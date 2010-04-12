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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:38
Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.
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antey1969
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:41
antey1969 написав:
Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное.
Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.
Возможно Вы правы.
Но с другой стороны, я ещё в мае писал о возможности варианта раннего и резкого старта. Правда, ожидал даже раньше.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:44
antey1969
Не банальный.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:49
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:02
antey1969 написав:
Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка.
Спокойствие. Долларов хватает. Купите все. Но чуть дороже. Маржа пойдет на благие цели. На пенсии и на развитие народного хозяйства. Недовольные есть?
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Libo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:09
4x4 написав: ребе Нок написав:
сейчас можно объявить что будут держать какойто уровень
Прямой путь к сливу ЗВР, проходили уже. Как только такое будет официально озвучено - народ ломанется сначала за гривной в банки, потом - за наличным баксом.
Тогда такого объема управления экономикой государства не было. Сейчас гривна зажата, банковская в руках государства, предприятия под своими, ресурсы для нелояльных могут продать по очень рыночной цене ++. Но я и не о постоянном удерживании уровня а о финте подъем-откат с маркером подтолкнуть людей на слив, кому заработать если сумеют а кому и просто прожить.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:17
Самое узкое, что вижу на вечер 27,20/27,30.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:20
Libo написав: tea написав:
Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.
Когда начинаются сильные курсовые колебания, неискушенный пипл начинает целыми стадами шарахаться и колбасить рынок. В этом плане грамотный институциональный инвестор намного предсказуемее и правильно понимает импульсы.
В случае дефолта с институциональным инвестором можно договориться.
А вы, дикари, сразу с пустыми кастрюлями перекрывать дороги, штурмовать раду и бузить на Майдан.
Ви такі речі пишите...
Держава просить у населення гроші в борг,а потім,як Ви пишете,держава може оголосити дефолт і населення вийде на Майдан.А як по-іншому?
Або є довіра один до одного,або шукайте гроші,шановна держава,у офшорах.
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:34
tea написав: Libo написав: tea написав:
Ви ж вчитайтесь - будуть пропонувати ОВДП вроздріб.
Когда начинаются сильные курсовые колебания, неискушенный пипл начинает целыми стадами шарахаться и колбасить рынок. В этом плане грамотный институциональный инвестор намного предсказуемее и правильно понимает импульсы.
В случае дефолта с институциональным инвестором можно договориться.
А вы, дикари, сразу с пустыми кастрюлями перекрывать дороги, штурмовать раду и бузить на Майдан.
Ви такі речі пишите...
Держава просить у населення гроші в борг,а потім,як Ви пишете,держава може оголосити дефолт і населення вийде на Майдан.А як по-іншому?
Або є довіра один до одного,або шукайте гроші,шановна держава,у офшорах.
Гривню государство сможет вернуть всегда. Правда, вопрос, какой будет курс на момент возврата (особенно, если придётся напечатать) и не окажется ли, что высокие проценты будут съедены инфляцией с девальвацией.
Но, вообще, Libo в данном случае, по-моему, прав.
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