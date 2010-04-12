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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:16
ЛАД написав:
Гривню государство сможет вернуть всегда.
Згоден.Ті,хто куплять гривневі ОВДП,гривню і отримають,бо гривню можна надрукувати в будь-якій кількості.
Про випуск ОВДП для населення було оголошено сьогодні.А так як гроші потрібно терміново,то,думаю,до 1 вересня розроблять механізм і все буде готове.Тепер питання - коли у вересні будуть на вибір гривневі ОВДП під 18% і валютні під 6%,то які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
Алекс2006 купить точно гривневі ОВДП,ну може ще ДімаСВ ризикне.А більшість же може захотіти валютні.
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:19
tea написав:
Звичайно,правий.
Якщо держава збере у населення гроші у ОВДП,а потім оголосить дефолт,то люди й вийдуть на Майдан.
Чай, я поражаюсь вашему оптимизму в данной затее, отдать деньги нашим ворюгам - равносильно что выкинуть. Потом выходить на майдан бесполезно, поэтому идя на такой риск следует ожидать соответствующих последствий.
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dj0nk1
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:22
sinus написав: slot написав: SAndriy1 написав:
Дніпро ще трохи вгору 27,20-27,30
И харьковские туда же: $ 27.16/27.29.
Что-то как-то уж излишне быстро взлетаем...
Когда я ещё в мае написал, что рост курса начнется с 20 июня-никто не поверил, все посмеялись, но Перес помнит.
Потом,когда я в июле сказал,что после 15-го августа курс будет 27,6-все опять посмеялись,правда кто-то клялся,что запомнил этот твит.
Ну,что Чай, теперь ты веришь в курс 27,6 с 15 по 18 августа?
А кто помнит,что я писал про курс в сентябре?
П.С. То-то же.
Доброго вечора пан Синус ,помню ,помню а якже ,я всих помню ,хто що писав ,та прогнозував .Чому я зачепився за ваші цифри ,бо в мене теж були підозри з ранішнім в цьому році зростання доляра ,тому воно бачите, так і вийшло .Якщо рано впало ,то рано і відросло,бо більшість люду , які чекали середину серпня-вересня для відкупу в прольоті і пільгового курсу 26.05 їм вже не бачити
Хех.. далі буде...
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:25
tea написав:
які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
Вообще стрёмная перспектива.
Выгоняют банки из цепочки. (Деньги населения-депозиты-овгз-бюджетные расходы). Учитывая что 70% депозитов - люди состоятельные (и суммы поболее ФГВ), то перспективы БС сомнительные (ведь кредитования реального сектора нет, а банки просто перекидывают безрисковые активы и кармана в карман)
При такой тенденции уж лучше вложится в 20 соток по совету Либо
, и кстати вместо серебра и золота, лучше купить промышленную систему очистки воды, при серьезном кризисе отобьется за пару месяцев (Реальный опыт знакомых).
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serega_rubin
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:30
serega_rubin написав: tea написав:
які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
Выгоняют банки из цепочки. (Деньги населения-депозиты-овгз-бюджетные расходы). Учитывая что 70% депозитов - люди состоятельные (и суммы поболее ФГВ), то перспективы БС сомнительные (ведь кредитования реального сектора нет, а банки просто перекидывают безрисковые активы и кармана в карман)
Эмм... какие вопросы, пусть поднимают %% к старым добрым 20-25%...
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