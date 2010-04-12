RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5648564956505651

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:16

  ЛАД написав:Гривню государство сможет вернуть всегда.

Згоден.Ті,хто куплять гривневі ОВДП,гривню і отримають,бо гривню можна надрукувати в будь-якій кількості.
Про випуск ОВДП для населення було оголошено сьогодні.А так як гроші потрібно терміново,то,думаю,до 1 вересня розроблять механізм і все буде готове.Тепер питання - коли у вересні будуть на вибір гривневі ОВДП під 18% і валютні під 6%,то які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
Алекс2006 купить точно гривневі ОВДП,ну може ще ДімаСВ ризикне.А більшість же може захотіти валютні.
tea
 
Повідомлень: 15247
З нами з: 15.11.08
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1938 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:19

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Звичайно,правий.
Якщо держава збере у населення гроші у ОВДП,а потім оголосить дефолт,то люди й вийдуть на Майдан.

Чай, я поражаюсь вашему оптимизму в данной затее, отдать деньги нашим ворюгам - равносильно что выкинуть. Потом выходить на майдан бесполезно, поэтому идя на такой риск следует ожидать соответствующих последствий.
dj0nk1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 150
З нами з: 10.11.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:22

  sinus написав:
  slot написав:
  SAndriy1 написав:Дніпро ще трохи вгору 27,20-27,30

И харьковские туда же: $ 27.16/27.29.
Что-то как-то уж излишне быстро взлетаем... :?

Когда я ещё в мае написал, что рост курса начнется с 20 июня-никто не поверил, все посмеялись, но Перес помнит.
Потом,когда я в июле сказал,что после 15-го августа курс будет 27,6-все опять посмеялись,правда кто-то клялся,что запомнил этот твит.
Ну,что Чай, теперь ты веришь в курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?
П.С. То-то же.
Доброго вечора пан Синус ,помню ,помню а якже ,я всих помню ,хто що писав ,та прогнозував .Чому я зачепився за ваші цифри ,бо в мене теж були підозри з ранішнім в цьому році зростання доляра ,тому воно бачите, так і вийшло .Якщо рано впало ,то рано і відросло,бо більшість люду , які чекали середину серпня-вересня для відкупу в прольоті і пільгового курсу 26.05 їм вже не бачити :mrgreen: Хех.. далі буде... 8)
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1725
З нами з: 06.01.17
Подякував: 621 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?

Вообще стрёмная перспектива.

Выгоняют банки из цепочки. (Деньги населения-депозиты-овгз-бюджетные расходы). Учитывая что 70% депозитов - люди состоятельные (и суммы поболее ФГВ), то перспективы БС сомнительные (ведь кредитования реального сектора нет, а банки просто перекидывают безрисковые активы и кармана в карман)

При такой тенденции уж лучше вложится в 20 соток по совету Либо :), и кстати вместо серебра и золота, лучше купить промышленную систему очистки воды, при серьезном кризисе отобьется за пару месяцев (Реальный опыт знакомых).
serega_rubin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 22.01.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:30

  serega_rubin написав:
  tea написав:які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?

Выгоняют банки из цепочки. (Деньги населения-депозиты-овгз-бюджетные расходы). Учитывая что 70% депозитов - люди состоятельные (и суммы поболее ФГВ), то перспективы БС сомнительные (ведь кредитования реального сектора нет, а банки просто перекидывают безрисковые активы и кармана в карман)


Эмм... какие вопросы, пусть поднимают %% к старым добрым 20-25%...
Moneta
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 26.06.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5648564956505651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 633, 634, 635
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6343 1344204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 16:15
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1285, 1286, 1287
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12862 1429432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 18:32
Vitaka
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 243070
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58724)
02.08.2018 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.