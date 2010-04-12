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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5644564556465647>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:10

  ребе Нок написав:
  zzzzzz написав:Сегодня с утра я спрашивал есть ли кто-то кто слился по 27,02 и по чем будет откупаться....видимо откуп будет на этом же уровне ((

Вы будете откупаться?

У меня валюта на депозитах что-бы не было соблазна продать подороже а потом откупить......еще дороже :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:11

  slot написав:
  SAndriy1 написав:Дніпро ще трохи вгору 27,20-27,30

И харьковские туда же: $ 27.16/27.29.
Что-то как-то уж излишне быстро взлетаем... :?

Когда я ещё в мае написал, что рост курса начнется с 20 июня-никто не поверил, все посмеялись, но Перес помнит.
Потом,когда я в июле сказал,что после 15-го августа курс будет 27,6-все опять посмеялись,правда кто-то клялся,что запомнил этот твит.
Ну,что Чай, теперь ты веришь в курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?
П.С. То-то же.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:14

  sinus написав:
  slot написав:
  SAndriy1 написав:Дніпро ще трохи вгору 27,20-27,30

И харьковские туда же: $ 27.16/27.29.
Что-то как-то уж излишне быстро взлетаем... :?

Когда я ещё в мае написал, что рост курса начнется с 20 июня-никто не поверил, все посмеялись, но Перес помнит.
Потом,когда я в июле сказал,что после 15-го августа курс будет 27,6-все опять посмеялись,правда кто-то клялся,что запомнил этот твит.
Ну,что Чай, теперь ты веришь в курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?
П.С. То-то же.

Я помню, читала.
Вы оказались правы, а над Вами тут смеялись и не верили.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:15

"С 20 августа заработает новая система регистрации договоров кредитования в иностранной валюте. Теперь этим будет заниматься не регулятор, а уполномоченный банк. Это позволит ускорить процедуру привлечения кредитов для бизнеса и упростит работу коммерческих банков. Ведь теперь им для регистрации договора кредитования или внесения изменений в него достаточно будет направить в НБУ соответствующий электронный документ"

https://www.segodnya.ua/economics/finance/alena-degrik-nacbank-prodolzhaet-umenshat-davlenie-gosudarstva-na-biznes-1159486.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:22

  sinus написав:
  slot написав:И харьковские туда же: $ 27.16/27.29.
Что-то как-то уж излишне быстро взлетаем... :?

Когда я ещё в мае написал, что рост курса начнется с 20 июня-никто не поверил, все посмеялись, но Перес помнит.
Потом,когда я в июле сказал,что после 15-го августа курс будет 27,6-все опять посмеялись,правда кто-то клялся,что запомнил этот твит.
Ну,что Чай, теперь ты веришь в курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?
П.С. То-то же.

Ксю - давайте дочекаємось 15-18 серпня,тоді й побачимо.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:29

  sinus написав:
  slot написав:
  SAndriy1 написав:Дніпро ще трохи вгору 27,20-27,30

И харьковские туда же: $ 27.16/27.29.
Что-то как-то уж излишне быстро взлетаем... :?

Когда я ещё в мае написал, что рост курса начнется с 20 июня-никто не поверил, все посмеялись, но Перес помнит.
Потом,когда я в июле сказал,что после 15-го августа курс будет 27,6-все опять посмеялись,правда кто-то клялся,что запомнил этот твит.
Ну,что Чай, теперь ты веришь в курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?
П.С. То-то же.

... ну тоді все....... - ховайтесь в бункер від грому!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:30

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:для меня курс не имеет значения...хоть по 1грн за доллар

Василь, а пенсия ваша ****ю как фанера над Парижем

А я ... якби і не про Вас, навіщо Ви так про себе? :wink: А при чому тут моя пенсія, до неї щє дожити потрібно, та і не розраховую я на неї абсолютно - один раз заправити авто? :roll: Хоча, не виключаю, що до того часу пересяду на батарейку :oops: Перепрошую за офтоп. :oops:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:59

  sinus написав: курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?


Пока все сходится
Если не затруднит, то напомните ваш прогноз на сентябрь
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 9,54 коп., на торгах четверга понизился на 4,98 коп., оказавшись на уровне 27,0119 UAH/USD.

Еще раз повторимся, напомнив, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что наиболее серьезные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 августа с уровней предыдущего закрытия 26,985/27,000 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар вырос до отметки 27,04/27,07, которую не покидал до 10.35, когда регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по продаже ставшего дефицитным доллара. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие надо подать до 12.30 Киева. Столь заметным «временем на обдумывание» НБУ внес интригу с ход торгов, поставив потенциальных покупателей СКВ перед дилеммой: участвовать в «лотерее» аукциона, рискуя остаться ни с чем, или купит доллар на межбанке , но дороже.
Реагируя на анонс НБУ, доллар потерял в цене, упав по состоянию на 11.04 Киева до 26,98/27,01, не покидая рамки диапазона 26,98-27,00/27,01 UAH/USD до 13.00, когда стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,0000, средневзвешенный курс – 27,0062 UAH/USD. Заметим, что рыночный доллар и в этом случае не отреагировал на первую статистику. Лишь с 13.20 котировки СКВ нехотя тронулись вверх (27,01/27,02 UAH/USD), давая понять, что аукционного доллара хватило не всем.
Окончательные итоги аукциона подтвердили это: было подано заявок на участие в мероприятии на сумму $124,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $100,00 млн.
Цена отсечки составила 27,000, средневзвешенный курс – 27,0062, максимальный курс – 27,0101 UAH/USD. Неудачники аукциона начали возвращаться за долларом на межбанк, подняв тамошнюю цену СКВ до 27,02/27,05 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 14.40, после чего «американец» растянул спред до 27,01/27,05 UAH/USD. К 16.15 доллар на межбанке еще потерял в цене, опустившись до 27,01/27,04 UAH/USD.

До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень. Хотя, строго говоря, в свете новых шагов по либерализации валютного рынка, торги и регистрация сделок могут продолжаться до глубокой ночи.

Но мы, пока на Институтской не опомнились, отказавшись от такой «либерализации», будем считать, что торги валютного межбанка 02 августа безналичным «американцем» завершились на цифре 27,01/27,04 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0119 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,76% с 28,0672 UAH/USD до 27,0119 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 02 августа гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 02 августа, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, как и накануне, активно приобретали валюту нерезиденты, у которых нынче сезон репатриации дивидендов. Им помогали аграрии, получавшие гривню за зерно нового урожая.

Во-вторых, рост курса доллара на межбанке катализировался спросом банков, пролонгировавшим спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.

В-третьих, катализировал спрос на твердую валюту организованный НБУ информационный вакуум, вызвавший рост спроса на наличный доллар со стороны населения, поддержав «зеленых быков» межбанка.

В-четвертых, спросу на межбанковский доллар способствовало некоторое расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 45 356,0 млн. грн. к отметке 46 329,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 августа повысились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, сохранился активный переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.

Во-вторых, к четвергу, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.

В-третьих, долларовой интервенцией под вывеской валютного аукциона НБУ заметно поднял итоговые обороты «зеленых» торгов 02-го.

Дата: 02 августа 2018 г. 17.35

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,20/27,35 UAH/USD (с утра – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD, к полудню - 27,10/27,20 UAH/USD, к обеду 27,15/27,25 UAH/USD)
€ – 31,55/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,75 UAH/EUR, к обеду 31,50/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,425/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,432 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,432 UAH/RUB, к обеду 0,425/0,432 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях тишины по части реальных сделок.
Ближе к полудню, не без влияния нацбанковского анонса об объемном аукционе, стартовала двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.

Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок низколиквидный и равновесный.

К 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня, реагируя на возвращение лузеров аукциона со своим спросом на межбанк, заметно выросли.

По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.

Дата: 02 августа 2018 г. 17.18
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,07-09/27,15-20 UAH/USD (с утра 27,00-05/27,15-20 UAH/USD, к полудню 27,10/27,20 UAH/USD)
€ 31,545/31,60-70 UAH/EUR (с утра 31,45-50/31,60-75 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

До полудня столичные валютчики констатировали постепенное повышение действующих цен в паре доллар-гривня по более значимым бидам, в ответ на настроения межбанка.

На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором повышении действующих цен (27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,65 UAH/EUR) на фоне текущего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке стали более активными клиентскими продажи, позволившие местным дилерам понизить действующие цены в паре доллар-гривня
на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Последнее способствовало росту ликвидности, которая заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.

Дата: 02 августа 2018 г. 17.25

рынок Запорожья, опт:

$ - 27,20/27,27 UAH/USD (с утра - 27,15/27,25 UAH/USD, к обеду – 27,15/27,24 UAH/USD)
€ – 31,55/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к обеду - 31,50/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,431 UAH/RUB, к обеду 0,425/0,430 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания розничного клиентского «приноса», текущая ликвидность «на уровне плинтуса».

В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали появление продаж доллара.

К 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.
Но пока текущая ликвидность оставляет желать лучшего.

После обеда на местном рынке снова активизировались покупатели, стараниями которых рынок был вынужден поднимать цены, стараясь сохранить равновесие спроса и предложения.

Баланс удалось сохранить, но это не принесло прогресс на участок ликвидности. Последняя, заслужив от запорожцев «тройку с минусом», повторившей показатели предыдущей сессии.


Дата: 02 августа 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,21/27,35 UAH/USD (с утра - 27,05/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,10/27,20 UAH/USD)
€ – 31,56/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,51/31,66 UAH/EUR, к полудню - 31,51/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,425/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,424/0,429 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,430 UAH/RUB)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:04

  Камикадзе написав:
  sinus написав: курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?


Пока все сходится
Если не затруднит, то напомните ваш прогноз на сентябрь

Ксюха писала,що в вересні курс за три дні дійде до 30,а в грудні буде 35.
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