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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:33
З яблуками.
Пару сторінок назад.
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:38
Вело написав: tea написав:
.....
Можна порахувати - скільки продали і купили банки,бо вони ведуть облік.
А як порахувати,скільки перелопатив Гагарін доларів за день?
Нереально ответственно предсказать курс в сентябре, что вы тут обсасываете постоянно, а вот узнать у Гагарина вчерашний объём очень даже реально.
Пойдите спросите у него. Потом расскажете, что он Вам ответит.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:38
Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.
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antey1969
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:41
antey1969 написав:
Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.
Возможно Вы правы.
Но с другой стороны, я ещё в мае писал о возможности варианта раннего и резкого старта. Правда, ожидал даже раньше.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:44
antey1969
Не банальный.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:49
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:54
tea написав:
З яблуками.
Пару сторінок назад.
Там не яблука, а 3-й размер.
Но это ваша любовь.
Вопрос.
А ты после всех своих расследований и разоблачений не догадался, что вычислил не её, а её папу?
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