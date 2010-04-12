Додано: Чет 02 сер, 2018 20:17

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в среду относительно доллара на 9,54 коп., на торгах четверга понизился на 4,98 коп., оказавшись на уровне 27,0119 UAH/USD.



Еще раз повторимся, напомнив, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что наиболее серьезные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 02 августа с уровней предыдущего закрытия 26,985/27,000 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар вырос до отметки 27,04/27,07, которую не покидал до 10.35, когда регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по продаже ставшего дефицитным доллара. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки на участие надо подать до 12.30 Киева. Столь заметным «временем на обдумывание» НБУ внес интригу с ход торгов, поставив потенциальных покупателей СКВ перед дилеммой: участвовать в «лотерее» аукциона, рискуя остаться ни с чем, или купит доллар на МЕЖБАНКЕ , но дороже.

Реагируя на анонс НБУ, доллар потерял в цене, упав по состоянию на 11.04 Киева до 26,98/27,01, не покидая рамки диапазона 26,98-27,00/27,01 UAH/USD до 13.00, когда стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 27,0000, средневзвешенный курс – 27,0062 UAH/USD. Заметим, что рыночный доллар и в этом случае не отреагировал на первую статистику. Лишь с 13.20 котировки СКВ нехотя тронулись вверх (27,01/27,02 UAH/USD), давая понять, что аукционного доллара хватило не всем.

Окончательные итоги аукциона подтвердили это: было подано заявок на участие в мероприятии на сумму $124,20 млн., из которых регулятор удовлетворил $100,00 млн.

Цена отсечки составила 27,000, средневзвешенный курс – 27,0062, максимальный курс – 27,0101 UAH/USD. Неудачники аукциона начали возвращаться за долларом на межбанк, подняв тамошнюю цену СКВ до 27,02/27,05 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 14.40, после чего «американец» растянул спред до 27,01/27,05 UAH/USD. К 16.15 доллар на МЕЖБАНКЕ еще потерял в цене, опустившись до 27,01/27,04 UAH/USD.



До самого закрытия сессии доллар не покидал этот уровень. Хотя, строго говоря, в свете новых шагов по либерализации валютного рынка, торги и регистрация сделок могут продолжаться до глубокой ночи.



Но мы, пока на Институтской не опомнились, отказавшись от такой «либерализации», будем считать, что торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 02 августа безналичным «американцем» завершились на цифре 27,01/27,04 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0119 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 3,76% с 28,0672 UAH/USD до 27,0119 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 августа гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 августа, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, активно приобретали валюту нерезиденты, у которых нынче сезон репатриации дивидендов. Им помогали аграрии, получавшие гривню за зерно нового урожая.



Во-вторых, рост курса доллара на МЕЖБАНКЕ катализировался спросом банков, пролонгировавшим спекуляции дешевой безналичной СКВ на более дорогом наличном рынке.



В-третьих, катализировал спрос на твердую валюту организованный НБУ информационный вакуум, вызвавший рост спроса на наличный доллар со стороны населения, поддержав «зеленых быков» межбанка.



В-четвертых, спросу на межбанковский доллар способствовало некоторое расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 45 356,0 млн. грн. к отметке 46 329,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 02 августа повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, сохранился активный переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.



Во-вторых, к четвергу, как известно, растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



В-третьих, долларовой интервенцией под вывеской валютного аукциона НБУ заметно поднял итоговые обороты «зеленых» торгов 02-го.



Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 02 августа продемонстрировал, в отличие от предыдущей сессии, довольно заметную восходящую курсовую динамику в паре доллар-гривня. Полагаю, ускорением роста наличный рынок обязан двум факторам: сомнительной «либерализацией» валютного рынка чиновниками НБУ, ограничившими информационное сопровождение торгов валютного межбанка, и во-вторых, пробитием курсом безналичного доллара вверх концептуальнозначимого уровня 27,00 UAH/USD.



Это заметно встревожило население, активизировавшее покупки СКВ на фоне «неторопливости» потенциальных продавцов СКВ, придерживавших валюту, небезосновательно рассчитывая на пролонгацию текущего «бычьего» тренда на межбанке и, разумеется, на рынке наличного «американца».



Ставшие боле «выпуклыми» «бычьи» «обстоятельства» заставляли дилеров «неформального» наличного рынка оперативно поднимать действующие цены, стимулируя клиентский «принос» и стараясь обеспечить этим относительное равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня.



Как рапортовали представители рынков вышеперечисленных городов, по итогам дня им удалось обеспечить баланс спроса и предложения, который стал главной причиной роста итоговой ликвидности на рынках Киева, Днепра, Одессы и Харькова. Крыжополь и Запорожье никак не могут вывести тамошние обороты на более-менее приличные уровни, несмотря на равновесие спроса и оферов.



В течение 02 августа позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-16,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова), офера либо не изменились (Киев), либо прибавили 2,0-20,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова, «тормозило» Запорожье).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 12,0-20,0 коп. (лидировал Харьков), офера стали выше на 14,0-21,0 коп.



Приходится снова подчеркивать значимость для внутридневной курсовой динамики наличной пары доллар-гривня наличие в населенном пункте достаточного количества СКВ по доступным ценам. В этом смысле подтверждением этого «откровения» снова стала столица, рынок которой после локального курсового максимума около полудня к закрытию продемонстрировал проявления коррекции по обеим позициям.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 02 августа в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных. Поэтому, пользуясь служебным положением, на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 02 августа в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,20/27,35 UAH/USD, евро – 31,55/31,85 UAH/EUR, рубль – 0,425/0,432 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях тишины по части реальных сделок.



Ближе к полудню, не без влияния нацбанковского анонса об объемном аукционе, стартовала двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.



Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



К 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня, реагируя на возвращение неудачников валютного аукциона со своим спросом на межбанк, заметно выросли.



По итогам дня мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров розницы «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара прибавили 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 10,0-12,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 15,0 коп., офера прибавили 23,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,20/27,35 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре неспешно снижала менее значимые офера, отвечая на нацбанковский анонс объемного валютного аукциона, контролируя при этом равновесие покупок и продаж.





По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На 12.30 оптовый рынок низколиквидный и равновесный.



Спустя час к 13.30 Киева дилеры-«неформалы» Днепра сообщили о некотором повышении действующих цены в парах доллар-гривня и евро-гривня: 27,15/27,25 UAH/USD, евро – 31,50/31,77 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB. На моменте рынок сохранил равновесие покупок и продаж.



После обеда оптовики Днепра подняли обе позиции, реагируя на попытку роста безналичного доллара на межбанке.



При этом «неформалам» опта удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения.



Последнее способствовало итоговой приличной ликвидности, которая заслужив по итогам дня «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 02 августа биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 10,0-12,0 коп.



По сравнению с закрытием 01 августа позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 15,0 коп., офера повысились на 23,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 августа уровнями 31,55/31,85 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне такой же прибавки оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 5,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга приходилось внимательно отслеживать неоднозначное настроение в паре доллар-гривня на валютном межбанке, от которой зависели действия клиентов наличного рынка, а также приток приобретенной более дешевой СКВ на межбанке.



В подобных условиях наши валютчики не упускали из виду динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, где она успела пополудни упасть в ближайшие «окрестности» $1,1600, реагируя на выросшие ожидания ужесточения монетарной политики на сентябрьском заседании FOMC Федрезерва, способные «технически» укрепить доллар. Тем не менее, в течение четверга наличная пара евро-гривня прибавила по обеим позициям по «скромному пятачку», реагируя на более заметное внутридневное подорожание наличного доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1647 к отметке $1,1611, констатировав внутридневное его снижение на скромные 36 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту потерю пары евро-доллар «в миру» на фоне заметного подорожания наличного «американца» «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 августа на азиатской сессии форекса с уровня $1,1660, пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала эту цифру, инициировав, с указанного часа коррекцию, которая исчерпалась около 12.30 Киева касанием пары отметки $1,1610.



В дальнейшем, до 19.45 Киева пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1608-1,1626, возобновив с указанного часа коррекцию, которая наконец-то уронила сообразно нашим ожиданиями евро ниже цифры $1,1600, к отметке $1,1597 по



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США в четверг сохраняет подъем по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран, тогда как фунт стерлингов усилил снижение после заседания Банка Англии.



В паре с долларом фунт опустился на 0,8%, с евро - на 0,4%, с иеной - на 1,1%.



Банк Англии ожидаемо повысил базовую процентную ставку с 0,5% до 0,75% - максимума с 2009 года. Однако глава британского ЦБ Марк Карни заявил, что в дальнейшем повышение ставок будет идти медленно и сдержанно.



Евро к 15.30 Киева в четверг августа стоил $1,1617 по сравнению с $1,1660 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Долларовый индекс USDX повышается на 0,4%.



Курс доллара опустился на 0,3% к иене - до ¥111,39, курс евро - на 0,7%, до ¥129,38.



Рост иены связан с очередной интервенцией Банка Японии на рынке гособлигаций, призванной сдержать рост доходности.



Юань в четверг продолжил снижение, обновив минимум с мая 2017 года, из-за очередного витка торговых споров США и Китая. В Шанхае юань опустился на 0,5%, до 6,8473 юаня за $1.



Стало быть, пара евро-доллар в четверг снижается третий день подряд.



Несмотря на то, что в среду вечером на итоги заседания ФРС заметной реакции не было, в том числе и потому, что решение ФРС было ожидаемым, в целом итоги заседания были позитивны для доллара.



FOMC ФРС косвенно дал понять, что собирается и дальше повышать ставку раз в квартал (следующие повышения предполагаются на заседаниях в сентябре и декабре).



Вероятность повышения ставки в сентябре согласно фьючерсам на ставки выросла с 80% до 100%. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пара евро-доллар пошла ночью дальше вниз.



Впрочем, как мы писали, повестка дня сейчас исключительно спекулятивная, внутри диапазона $1,155-1,1850, в котором пара находится уже 2,5 месяца. Впереди срабатывание стопов под отметкой $1,16. Следует отметить, что пара к текущему моменту уже вышла вниз из сходящегося треугольника (сопротивление на $1,1750 и восходящая поддержка по минимумам от 21 июня, 28 июня, 19 июля, 27 июля), так как в 20.45 Киева котировка евро достигла отметки $1,1597, теперь локально падению ничего не препятствует. Но мы не ждем снижения по паре евро-доллар ниже отметки $1,15 в этот раз. Полагаем, что крупные игроки, как и прежде, поддержат евро-доллар на этом ключевом уровне, после чего пара уже пойдет собирать стопы выше $1,1750.



Летний «боковик» в августе продолжится. И уже после этого ждем сбора стопов под $1,15, перед тем как начать рост в район $1,22-1,.23.



По опыту прежних лет, перед тем как начинать крупное многофигурное движение, такие стопы как под $1,15 обязательно снимаются. После столь продолжительного пребывания в вышеуказанном диапазоне цена пары евро-доллар традиционно обновляет экстремумы в стороне, противоположной предстоящему тренду.



Иначе говоря, мы ждем выхода из диапазона $1,155-1,1850 вверх даже несмотря на продолжение ужесточения монетарной политики FOMC ФРС.



Монетарные факторы давно отошли в сторону, потоки капитала реагируют не на разность в ставках, а определяются аппетитами к риску, как бы это не выглядело парадоксальным.

Напомним, что в течение года, перед кризисом, рванувшим летом 2008 года, пара евро-доллар смогла взлететь от $1,30 до $1,60 на росте аппетитов к риску, что сейчас выглядит невероятным на фоне того, что произошло потом, и учитывая, что признаки грядущего кризиса появлялись уже в 2007 году.



Соответственно мы полагаем, что аналогичное произойдет и в этот раз. Мы по-прежнему полагаем, что впереди еще одна мощная волна роста аппетитов к риску перед кризисом, хотя рынки, особенно развивающиеся, становятся все более уязвимыми в условиях ужесточения монетарной политики США, а также тревожит рост корпоративной задолженности во всем мире (в кризис 2008 года триггером послужил крах ипотечных пузырей, вызванный чрезмерным ростом задолженности домохозяйств).

Но пока в экономике США все отлично, рекордные за последние 4 года темпы роста ВВП во II-ом квартале, дела неплохо идут и в Европе, а Китай начал меры по стимулированию экономики для поддержки роста. И при этом риски глобальной торговой войны снизились. Это дает надежду на то, что пара евро-доллар в этом году еще сможет подняться выше $1,20, в район $1,22…



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,55/31,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 02 августа ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,425/0,432 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 августа, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 5,0 коп. спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 августа по спросу и по предложению не изменились.



На торгах безналичным долларом в четверг, полагаю, регулятор получил первый счет к оплате своей так называемой либерализации валютного рынка, которая исчерпалась вульгарным утаиванием оперативной информации о ходе торгов на межбанке.



Лишенные доступной ранее информации участники наличного рынка начали поступать вполне логично: чтобы не «попасть на курсе», они подняли действующие цены валютообменного сервиса. Это бумерангом посредством интенсификации перетока более дешевой безналичной СКВ на ставший еще более дорогим наличный рынок ударило по межбанку, нарастив спекулятивный спрос на доллар.



В результате, к $50,0 млн. интервенций 01 августа добавилась сотня миллионов «аукционного» доллара. Натурально, выросший ажиотаж, катализированный «тайнами двора» по Институтской 9, привел к тому. что аукционной СКВ хватило не всем.



Таким образом, неуклюжесть и непрофессионализм чиновников Нацбанка был оплачен из золотовалютных резервов.



Информационный вакуум, который клерки НБУ пытались развеять «среднепотолочными» «справочными» курсами около полудня, с одной стороны усугубляет тревогу и растущий спрос населения на наличную валюту, стимулируя подорожание «зеленого» безнала, с другой, затрудняет объективное прогнозирование отечественного валютного рынка в среднесрочной перспективе.



На повестке дня намеченное к средине месяца погашение ОВГЗ Минфином, следствием которого станет появление на рынке дополнительной гривневой ликвидности, что, наверняка окажет катализирующее влияние на «бычий» тренд «зеленого» безнала, который будет поддержан наличным рынком.



При этом в течение первой декады августа Институтскую будут продолжать беспокоить покупки СКВ нерезидентами, которые начали свой сезон репатриации дивидендов. Вместе с «варягами», у которых рано или поздно сезон репатриации завершится, на стороне «зеленых быков» межбанка будет население, не на шутку встревоженное как «либерализацией» и скрытностью регулятора, так и расточительностью последнего, тратящего миллионы СКВ из своих резервов на устранение проблем, в значительной степени появившихся после сомнительных «новаций» Институтской.



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