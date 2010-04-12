Около 10.45 Киева покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов - 28,27/28,28 UAH/USD.
Дата: 02 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.27
Мелкий опт «неформал»
$ 28,03/28,08 UAH/USD EUR 32,55/32,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания клиентского розничного «приноса» доллара. Оптовики «воздерживаются» от продаж, ожидая более высоких цен.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки не позволяли достоверно определить характер рынка.
К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 28,27/28,28 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами «обязательной» части экспортной выручки, компенсировавшей покупки СКВ нерезидентами.
Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах, сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика соответствует снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Полдень безналичный доллар встретил на том же уровне цен: 28,27/28,28 UAH/USD. Нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями. Собственно, наверняка на Институтской понимали «временность» текущего роста спроса на СКВ и не торопились взбираться на платформу Matching.
На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке а заодно с целью стимулирования клиентского «приноса»: 27,08/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского «приноса» в розничных объемах.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
Я ось тут подумав, шо ми самі себе загоняємо в інфляцію. Долар майже ще не подорожчав, комуналь навіть ще не піднімали, а хліб в пекарні де я беру вже не 18 грн а 20. Навіть паркінг біля роботи від сьогодні вже не 15 а 20 грн. Ну і ще щось на цьому тижні подорожчало, зараз не пригадаю. Або це ріст економіки а не інфляція, не знаю, але ціни пішли в гору.
sailed написав:Я ось тут подумав, шо ми самі себе загоняємо в інфляцію. Долар майже ще не подорожчав, комуналь навіть ще не піднімали, а хліб в пекарні де я беру вже не 18 грн а 20. Навіть паркінг біля роботи від сьогодні вже не 15 а 20 грн. Ну і ще щось на цьому тижні подорожчало, зараз не пригадаю. Або це ріст економіки а не інфляція, не знаю, але ціни пішли в гору.
И шо вы предлагаете ? Не загонять самим себя в инфляцию ? Пересаживайтесь на маршрутки и покупайте хлеб от хлебзаводов, будет дешевле
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Да я не переживаю, так как на долларе сижу, просто с таким подходом инфляция неизбежна, когда паркинг, вообще никак не улучшив условия паркинга, просто на пустом месте поднимает цены, то это замкнутый круг.