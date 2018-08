Додано: Чет 02 сер, 2018 18:56

Antidaf

Embassy of Ukraine to the UK4 ч. ·Посольство України у Великій Британії звертає увагу, що фінансові санкції, запроваджені Урядом Великої Британії, спрямовані не проти України, а навпаки, застосовані у відповідь на дії осіб, звинувачених у порушенні територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, або у привласнені державних коштів та порушенні прав людини.Саме так санкції розглядаються Британським Урядом.На сайті Казначейства (HM Treasury) та Офісу із застосування фінансових санкцій (OFSI) наведено детальний список обмежувальних заходів, їх вид та конкретний адресат (фізична або юридична особа).Дії банків, які керуються загальним найменуванням розділу, вочевидь, свідчать про їх недостатню обізнаність в питаннях застосування санкцій.Станом на сьогодні, відповідних скарг на подібні дії банків від українських та іноземних фізичних та юридичних осіб до Посольства не надходило.Водночас, з метою з’ясування всіх обставин та упередження аналогічних ситуацій у майбутньому, Посольство готове звернутися до компетентних органів Великої Британії після отримання копій відповідних документів від Дмитрий Дубилет або інших осіб, які зіштовхнулися з аналогічними проблемами.