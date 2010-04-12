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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5646564756485649>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:46

Re: Валютный рынок в контексте

  ребе Нок написав:сейчас можно объявить что будут держать какойто уровень

Прямой путь к сливу ЗВР, проходили уже. Как только такое будет официально озвучено - народ ломанется сначала за гривной в банки, потом - за наличным баксом.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Sashulik написав:наличка в панике растет....

Паникёрам напоминаю, что полгода назад курс был 29.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:53

  Sashulik написав:
  tea написав:Ну Ви ж бачите,що на міжбанку вже другий тиждень поспіль НБУ не може загасити пожежу.


тут или бездарность НБУ или разбазаривание резервов, если задача хорошо сбить курс, метод я описывал вчера

Немає задачі понизити курс.Є задача до 16-го протримати 27.00+-,щоб нерезиденти,які заходили в березні,вигідно вивели.Все робиться для них.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:54

  tea написав:
  Вело написав:
  tea написав:Готівка знову відривається від міжбанка,а значить знову є спокуса перетоку долара з міжбанку на готівку.
Завтра зранку знову аукціон на 100 млн?

Есть какие-то оценки дневного оборота налички с учётом чёрного рынка?

Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?

Ну если объём есть, значит его можно оценить.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:55

  Вело написав:
  tea написав:Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?

Ну если объём есть, значит его можно оценить.

Можна порахувати - скільки продали і купили банки,бо вони ведуть облік.
А як порахувати,скільки перелопатив Гагарін доларів за день?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:07

  Вело написав:
  Sashulik написав:наличка в панике растет....

Паникёрам напоминаю, что полгода назад курс был 29.


3 дня?

ну так и 25.9 был 3 дня...

p.s. на меняйле обменки на себя .22-.24 значит, завтра продолжаем :lol:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:11

  Moneta написав:
  Вело написав:
  Sashulik написав:наличка в панике растет....

Паникёрам напоминаю, что полгода назад курс был 29.


3 дня?

ну так и 25.9 был 3 дня...

Больше, чем сегодня курс был 2 месяца полгода назад, и полтора года, и даже месяц три с половиной года назад.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:15

  tea написав:
  Вело написав:
  tea написав:Звичайно,немає.Як чорний ринок порахувати?

Ну если объём есть, значит его можно оценить.

Можна порахувати - скільки продали і купили банки,бо вони ведуть облік.
А як порахувати,скільки перелопатив Гагарін доларів за день?

Нереально ответственно предсказать курс в сентябре, что вы тут обсасываете постоянно, а вот узнать у Гагарина вчерашний объём очень даже реально.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:17

Сегодня внепланово провели аукцион по размещению ОВГЗ

2,038 млрд на 3 месяца под 18%
0,074 млрд на 6 мес под 18%

Завтра ликвидность на 2 млрд будет меньше (но отобразиться это только послезавтра, а точнее аж в понедельник)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:32

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Завтра ликвидность на 2 млрд будет меньше (но отобразиться это только послезавтра, а точнее аж в понедельник)

Я так понимаю что на наличную ликвидность этот шаг влияет никак ?
Спрос со стороны населения остается, и переток с межбанка тоже.
serega_rubin
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