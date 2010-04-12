RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5646564756485649

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:33

  Libo написав:
  tea написав:О_О була під ніком "сінус" і Ви їй відповіли. :mrgreen:


По-прежнему с яйцами? :shock: Или уже отклеила и снова в девичьем образе? :oops:
Доложи. :roll:

З яблуками. :oops:
Пару сторінок назад.
tea
 
Повідомлень: 15245
З нами з: 15.11.08
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:38

  Вело написав:
  tea написав:.....
Можна порахувати - скільки продали і купили банки,бо вони ведуть облік.
А як порахувати,скільки перелопатив Гагарін доларів за день?

Нереально ответственно предсказать курс в сентябре, что вы тут обсасываете постоянно, а вот узнать у Гагарина вчерашний объём очень даже реально.

Пойдите спросите у него. Потом расскажете, что он Вам ответит. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3134 раз.
Подякували: 2931 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:38

Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7068
З нами з: 30.11.11
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1684 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:41

  antey1969 написав:Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.

Возможно Вы правы.
Но с другой стороны, я ещё в мае писал о возможности варианта раннего и резкого старта. Правда, ожидал даже раньше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9990
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3134 раз.
Подякували: 2931 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:44

antey1969
Не банальный.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3100
З нами з: 02.09.15
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:49

Re: Валютный рынок в контексте

подскажите где можно здать и за сколько
http://i.piccy.info/a3/2018-08-02-15-47 ... 80-r/i.gifЗображення
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 181
З нами з: 12.08.17
Подякував: 388 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:54

  tea написав:З яблуками. :oops:
Пару сторінок назад.


Там не яблука, а 3-й размер.
Но это ваша любовь.
Вопрос.
А ты после всех своих расследований и разоблачений не догадался, что вычислил не её, а её папу? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6481
З нами з: 14.11.11
Подякував: 281 раз.
Подякували: 3168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:02

  antey1969 написав:Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.


Спокойствие. Долларов хватает. Купите все. Но чуть дороже. Маржа пойдет на благие цели. На пенсии и на развитие народного хозяйства. Недовольные есть? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6481
З нами з: 14.11.11
Подякував: 281 раз.
Подякували: 3168 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5646564756485649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 633, 634, 635
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6343 1344189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 16:15
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1285, 1286, 1287
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12862 1429371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 18:32
Vitaka
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 243070
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.