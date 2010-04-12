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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 сер, 2018 21:25
Є ось такий прогноз курса на серпень і фактори.
Згоден зі статтею на 100%.Бо про всі ці фактори я писав в липні .https://news.finance.ua/ru/news/-/43159 ... -na-avgust
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tea
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:27
Вело написав: ЛАД написав: Вело написав:
............
Нереально ответственно предсказать курс в сентябре, что вы тут обсасываете постоянно, а вот узнать у Гагарина вчерашний объём очень даже реально.
Пойдите спросите у него. Потом расскажете, что он Вам ответит.
Прикольный форум. Жуют целыми днями, кто какой курс предсказывал полгода назад, а вот конкретный вопрос об объёмах чёрного рынка их смешит.
Смешит не вопрос - сам по себе безусловно интересный - смешит предлагаемый метод его решения.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:32
tea написав:
.........
Тепер питання - коли у вересні будуть на вибір гривневі ОВДП під 18% і валютні під 6%,то які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
.....
Вы знаете, в сегодняшней ситуации с сегодняшним уровнем доверия к государству, так сразу я бы и не ответил. Надо думать.
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ЛАД
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:08
Рынок очень бычий, шортисты в паре USD/UAH очевидно останутся без штанов.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:14
tea написав:
Про випуск ОВДП для населення було оголошено сьогодні.
Маленькая деталь: сегодня было объявлено (громко сказано) о желании
выпустить облигации для населения.
Почувствуйте разницу (с)
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Сибарит
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:14
Курс гривны в августе будет колебаться в диапазоне 26,9–28,2 грн за доллар США.
Чай, такой прогноз и я могу дать.
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ЛАД
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:16
ЛАД написав: tea написав:
.........
Тепер питання - коли у вересні будуть на вибір гривневі ОВДП під 18% і валютні під 6%,то які б Ви вибрали,враховуючи новинний фон останнім часом?
.....
Вы знаете, в сегодняшней ситуации с сегодняшним уровнем доверия к государству, так сразу я бы и не ответил. Надо думать.
давая в долг государству, ты помогаешь своей Родине выстоять и победить врага Путина, так что 6% это даже многоhttps://privatbank.ua/ru/ovdp
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prodigy
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Додано: Чет 02 сер, 2018 22:23
prodigy
Вопрос, конечно, интересный. Вы меня прямо в тупик поставили.
А никакой смайлик случайно не забыли?
Но, тогда, может, лучше в гривне? И не под 16-17% как по Вашей ссылке, а под 6?
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ЛАД
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