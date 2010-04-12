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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5650565156525653

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 828
1. Нет сбережений в валюте
10%
85
2. до 20%
5%
45
3. от 20% до 50%
7%
62
4. от 50% до 75%
14%
117
5. более 75%
63%
519
Всього голосів : 828
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:25

Є ось такий прогноз курса на серпень і фактори.
Згоден зі статтею на 100%.Бо про всі ці фактори я писав в липні .
https://news.finance.ua/ru/news/-/43159 ... -na-avgust
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:26

  4x4 написав: Кто и что курит - не помню, зато прекрасно помню пресловутые 200 баксов :)

А вы что, не сидели в это время в дельте под 25%?Какие 200 баксов,вы что,у вас ещё годовой депо в самом надёжном лагунском банке не закончился :P
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:27

  Вело написав:
  ЛАД написав:
  Вело написав:............
Нереально ответственно предсказать курс в сентябре, что вы тут обсасываете постоянно, а вот узнать у Гагарина вчерашний объём очень даже реально.

Пойдите спросите у него. Потом расскажете, что он Вам ответит. :)


Прикольный форум. Жуют целыми днями, кто какой курс предсказывал полгода назад, а вот конкретный вопрос об объёмах чёрного рынка их смешит.

Смешит не вопрос - сам по себе безусловно интересный - смешит предлагаемый метод его решения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:32

  tea написав:.........
Тепер питання - коли у вересні будуть на вибір гривневі ОВДП під 18% і валютні під 6%,то які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
.....

Вы знаете, в сегодняшней ситуации с сегодняшним уровнем доверия к государству, так сразу я бы и не ответил. Надо думать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:08

Re: Валютный рынок в контексте

Рынок очень бычий, шортисты в паре USD/UAH очевидно останутся без штанов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:14

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Про випуск ОВДП для населення було оголошено сьогодні.

Маленькая деталь: сегодня было объявлено (громко сказано) о желании выпустить облигации для населения.
Почувствуйте разницу (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:14

  tea написав:Є ось такий прогноз курса на серпень і фактори.
Згоден зі статтею на 100%.Бо про всі ці фактори я писав в липні .
https://news.finance.ua/ru/news/-/43159 ... -na-avgust

Курс гривны в августе будет колебаться в диапазоне 26,9–28,2 грн за доллар США.

Чай, такой прогноз и я могу дать. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:16

  ЛАД написав:
  tea написав:.........
Тепер питання - коли у вересні будуть на вибір гривневі ОВДП під 18% і валютні під 6%,то які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
.....

Вы знаете, в сегодняшней ситуации с сегодняшним уровнем доверия к государству, так сразу я бы и не ответил. Надо думать.


давая в долг государству, ты помогаешь своей Родине выстоять и победить врага Путина, так что 6% это даже много

https://privatbank.ua/ru/ovdp
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:23

prodigy
Вопрос, конечно, интересный. Вы меня прямо в тупик поставили.
А никакой смайлик случайно не забыли?
Но, тогда, может, лучше в гривне? И не под 16-17% как по Вашей ссылке, а под 6?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:38

  Сибарит написав:
  tea написав:Про випуск ОВДП для населення було оголошено сьогодні.

Маленькая деталь: сегодня было объявлено (громко сказано) о желании выпустить облигации для населения.
Почувствуйте разницу (с)

У Пана Атамана закончились гроши и видимо уже банки очкуют депозиты в ОВДП сувать.
andrein
 
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