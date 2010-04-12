Додано: Вів 02 жов, 2018 09:47

Привет из Днепра-4



Около 10.45 Киева покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов - 28,27/28,28 UAH/USD.



Дата: 02 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.27



Мелкий опт «неформал»



$ 28,03/28,08 UAH/USD

EUR 32,55/32,70 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



Дата: 02 октября 2018 г. на 10.32



Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,05/28,14 UAH/USD

€ 32,50/32,80 UAH/EUR

RUB – 0,422/0,426 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания клиентского розничного «приноса» доллара. Оптовики «воздерживаются» от продаж, ожидая более высоких цен.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 02 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 02 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки не позволяли достоверно определить характер рынка.



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