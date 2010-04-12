Додано: Вів 02 жов, 2018 12:13

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,26/28,28 UAH/USD, намекая на высоковероятную смену тренда с «медвежьего» на «бычий».



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Получается, Казначейство в понедельник после обеда и во вторник с утра снова не компенсировала НДС. По логике, на межбанке цены «американца» вверх пытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.

Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.17 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,26/28,28 UAH/USD.



Около 10.45 Киева покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов - 28,27/28,28 UAH/USD.



К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 28,27/28,28 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами «обязательной» части экспортной выручки, компенсировавшей покупки СКВ нерезидентами.



Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,

сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика соответствует снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Полдень безналичный доллар встретил на том же уровне цен: 28,27/28,28 UAH/USD. Нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», обеспечив сбалансированную торговлю безналичным «американцем», не требовавшего появления на межбанке регулятора с его анонимными интервенциями. Собственно, наверняка на Институтской понимали «временность» текущего роста спроса на СКВ и не торопились взбираться на платформу Matching.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 5,81 коп., составив 28,2723 UAH/USD.



Около 12.49 Киева цена безналичной СКВ на межбанке не тронулась с отметки 28,27/28,28 UAH/USD.

На фоне этой цифры межбанк ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,25/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 01 октября по спросу упал на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 октября по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1578, упав до $1,1535 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1545 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 02 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 02 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки не позволяли достоверно определить характер рынка.



На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке а заодно с целью стимулирования клиентского «приноса»: 27,08/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении действующих цен на уровнях открытия(28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль 0,422/0,428 UAH/RUB). На указанное время здесь все еще сохранилось доминирование клиентского «приноса» в розничных объемах.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



Спустя полчаса, на 12.49, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,65/32,73 UAH/EUR, рубль 0,425/0,430 UAH/RUB, Киев опт 28,03/28,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,03/28,08 UAH/USD, евро (опт) 32,55/32,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,55/32,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,08/28,15 UAH/USD, розница – 28,05/28,17 UAH/USD; Запорожье – 28,05/28,14 UAH/USD; евро – 32,50/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,422/0,426 RUB/USD.



Судя по отрицательной динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, Казначейство решило «не мешать» очередной порцией компенсации НДС открывшемуся сезону репатриации дивидендов нерезидентами. Покупки СКВ «варягов» пришлись по нраву экспортерам, у которых вырос приток внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно реализовать на межбанке.

Объемы покупок и продаж безналичного доллара были эквивалентными, обеспечив равновесие спроса и оферов на фоне установившейся курсовой стабильности, сделав рынок «скучным».



Нынче только первый день конвертации гривневых дивидендов в более твердую валюту. Думается, сезон репатриации продлится еще день-другой, обеспечивая растущий приток экспортной выручки из-за рубежа постоянным спросом. Причем, как показал опыт предыдущих сезонов, «варяги» не отличаются привередливостью на межбанке, радуя продавцов СКВ покладистым характером.



Это обстоятельство дает основание рассчитывать на попытки экспортеров реализовать часть своей выручки нерезидентам на ближайших торгах чуть подороже.

Хотя, разумеется, заметное, характерное для среды, повышение объема валютных поступлений из-за рубежа не даст в полной мере развернуться «борьбе за профит» продавцам безналичной валюты на торгах в 03 октября и в четверг.



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