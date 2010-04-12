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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5644564556465647

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:06

Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:12

  tea написав:Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?


Опыт четверга учит: 100 млн. "маловато будет". Пора папане вернуться к арахаике и посадить пару девочек для формирования информационного пакета. Что-то эта "либерализация" дорого обходится Казне.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:13

  tea написав:Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?

Есть какие-то оценки дневного оборота налички с учётом чёрного рынка?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:15

  zzzzzz написав:
  ребе Нок написав:
  zzzzzz написав:Сегодня с утра я спрашивал есть ли кто-то кто слился по 27,02 и по чем будет откупаться....видимо откуп будет на этом же уровне ((

Вы будете откупаться?

У меня валюта на депозитах что-бы не было соблазна продать подороже а потом откупить......еще дороже :mrgreen: :mrgreen:


Я когда-то так продал по 23.5 во время качки, потом купил па24.65 :mrgreen:
К 23.5 потом не вернулись никогда.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:16

  Вело написав:
  tea написав:Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?

Есть какие-то оценки дневного оборота налички с учётом чёрного рынка?

Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:22

  Antidaf написав:
  tea написав:Їм будь-якою ціною потрібно протриматись до 16 числа.
Можливо,одразу 150 млн. і не оголосять,а доведеться гасити двома аукціонами.
Не забуваємо,що вчора НБУ гасив двічі.
Прочитаємо ввечері зелені букви,можливо після 15.00 гаситиме ще раз,тільки через Матчінг.


Синку, якщо без жартів, чого чекаешь після 16 серпня? Я маю на увазі який курс змія?
(Що там О_о пропонувала і куди вона ділася, давно мене не було на гілці).

Ну Ви ж бачите,що на міжбанку вже другий тиждень поспіль НБУ не може загасити пожежу.Готівка все вище відривається від міжбанку.Самий справжній курс зараз - на готівці,бо там немає обмежень.Не виключаю,що до 16-го готівка буде й далі відриватись від міжбанку.Ну а після 16-го,мабуть,міжбанк буде доганяти готівку.
О_О була під ніком "сінус" і Ви їй відповіли. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:25

  somilitark написав:
  tea написав:
  Obval_Defoltovich написав: Еще август на дворе, и нельзя жечь все дрова, а то к зиме топить будет нечем...

А щоб не палити зайві дрова,я б на місці НБУ після 17 серпня за 5-7 днів дав би дійти курсу до 29.00.Врешті-решт бюджет по цьому курсу порахований.

От Липтон хулиган,а как же красивые слова НБУ о борьбе с инфляцией?

Но действительно ситуация пугает,зачем гребсти на все и по любой цене,что-то знают?

Мабуть не будуть стримувати інфляцію ціною ЗВР.
П.С.Та й слухи про відставку Гройсмана і заміну на Кубіва не дають оптимізму для гривні.
tea
 
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  #<1 ... 5644564556465647
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