не уехал. Когда НБУ наливает 100 млн $ в день в августе (!!!) я представляю какая ракета будет дальше.

А не розцінюєте, що вчорашнім і сьогоднішнім (ударним) наливом все впорядкували, тому 27 може ще стати гарним рівнем, для входу в грн :wink:
twin
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