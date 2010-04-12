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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5649565056515652

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:18

  4x4 написав:
  ребе Нок написав:сейчас можно объявить что будут держать какойто уровень

Прямой путь к сливу ЗВР, проходили уже. Как только такое будет официально озвучено - народ ломанется сначала за гривной в банки, потом - за наличным баксом.



Гениально ватсон!!!
Если будут держать стабильный курс восэмь,а теперь например 27,то почему бы не получить 10 процентов в валюте без особого напряга?
Ломанулись бы сливать и открывать депо в гривне,пока дают ещё дают 13-15 % "брутто" в госах)))

Вы в двух соснах заблудились?))))

По счетам правительства,уже был казус,мол в уряде успокаивали при очередном скачке,мол узбагойтесь,у нас на счетах более 2-х ярдов зелени,на что Гонтарева ответила:шо они там курят,мы уже всё включили в резервы :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:19

  Libo написав:tea
Версия двух сыновей АГ за рубежом несостоятельна. Кто тогда гоняет по харьковским обменкам? Тем более тьолка. Да и других прямых доказательств, что это тьолка было предостаточно.

Любий друже,ну якщо Ви до сих пір впевнені,що то була дівчина,то нехай так і буде. :mrgreen:

https://ru.fishki.net/picsw/072011/29/b ... ol/020.jpg
Востаннє редагувалось tea в Чет 02 сер, 2018 20:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:24

  дядя Caша написав:
На торгах безналичным долларом в четверг, полагаю, регулятор получил первый счет к оплате своей так называемой либерализации валютного рынка, которая исчерпалась вульгарным утаиванием оперативной информации о ходе торгов на межбанке.

Лишенные доступной ранее информации участники наличного рынка начали поступать вполне логично: чтобы не «попасть на курсе», они подняли действующие цены валютообменного сервиса. Это бумерангом посредством интенсификации перетока более дешевой безналичной СКВ на ставший еще более дорогим наличный рынок ударило по межбанку, нарастив спекулятивный спрос на доллар.

В результате, к $50,0 млн. интервенций 01 августа добавилась сотня миллионов «аукционного» доллара. Натурально, выросший ажиотаж, катализированный «тайнами двора» по Институтской 9, привел к тому. что аукционной СКВ хватило не всем.

Таким образом, неуклюжесть и непрофессионализм чиновников Нацбанка был оплачен из золотовалютных резервов.

Информационный вакуум, который клерки НБУ пытались развеять «среднепотолочными» «справочными» курсами около полудня, с одной стороны усугубляет тревогу и растущий спрос населения на наличную валюту, стимулируя подорожание «зеленого» безнала, с другой, затрудняет объективное прогнозирование отечественного валютного рынка в среднесрочной перспективе.

На повестке дня намеченное к средине месяца погашение ОВГЗ Минфином, следствием которого станет появление на рынке дополнительной гривневой ликвидности, что, наверняка окажет катализирующее влияние на «бычий» тренд «зеленого» безнала, который будет поддержан наличным рынком.

При этом в течение первой декады августа Институтскую будут продолжать беспокоить покупки СКВ нерезидентами, которые начали свой сезон репатриации дивидендов. Вместе с «варягами», у которых рано или поздно сезон репатриации завершится, на стороне «зеленых быков» межбанка будет население, не на шутку встревоженное как «либерализацией» и скрытностью регулятора, так и расточительностью последнего, тратящего миллионы СКВ из своих резервов на устранение проблем, в значительной степени появившихся после сомнительных «новаций» Институтской.

US

Плюсую.Навіть додати нічого - все в точку.
Взяв з "Вечірнього Привіту" ключове.
За перші два дні серпня ЗВР схудли на 150 млн. тільки на інтервенціях.А ще ж тримати курс потрібно 7 сесій.Невже ще щонайменше 700 млн.витратять?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:29

Доброго вечора європатріотам

Мацаєм 1,15 :roll:
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:35

  Ihor Pavlovycz написав:Мацаєм 1,15 :roll:


Сервус, Павлович! Чистыми, сильными и горячими руками!

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:47

  tea написав:
  Libo написав:tea
Версия двух сыновей АГ за рубежом несостоятельна. Кто тогда гоняет по харьковским обменкам? Тем более тьолка. Да и других прямых доказательств, что это тьолка было предостаточно.

Любий друже,ну якщо Ви до сих пір впевнені,що то була дівчина,то нехай так і буде. :mrgreen:

https://ru.fishki.net/picsw/072011/29/b ... ol/020.jpg

По большому счету, многим читателям пох. то ли девушка, то ли х... бородатый ВАЖНО что попадает своими прогнозами в десятку и я Ему, Ей и Вам в том числе апплодирую стоя.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:05

  сірий написав:
  tea написав:
  Libo написав:tea
Версия двух сыновей АГ за рубежом несостоятельна. Кто тогда гоняет по харьковским обменкам? Тем более тьолка. Да и других прямых доказательств, что это тьолка было предостаточно.

Любий друже,ну якщо Ви до сих пір впевнені,що то була дівчина,то нехай так і буде. :mrgreen:

https://ru.fishki.net/picsw/072011/29/b ... ol/020.jpg

По большому счету, многим читателям пох. то ли девушка, то ли х... бородатый ВАЖНО что попадает своими прогнозами в десятку и я Ему, Ей и Вам в том числе апплодирую стоя.

Лібо ж хоче бачити там дівчину,бо в нього інші цілі. :oops: :oops: :oops:
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