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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 63926393639463956396>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:47

Привет из Днепра-4

Около 10.45 Киева покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов - 28,27/28,28 UAH/USD.

Дата: 02 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.27

Мелкий опт «неформал»

$ 28,03/28,08 UAH/USD
EUR 32,55/32,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

Дата: 02 октября 2018 г. на 10.32

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,05/28,14 UAH/USD
€ 32,50/32,80 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания клиентского розничного «приноса» доллара. Оптовики «воздерживаются» от продаж, ожидая более высоких цен.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 02 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 02 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки не позволяли достоверно определить характер рынка.

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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:00

Re: Валютный рынок в контексте

привет спекулянтам!
Работаем 2810/2815
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:12

  Гагарін - спекулянт і барига(с) написав:привет спекулянтам!
Работаем 2810/2815

Привіт. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:21

Привет из Днепра-5

К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 28,27/28,28 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами «обязательной» части экспортной выручки, компенсировавшей покупки СКВ нерезидентами.

Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,
сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика соответствует снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:02

Привет из Днепра-6

Полдень безналичный доллар встретил на том же уровне цен: 28,27/28,28 UAH/USD. Нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями. Собственно, наверняка на Институтской понимали «временность» текущего роста спроса на СКВ и не торопились взбираться на платформу Matching.


На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке а заодно с целью стимулирования клиентского «приноса»: 27,08/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского «приноса» в розничных объемах.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.

К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.

Дата: 02 октября 2018 г. на 12.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,10/28,18 UAH/USD
€ – 32,60/32,78 UAH/EUR
RUB – 0,424/0,430 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:08

Re: Валютный рынок в контексте

Я ось тут подумав, шо ми самі себе загоняємо в інфляцію. Долар майже ще не подорожчав, комуналь навіть ще не піднімали, а хліб в пекарні де я беру вже не 18 грн а 20. Навіть паркінг біля роботи від сьогодні вже не 15 а 20 грн. Ну і ще щось на цьому тижні подорожчало, зараз не пригадаю. Або це ріст економіки а не інфляція, не знаю, але ціни пішли в гору.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:12

  serega_rubin написав:
  Alex2006 написав:А грн депо дало прибыль +9% с начала года :)

Вот только купить на эти +9% можно на 20% меньше. Гривневая инфляция такая, будто бы после нас хоть потоп.

Но ведь доллар под грушей (в матрасе) за это время принёс прибыль - 0,00%
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:14

Re: Валютный рынок в контексте

sailed написав:Я ось тут подумав, шо ми самі себе загоняємо в інфляцію. Долар майже ще не подорожчав, комуналь навіть ще не піднімали, а хліб в пекарні де я беру вже не 18 грн а 20. Навіть паркінг біля роботи від сьогодні вже не 15 а 20 грн. Ну і ще щось на цьому тижні подорожчало, зараз не пригадаю. Або це ріст економіки а не інфляція, не знаю, але ціни пішли в гору.
И шо вы предлагаете ? Не загонять самим себя в инфляцию ?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:23

Результати валютних інтервенцій НБУ 24-28.09.2018
Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 12.50
Продаж 10.60



Ого, вот это НБУ пополнил резервы, аж страшно стало
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:25

Re: Валютный рынок в контексте

Да я не переживаю, так как на долларе сижу, просто с таким подходом инфляция неизбежна, когда паркинг, вообще никак не улучшив условия паркинга, просто на пустом месте поднимает цены, то это замкнутый круг.
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