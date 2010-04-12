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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:06
Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:12
Опыт четверга учит: 100 млн. "маловато будет". Пора папане вернуться к арахаике и посадить пару девочек для формирования информационного пакета. Что-то эта "либерализация" дорого обходится Казне.
tea написав:
Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:13
tea написав:
Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?
Есть какие-то оценки дневного оборота налички с учётом чёрного рынка?
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Вело
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:15
Я когда-то так продал по 23.5 во время качки, потом купил па24.65
К 23.5 потом не вернулись никогда.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:16
Вело написав: tea написав:
Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?
Есть какие-то оценки дневного оборота налички с учётом чёрного рынка?
Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:22
Antidaf написав: tea написав:
Їм будь-якою ціною потрібно протриматись до 16 числа.
Можливо,одразу 150 млн. і не оголосять,а доведеться гасити двома аукціонами.
Не забуваємо,що вчора НБУ гасив двічі.
Прочитаємо ввечері зелені букви,можливо після 15.00 гаситиме ще раз,тільки через Матчінг.
Синку, якщо без жартів, чого чекаешь після 16 серпня? Я маю на увазі який курс змія?
(Що там О_о пропонувала і куди вона ділася, давно мене не було на гілці).
Ну Ви ж бачите,що на міжбанку вже другий тиждень поспіль НБУ не може загасити пожежу.Готівка все вище відривається від міжбанку.Самий справжній курс зараз - на готівці,бо там немає обмежень.Не виключаю,що до 16-го готівка буде й далі відриватись від міжбанку.Ну а після 16-го,мабуть,міжбанк буде доганяти готівку.
О_О була під ніком "сінус" і Ви їй відповіли.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:25
somilitark написав: tea написав: Obval_Defoltovich написав:
Еще август на дворе, и нельзя жечь все дрова, а то к зиме топить будет нечем...
А щоб не палити зайві дрова,я б на місці НБУ після 17 серпня за 5-7 днів дав би дійти курсу до 29.00.Врешті-решт бюджет по цьому курсу порахований.
От Липтон хулиган,а как же красивые слова НБУ о борьбе с инфляцией?
Но действительно ситуация пугает,зачем гребсти на все и по любой цене,что-то знают?
Мабуть не будуть стримувати інфляцію ціною ЗВР.
П.С.Та й слухи про відставку Гройсмана і заміну на Кубіва не дають оптимізму для гривні.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:33
Впринципе сейчас можно объявить что будут держать какойто уровень (например 27 или 28) перерасти его и начать снижаться, тогда часть людей побежит сдавать.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:33
tea написав:
Ну Ви ж бачите,що на міжбанку вже другий тиждень поспіль НБУ не може загасити пожежу.
тут или бездарность НБУ или разбазаривание резервов, если задача хорошо сбить курс, метод я описывал вчера, сумму светить не нужно, просто выйти с курсом продажи на час, потом курс продажи опустить и накормить еще час, а потом еще раз опустить и светить только оффер, да дорогое удовольствие, но уже сколько там потрачено, а толку 0. В итоге застрянут на первой ступени ребята с дорогим баксом, который потом придется вывести на рынок уже по более низкой цене.
А откат если такой конечно будет, то следующая неделя, я бы сказал до четверга, если нет то вообще боюсь даже думать о цифрах роста
хотя не понятно на чем откатим, НБУ плошает, наличка в панике растет....
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:44
tea написав: Antidaf написав: tea написав:
Їм будь-якою ціною потрібно протриматись до 16 числа.
Можливо,одразу 150 млн. і не оголосять,а доведеться гасити двома аукціонами.
Не забуваємо,що вчора НБУ гасив двічі.
Прочитаємо ввечері зелені букви,можливо після 15.00 гаситиме ще раз,тільки через Матчінг.
Синку, якщо без жартів, чого чекаешь після 16 серпня? Я маю на увазі який курс змія?
(Що там О_о пропонувала і куди вона ділася, давно мене не було на гілці).
Ну Ви ж бачите,що на міжбанку вже другий тиждень поспіль НБУ не може загасити пожежу.Готівка все вище відривається від міжбанку.Самий справжній курс зараз - на готівці,бо там немає обмежень.Не виключаю,що до 16-го готівка буде й далі відриватись від міжбанку.Ну а після 16-го,мабуть,міжбанк буде доганяти готівку.
О_О була під ніком "сінус" і Ви їй відповіли.
Дякую.
О_о привет от меня.
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Antidaf
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