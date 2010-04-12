Додано: Вів 02 жов, 2018 20:18

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 5,72 коп., на торгах вторника потерял 6,36 коп., оказавшись на уровне 28,2763 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 5,81 коп., составил 28,2723 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 02 октября с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02 курс доллара, выйдя в реальную сферу, заметно вырос в цене, приподнявшись к 28,26/28,28 UAH/USD, не покидая эту отметку до 10.45 Киева на покупках нерезидентов, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.



С 10.45 на МЕЖБАНКЕ появились продажи СКВ экспортерами, которых устраивала действующая цена доллара. Это выровняло спрос и предложение безналичного «американца», удерживая текущую цену (28,27/28,28 UAH/USD)последнего до 14.40 Киева. Экспортеры ввиду сохранения проблем с гривневой ликвидностью, были вынуждены расставаться с обязательной частью экспортной выручки ради нацвалюты.



На 14.40 предложение валюты со стороны экспортеров стало менее объемным, вызвав расширение спреда курса доллара до 28,27/28,29 UAH/USD.



Очередной период стабильности в сопровождении равновесия покупок и продаж «американца» удерживал цены СКВ, по сути, до самого закрытия сессии.



Торги безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ во вторник завершились в районе этой отметки.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2763 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,74% с 28,0672 UAH/USD до 28,2763 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 02 октября гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 02 октября, сменив «медвежий» тренд на «бычий» потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, у нерезидентов стартовал привычный для начала месяца сезон репатриации дивидендов, сопровождаемый покупками СКВ.



Во-вторых, против вторничного повышения курса безналичного доллара не возражали экспортеры, у которых на фоне текущих проблем с гривневой ликвидностью вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, облегчая процесс расставание с СКВ.



О сжатии гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Между прочим, это минимальное значение показателя с 10 сентября.

Нехватку гривни отметили и выросшие до 17,00/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



В-третьих, на двух предыдущих сессиях средневзвешенный курс доллара потерял 11,44 коп., сформировал требуемую для покупок ценовую привлекательность.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 02 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как показали курсовые хроники вторничной сессии межбанка, значительная часть времени торгов рынок доллара пребывал в балансе спрос/предложение. Предложение экспортеров находило покупателей в рядах нерезидентов.



Во-вторых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, совпав с началом сезона репатриации дивидендов.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (в дебюте новой недели рынок очень редко радует игроков ликвидностью) снята с повестки дня.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 02 октября продемонстрировал заметное подорожание пары доллар-гривня, соразмерное с «привесом» средневзвешенного курса безналичного доллара. Разумеется, одним из «первоисточников» «бычьего» тренда наличного «американца» было вызванное покупками «варягов» «зеленое» ралли на валютном межбанке, сформировавшее настроение клиентов «налички».

Однако, представляется, не менее важным было стремление дилеров «неформального» наличного рынка реанимировать клиентский «принос» валюты, заметно упавший после начала роста «зеленого» безнала.



Потенциальные клиенты наличного рынка наверняка были уверены, что сезон репатриации дивидендов нерезидентами затянется надолго, обеспечивая перманентный рост курса безналичного «американца» в течение длительного периода времени. Эта уверенность стала главной причиной «придержек» доллара клиентами наличного рынка.



Несомненно, можно быть уверенным, что «ползучая» девальвация гривны под присмотром регулятора – «фишка» валютного сезона, однако, текущее состояние дел с гривневой ликвидностью, где «гайки монетаризма» с каждым днем затягиваются все туже, заметно смягчают напряженность на валютном рынке. С пустым карманом никто не пойдет за долларом на межбанк. А меж тем, это становится очевидным трендом.

Клиенты наличного рынка, «придерживавшие» доллар не обратили внимание на то, что покупали валюту 02-го «нерезиденты», у которых появилась гривня дивидендов. В то время как наши экспортеры, дождавшись сколь-нибудь приличных цен «американца», тотчас появились на межбанке инициировав объемные продажи тем же «варягам», пытаясь разжиться у них дефицитной гривней.



В этом контексте, немного отклоняясь от «генеральной линии» обзора, рискнем предположить возможное вхождение рынка безналичного доллара в боковик, если НБУ еще больше сожмет гривневую ликвидность.



Возвращаясь к событиям наличного рынка 02 октября, отметим, что подавляющее большинство рынков завершили сессию вторника в равновесии спроса и предложения. Исключение составило Запорожья, рынок которого нынче бросало из одной крайности в другую – начав сессию с преобладания розничного клиентского предложения, запорожцы завершили ее перекосом в сторону бидов.



Со слов дилеров столицы, Одессы и Днепра, основной причиной внутридневного подорожания наличного доллара во вторник стали вышеупомянутые проблемы с клиентским «приносом». Дилеры были вынуждены поднимать более значимые биды, вослед за которыми вверх тянулись и офера «американца».



В течение 02 октября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-9,0 коп. (лидировали в росте рынки Киева и Днепра), офера прибавили 3,0-7,0 коп.

Акцентирование внутридневного повышения в бидах подтверждает вышеприведенный тезис о попытках возрождения клиентских оферов валюты.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0-10,0 коп. (лидерство в росте за собой сохранили Киев и Днепр), офера доллара за сутки прибавили 8,0-10,0 коп.



В контексте предсказания наличного «неформального» рынка для валютного межбанка на ближайшую сессию, необходимо указать на один «нюанс» или «человеческий фактор», нивелирующий объективность прогноза. Речь идет о вышеупомянутых проблемах с клиентским «приносом», ставшим одним из главных «бычьих» драйверов рынка наличного доллара. Снова заметим, что клиентские «придержки» наличного «американца» во вторник наблюдались, несмотря на хронические «неприятности» с гривневой ликвидностью «монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Мы, учтя этот «нюанс», склонны ожидать от сессии по «зеленому» безналу в среду снижения энтузиазма «зеленых быков» и уменьшения размера «привеса» средневзвешенного курса доллара.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 02 октября в первом приближении отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 02 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,55/32,75 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,427 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня этот баланс нуждался в ценовой поддержке: из-за «зеленых быков» межбанка требовалось поднимать котировки. Этой операцией наши дилеры «отвечали» на риски перекоса в сторону клиентского спроса.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



Спустя полчаса, на 12.49, дилеры мелкого опта Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра сохранили перманентное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, небезуспешно стараясь катализировать клиентский «принос», а заодно сберечь равновесие покупок и продаж валюты.



Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.



В течение 02 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 7,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.

Акцентирование роста в более значимых бидах – следствие вышеупомянутых успешных мероприятия наших валютчиков по реанимации клиентского «приноса».



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,12/28,18 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии спроса и предложения, которое по мере развития событий на межбанке нуждалось в ценовой поддержке. Кроме того, как мы указывали выше, проблема со снижением объема клиентских оферов требовала безотлагательного решения. Оптовики инициировали повышение цен, сосредоточившись на позиции «спрос».



Около 12.15 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «чуть ниже средней», равновесие покупок и продаж.



Через 35 минут, на 12.50, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



После обеда «ползучее» повышение действующих цен в оптовом сегменте наличного рынка Днепра было продолжено. Этот проект был успешно завершен: по итогам вторника здесь сохранилось равновесие покупок и продаж оптовых партий валюты, следствием которого стала приличная итоговая ликвидность сделок, заслужившая «четверку» и повторившая показатели предыдущей сессии.



На протяжении 02 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Более заметный рост бидов – следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра катализировать клиентские офера валюты.



По сравнению с закрытием 01 октября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 октября уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов. Полагаю, в наличной паре евро-гривня во вторник наблюдались те же проблемы с приносом, заставив дилеров Днепра заметно поднять цены «приема» наличного евро.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 02 октября пришлось заниматься проблемами к клиентскими оферами в более популярной в Украине пары доллар-гривня, непрерывно поднимая действующие цены «американца» с акцентированием в бидах. Нечто подобное, хотя и с меньшей текущей ликвидностью сделок, наблюдалось и в наличной паре евро-гривня, вызвав аналогичную реакцию дилеров, оставивших без изменения офера и заметно нарастив биды.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1568 к отметке $1,1557, констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 11 пунктов.



Полагаю, наши дилеры проигнорировали эту динамику, сосредоточившись на реанимации клиентского «приноса», подняв в течение вторника более значимые биды евро на 10,0 коп.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 02 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1578, пара евро-доллар сразу инициировала плавную коррекцию, понизившую пару по состоянию на 07.55 Киева к цифре $1,1570.



Буквально через 5 минут стартовал динамичный провал роняет евро на минимум ($1,1510 по состоянию на киевский полдень), из которого пара евро-доллар долго и трудно выбирается, сумев отметиться около 19.10 на локальном максимуме $1,1564, с которого вскоре уже на американских торгах корректируется, оказавшись около 20.10 на цифре $1,1543, не покидая ее до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро на европейской сессии рынка forex около 13.00 Киева остается на минимальных уровнях конца августа.



Единая европейская валюта остается около минимальных отметок за полтора месяца под давлением нестабильной ситуации в Италии вокруг бюджета, после заявлений вице-премьера Италии Ди Майо о планах правительства оставить без изменений цель по дефициту в 2,4% на 2019 год, даже уверения, что Италия не будет выходить из Еврозоны не помогли росту евро.



Кроме того, доллар США снова укрепился против основных валют.



К 13.00 Киева евро балансирует над уровнем $1,1500, и если он не сможет удержаться выше этой отметки, пара евро-доллар США направится к $1,1435. Верхняя граница диапазона пары на указанное время ограничена цифрой $1,1550.



Спустя три часа доллар США поднимается в паре с евро, при этом американская валюта дешевеет к иене.



Евро по состоянию на 16.00 Киева торгуется на уровне $1,1539 против $1,1578 на закрытие сессии в понедельник.



Курс доллара составляет ¥113,80 против ¥113,93 иены накануне.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥131,31 по сравнению со ¥131,91 в предыдущую сессию.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16-ти основных мировых валют, увеличивается в ходе торгов на 0,22%. За предыдущие пять сессий индекс вырос на 1%.



Евро дешевеет на возобновившихся опасениях по поводу бюджета Италии. Во вторник вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что правительство «ни на миллиметр» не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, предполагающих дефицит бюджета в размере 2,4% от ВВП. Проект вызвал критику со стороны других стран еврозоны, которые опасаются растущего госдолга Италии - второго по величине в валютном блоке после Греции.



Тем временем глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги во вторник отметил, что Италия уже решила бы все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта. Позднее он добавил, что у текущего правительства страны нет планов по выходу из еврозоны.



Вместе с тем доллар укрепляется на новости о том, что Канада присоединится к торговому соглашению между США и Мексикой, которое будет называться Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA). Объем ежегодной торговли между тремя странами составляет около $1 трлн.



Настроения на рынках ухудшились, в итоге в лидерах роста сейчас оказалась иена, известный индикатор состояния риск-настроений. Но доллар США также растет - против евро и фунта.



Евро по состоянию на 17.00 Киева торгуется на уровне $1,1537 против $1,1578 при закрытии сессии в понедельник.



Курс доллара к иене составляет ¥113,73 против ¥113,93 накануне.



Индекс доллара USDX растет на 0,28% до 95,56 пункта. За последние пять сессий индекс прибавил более 1%.



США и Канада в воскресенье достигли соглашения по сохранению NAFTA в виде трехсторонней сделки с участием Вашингтона, Оттавы и Мехико, на которую приходится $1,3 триллиона годового объема торговли. После объявления о торговой сделке иена стала снижаться.



Канадский доллар торгуется около отметки C$1,2827 за доллар после роста на 0,7% накануне.



Доллар растет не только за счет договоренностей с Канадой, но также за счет высокой доходности, проблем евро и падения индонезийской рупии до минимального с 1998 года уровня. Доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 3.05%, делая американскую валюту одной из самых привлекательных в мире.



При этом у евро обострились «свои» проблемы.



Евро дешевеет на возобновившихся опасениях по поводу бюджета Италии.

02 октября вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что правительство «ни на миллиметр» не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, из-за которых дефицит бюджета может достигнуть 2.4% от ВВП при критической отметке в правилах ЕС в 3%.



Такой дефицит навлек на себя критику со стороны других стран еврозоны в связи с опасением за рост госдолга Италии - второго по величине в регионе после Греции.



Ди Майо в понедельник обвинил чиновников Евросоюза в умышленном негативном влиянии на финансовые рынки своими комментариями на тему бюджетных планов Италии.



В будущий бюджет страны заложены увеличение минимального размера пенсий, введение пособия для безработных и неимущих, а также снижение налоговой нагрузки для небольших компаний и граждан с невысокими доходами.



Предварительно, все это обойдется бюджету в Є33,5 миллиарда, из которых Є27,2 миллиарда окажутся в его дефицитной доле.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия начнет консультации с европейскими финансовыми институтами по вопросу своего будущего бюджета, который вызвал резкое отторжение в Брюсселе.



«Италия является страной-основательницей Европейского союза и еврозоны, и я хотел бы заверить, что евро - это наша валюта, и для нас он незаменим. Любое иное заявление следует рассматривать как свободное и субъективное мнение, которое не имеет ничего общего с политикой правительства, которое я возглавляю», - заявил Конте.



Эти слова позволили евро немного собраться с силами. По словам Конте, итальянский бюджет предполагает сочетание справедливости и эффективности, так как введение пособия для безработных и неимущих сочетается с глубокими реформами рынка труда, дебюрократизацией и активизацией инвестиций.



Еще одним ударом ранее во вторник для евро стали заявления главы бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги, который считает, что Италия давно бы решила все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта. Позднее он успокоил рынки, пояснив, что правительство не ставит целью выход из зоны евро, хотя лично он по-прежнему придерживается этой позиции.



«Мы имеем дело с войной слов: с одной стороны - евро, с другой - Италия... Сейчас существует много опасностей, связанных с заголовками», - считает аналитик Credit Agricole Валентин Маринов, который советует покупать евро в случае его падения ниже $1,15.



По состоянию на 18.25 Киева индекс доллара против шести основных валют достиг новых 6-недельных максимумов.



После повышения до 95,75 пункта, индекс доллара США снизился к середине диапазона до 95,41 пункта.



Индекс доллара США теперь зависит от выступления Пауэлла. Индекс доллара против шести основных валют достиг новых 6-недельных максимумов. Ситуация вокруг Brexit продолжала поддерживать сильный спрос на доллар, одновременно ухудшая настроения в связанной с риском вселенной. Ожидается, что глава ФРС США Джером Пауэлл сделает комментарии о перспективах инфляции и безработицы, и они будут созвучны с заявлением FOMC на прошлой неделе.



Итак, на торгах в Европе покупки американского доллара заметно усилились. Утром участники рынка стали его покупать за австралийский доллар после заявления Резервного банка Австралии. Регулятор сообщил, что денежно-кредитная политика банка останется неизменной на протяжении оставшейся части года.



На европейской сессии доллар США получил поддержку от продаж евро и британского фунта.



Продажи единой валюты спровоцировала обеспокоенность из-за ситуации с итальянским бюджетом. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство оставит дефицит бюджета на 2019 год в размере 2,4% от ВВП.



Представитель ЕЦБ Олли Рен подтвердил, что планы по дефициту бюджета Италии являются поводом для серьезного беспокойства. Курс евро снизился до $1,1505.



Пара фунт-доллар снижалась до $1,2941 на фоне слабого отчета PMI Великобритании в строительном секторе.

Индекс деловой активности в строительстве в Великобритании за сентябрь составил 52,1 (прогноз был 52,8, предыдущее значение 52,9). Он же оказал положительное влияние на кросс-пару евро/фунт, а тот в свою очередь на пару евро-доллар.



На британской статистике евро подорожал к доллару с $1,1505 до $1,1546. Экономический календарь для Штатов во вторник пуст.



Участники рынка ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, которое может сильно повысить волатильность на рынке.



Кроме него на динамику основных пар по-прежнему будут влиять новости по Brexit и бюджету Италии.



Новости во вторник пошли в разрез с техническим анализом и часовыми циклами, а это значит, что евро отработает их с задержкой по времени. Чем дольше не начинается коррекция, тем сильнее она будет.



Рост курса пары евро-доллар выше $1,1560 спровоцирует продавцов закрывать шорты. Мы считаем, что пара евро-доллар воспользуется случаем и попытается ненадолго приподняться поближе к $1,1700 еще до публикации статистики по Nonfarm Payrolls, намеченной на вечер пятницы, 05 октября.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,55/32,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов это СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшим с закрытия понедельника по 5,0 коп. спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 октября по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Судя по отрицательной динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, Казначейство решило «не мешать» очередной порцией компенсации НДС открывшемуся сезону репатриации дивидендов нерезидентами. Покупки СКВ «варягов» пришлись по нраву экспортерам, у которых вырос приток внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно реализовать на межбанке.

Объемы покупок и продаж безналичного доллара были эквивалентными, обеспечив равновесие спроса и оферов на фоне установившейся курсовой стабильности, сделав рынок «скучным».



Нынче только первый день конвертации гривневых дивидендов в более твердую валюту. Думается, сезон репатриации продлится еще день-другой, обеспечивая растущий приток экспортной выручки из-за рубежа постоянным спросом. Причем, как показал опыт предыдущих сезонов, «варяги» не отличаются привередливостью на межбанке, радуя продавцов СКВ покладистым характером.



Это обстоятельство дает основание рассчитывать на попытки экспортеров реализовать часть своей выручки нерезидентам на ближайших торгах чуть подороже.

Хотя, разумеется, заметное, характерное для среды, повышение объема валютных поступлений из-за рубежа не даст в полной мере развернуться «борьбе за профит» продавцам безналичной валюты на торгах в 03 октября и в четверг.



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