

На торгах безналичным долларом в четверг, полагаю, регулятор получил первый счет к оплате своей так называемой либерализации валютного рынка, которая исчерпалась вульгарным утаиванием оперативной информации о ходе торгов на межбанке.



Лишенные доступной ранее информации участники наличного рынка начали поступать вполне логично: чтобы не «попасть на курсе», они подняли действующие цены валютообменного сервиса. Это бумерангом посредством интенсификации перетока более дешевой безналичной СКВ на ставший еще более дорогим наличный рынок ударило по межбанку, нарастив спекулятивный спрос на доллар.



В результате, к $50,0 млн. интервенций 01 августа добавилась сотня миллионов «аукционного» доллара. Натурально, выросший ажиотаж, катализированный «тайнами двора» по Институтской 9, привел к тому. что аукционной СКВ хватило не всем.



Таким образом, неуклюжесть и непрофессионализм чиновников Нацбанка был оплачен из золотовалютных резервов.



Информационный вакуум, который клерки НБУ пытались развеять «среднепотолочными» «справочными» курсами около полудня, с одной стороны усугубляет тревогу и растущий спрос населения на наличную валюту, стимулируя подорожание «зеленого» безнала, с другой, затрудняет объективное прогнозирование отечественного валютного рынка в среднесрочной перспективе.



На повестке дня намеченное к средине месяца погашение ОВГЗ Минфином, следствием которого станет появление на рынке дополнительной гривневой ликвидности, что, наверняка окажет катализирующее влияние на «бычий» тренд «зеленого» безнала, который будет поддержан наличным рынком.



При этом в течение первой декады августа Институтскую будут продолжать беспокоить покупки СКВ нерезидентами, которые начали свой сезон репатриации дивидендов. Вместе с «варягами», у которых рано или поздно сезон репатриации завершится, на стороне «зеленых быков» межбанка будет население, не на шутку встревоженное как «либерализацией» и скрытностью регулятора, так и расточительностью последнего, тратящего миллионы СКВ из своих резервов на устранение проблем, в значительной степени появившихся после сомнительных «новаций» Институтской.



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