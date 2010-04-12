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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:46
ребе Нок написав:
сейчас можно объявить что будут держать какойто уровень
Прямой путь к сливу ЗВР, проходили уже. Как только такое будет официально озвучено - народ ломанется сначала за гривной в банки, потом - за наличным баксом.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:51
Sashulik написав:
наличка в панике растет....
Паникёрам напоминаю, что полгода назад курс был 29.
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Вело
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:53
Sashulik написав: tea написав:
Ну Ви ж бачите,що на міжбанку вже другий тиждень поспіль НБУ не може загасити пожежу.
тут или бездарность НБУ или разбазаривание резервов, если задача хорошо сбить курс
, метод я описывал вчера
Немає задачі понизити курс.Є задача до 16-го протримати 27.00+-,щоб нерезиденти,які заходили в березні,вигідно вивели.Все робиться для них.
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:54
tea написав: Вело написав: tea написав:
Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?
Есть какие-то оценки дневного оборота налички с учётом чёрного рынка?
Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?
Ну если объём есть, значит его можно оценить.
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Вело
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:55
Вело написав: tea написав:
Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?
Ну если объём есть, значит его можно оценить.
Можна порахувати - скільки продали і купили банки,бо вони ведуть облік.
А як порахувати,скільки перелопатив Гагарін доларів за день?
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:07
Вело написав: Sashulik написав:
наличка в панике растет....
Паникёрам напоминаю, что полгода назад курс был 29.
3 дня?
ну так и 25.9 был 3 дня...
p.s. на меняйле обменки на себя .22-.24 значит, завтра продолжаем
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Moneta
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:11
Moneta написав: Вело написав: Sashulik написав:
наличка в панике растет....
Паникёрам напоминаю, что полгода назад курс был 29.
3 дня?
ну так и 25.9 был 3 дня...
Больше, чем сегодня курс был 2 месяца полгода назад, и полтора года, и даже месяц три с половиной года назад.
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Вело
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:15
tea написав: Вело написав: tea написав:
Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?
Ну если объём есть, значит его можно оценить.
Можна порахувати - скільки продали і купили банки,бо вони ведуть облік.
А як порахувати,скільки перелопатив Гагарін доларів за день?
Нереально ответственно предсказать курс в сентябре, что вы тут обсасываете постоянно, а вот узнать у Гагарина вчерашний объём очень даже реально.
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Вело
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:17
Сегодня внепланово провели аукцион по размещению ОВГЗ
2,038 млрд на 3 месяца под 18%
0,074 млрд на 6 мес под 18%
Завтра ликвидность на 2 млрд будет меньше (но отобразиться это только послезавтра, а точнее аж в понедельник)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:32
zzzzzz написав:
Завтра ликвидность на 2 млрд будет меньше (но отобразиться это только послезавтра, а точнее аж в понедельник)
Я так понимаю что на наличную ликвидность этот шаг влияет никак ?
Спрос со стороны населения остается, и переток с межбанка тоже.
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serega_rubin
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