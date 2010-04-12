4x4 написав:Извините, ещё вопрос. Вчера задавал всем, но, может, не заметили. Мне недавно попадалась заметка о новом решении по перечислению прибыли НБУ в бюджет. Там вроде были небольшие суммы на сент.-окт. и довольно приличные на последние 2 месяца. Сейчас не могу найти. Вы не знаете о таком? Или я что-то напутал?
Возможно об этом речь (мне почему-то тоже запомнился НБУ): "Затверджено графік виплати, згідно з яким "Нафтогаз" має спрямувати в держбюджет до 31 липня 500 млн. гривень, до 31 серпня - 500 млн. гривень, до 30 вересня - 500 млн. гривень, до 30 листопада - 8,099 млрд. гривень і до 31 грудня 2018 року - 8,099 млрд. гривень."
Antidaf написав:Ты очень пафосно себя ведёшь на сайте. С менторским хамством, я бы сказала. Постарайся иначе к людям относится, если хочешь адекватной интеллигентной реакции.
Ведёшь себя, как русский, особенно хамский сленг и маты...
Обещаю. Постараюсь. Я же учитель, мастер, мне чуть менторского тона допустимо. И я никогда не матюкаюсь, у меня очень приличное воспитание.
Там ДС за тобой аккуратно стирает.
Либо, я тоже с уважением к тебе отношусь, как и ко всем твоим "коллегам", но если ты по-прежнему себя идентифицируешь с Украиной, наверное, не стоит нас тут так опускать в грязь. Имеется в виду юзеров. Поверь, мы гораздо меньше связаны с теми ребятами из Винницы, которые сейчас там творят (керуют), чем, скажем, ты (чисто по другим признакам).
Zebra написав:Ну то ребята, кто там вчера скинул по 27, локти не кусаеье, какой был в этом смысл? На каком уровне откуп планировался. Давайте бегом заскактвайте обратно, пока поезд не уехал. Когда НБУ наливает 100 млн $ в день в августе (!!!) я представляю какая ракета будет дальше.
А не розцінюєте, що вчорашнім і сьогоднішнім (ударним) наливом все впорядкували, тому 27 може ще стати гарним рівнем, для входу в грн