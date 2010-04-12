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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56475648564956505651>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:38

Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:41

  antey1969 написав:Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.

Возможно Вы правы.
Но с другой стороны, я ещё в мае писал о возможности варианта раннего и резкого старта. Правда, ожидал даже раньше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:44

antey1969
Не банальный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:49

Re: Валютный рынок в контексте

подскажите где можно здать и за сколько
http://i.piccy.info/a3/2018-08-02-15-47 ... 80-r/i.gifЗображення
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:02

  antey1969 написав:Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.


Спокойствие. Долларов хватает. Купите все. Но чуть дороже. Маржа пойдет на благие цели. На пенсии и на развитие народного хозяйства. Недовольные есть? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:09

  4x4 написав:
  ребе Нок написав:сейчас можно объявить что будут держать какойто уровень

Прямой путь к сливу ЗВР, проходили уже. Как только такое будет официально озвучено - народ ломанется сначала за гривной в банки, потом - за наличным баксом.

Тогда такого объема управления экономикой государства не было. Сейчас гривна зажата, банковская в руках государства, предприятия под своими, ресурсы для нелояльных могут продать по очень рыночной цене ++. Но я и не о постоянном удерживании уровня а о финте подъем-откат с маркером подтолкнуть людей на слив, кому заработать если сумеют а кому и просто прожить.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:17

  ЛАД написав:я ещё в мае писал о возможности варианта раннего и резкого старта. Правда, ожидал даже раньше. :)


Мудрый, старый конь. На хорошо изведанной валютной борозде. Еще б не хватало, чтоб ты с этими легкомысленнными малолетками в августовские депо вляпался. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:17

Самое узкое, что вижу на вечер 27,20/27,30.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:20

  Libo написав:
  tea написав:Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.


Когда начинаются сильные курсовые колебания, неискушенный пипл начинает целыми стадами шарахаться и колбасить рынок. В этом плане грамотный институциональный инвестор намного предсказуемее и правильно понимает импульсы.
В случае дефолта с институциональным инвестором можно договориться.
А вы, дикари, сразу с пустыми кастрюлями перекрывать дороги, штурмовать раду и бузить на Майдан.

Ви такі речі пишите...
Держава просить у населення гроші в борг,а потім,як Ви пишете,держава може оголосити дефолт і населення вийде на Майдан.А як по-іншому?
Або є довіра один до одного,або шукайте гроші,шановна держава,у офшорах.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:34

  tea написав:
  Libo написав:
  tea написав:Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.


Когда начинаются сильные курсовые колебания, неискушенный пипл начинает целыми стадами шарахаться и колбасить рынок. В этом плане грамотный институциональный инвестор намного предсказуемее и правильно понимает импульсы.
В случае дефолта с институциональным инвестором можно договориться.
А вы, дикари, сразу с пустыми кастрюлями перекрывать дороги, штурмовать раду и бузить на Майдан.

Ви такі речі пишите...
Держава просить у населення гроші в борг,а потім,як Ви пишете,держава може оголосити дефолт і населення вийде на Майдан.А як по-іншому?
Або є довіра один до одного,або шукайте гроші,шановна держава,у офшорах.

Гривню государство сможет вернуть всегда. Правда, вопрос, какой будет курс на момент возврата (особенно, если придётся напечатать) и не окажется ли, что высокие проценты будут съедены инфляцией с девальвацией.
Но, вообще, Libo в данном случае, по-моему, прав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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