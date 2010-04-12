tea написав:Ви такі речі пишите... Держава просить у населення гроші в борг,а потім,як Ви пишете,держава може оголосити дефолт і населення вийде на Майдан.А як по-іншому? Або є довіра один до одного,або шукайте гроші,шановна держава,у офшорах.
Гривню государство сможет вернуть всегда. Правда, вопрос, какой будет курс на момент возврата (особенно, если придётся напечатать) и не окажется ли, что высокие проценты будут съедены инфляцией с девальвацией. Но, вообще, Libo в данном случае, по-моему, прав.
Звичайно,правий. Якщо держава збере у населення гроші у ОВДП,а потім оголосить дефолт,то люди й вийдуть на Майдан. П.С.Щось в останні два тижні стільки подій,що рами не зберу. Звідки такий попит на готівці?Точно не населення,бо воно останні 10-12 місяців більше продає,ніж купує валюти.Скоріш за все - сірі і чорні імпортери вигрібають готівкову валюту,бо є попит на імпорт при курсі 27.00.
Libo написав:Ви такі речі пишите... Держава просить у населення гроші в борг,а потім,як Ви пишете,держава може оголосити дефолт і населення вийде на Майдан.А як по-іншому? Або є довіра один до одного,або шукайте гроші,шановна держава,у офшорах.
Гривню государство сможет вернуть всегда. Правда, вопрос, какой будет курс на момент возврата (особенно, если придётся напечатать) и не окажется ли, что высокие проценты будут съедены инфляцией с девальвацией. Но, вообще, Libo в данном случае, по-моему, прав.
я много раз писал на разных форумах:
Юлька поставила Libor 30-35% в 2009 и была ревальвация. Примерно с 10.20 --- 8.80 до 8.00 (не помню точно). Но не было девальвации.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 02 сер, 2018 18:40, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Вообще, у меня все больше складывается ощущение, что мы наблюдаем банальный загон с последующей безжалостной стрижкой хомяка. Стартовали слишком рано и слишком резко, да и поведение Нацбанка какое-то слишком отмороженное. Возможно, моя чуйка дает сбой, но на следующей неделе будем посмотреть.
Согласен, нал уже выше межбанка на 15-20 копеек , идет впаривание валюты физикам.
Нацбанк не нужно упрекать, он вчера слил 28 млн а сегодня 100 млн или надо было полмиллиарда вылить ?
tea Версия двух сыновей АГ за рубежом несостоятельна. Кто тогда гоняет по харьковским обменкам? Тем более тьолка. Да и других прямых доказательств, что это тьолка было предостаточно. Ты хоть и параноик, но очень невнимательный. Не опускай руки и всё остальное. У тебя снова есть шанс.
proftpd66 написав:............. я много раз писал на разных форумах:
Юлька поставила Libor 30-35% в 2009 и была ревальвация. Примерно с 10.20 --- 8.80 до 8.00 (не помню точно). Но не было девальвации.
Ну, всё же, наверное, не Libor. Учётную ставку? Не помню уже, сколько она была тогда. Но был другой момент, другие причины кризиса - мировой кризис, из кот. мировая экономика начинала выходить. И тогда до 10 догнали, действительно, на панике, как и многое другое в мире.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом
Embassy of Ukraine to the UK 4 ч. · Посольство України у Великій Британії звертає увагу, що фінансові санкції, запроваджені Урядом Великої Британії, спрямовані не проти України, а навпаки, застосовані у відповідь на дії осіб, звинувачених у порушенні територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, або у привласнені державних коштів та порушенні прав людини. Саме так санкції розглядаються Британським Урядом. На сайті Казначейства (HM Treasury) та Офісу із застосування фінансових санкцій (OFSI) наведено детальний список обмежувальних заходів, їх вид та конкретний адресат (фізична або юридична особа). Дії банків, які керуються загальним найменуванням розділу, вочевидь, свідчать про їх недостатню обізнаність в питаннях застосування санкцій. Станом на сьогодні, відповідних скарг на подібні дії банків від українських та іноземних фізичних та юридичних осіб до Посольства не надходило. Водночас, з метою з’ясування всіх обставин та упередження аналогічних ситуацій у майбутньому, Посольство готове звернутися до компетентних органів Великої Британії після отримання копій відповідних документів від Дмитрий Дубилет або інших осіб, які зіштовхнулися з аналогічними проблемами. https://www.facebook.com/pg/ukraine.in. ... e_internal
tea написав:Якщо держава збере у населення гроші у ОВДП,а потім оголосить дефолт,то люди й вийдуть на Майдан.
Держава объявляет дефолт, когда денег для возврата нет. В казне пусто. А куда они делись? А держава их потратила на нужды этих же людей, которые сейчас на Майдане выкаблучиваются. Вернём через пять лет. Первые 20% долга. Дальше будет видно. Рота, вольно, разойдись. Не расходитесь, не согласны? Тогда печатаем. Но прежде, чем согласиться, перечитайте опыт Зимбабве и Венесуэлы. Заживете так же. Что решаем?