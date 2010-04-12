Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:14
Tolevas написав: zzzzzz написав: freeze
А все пенсионеры здесь останутся.
и IT-шники. На место каждого программера, уехавшего в Польшу, в Украине придет студент из вуза
Качество студентов уже падает.
Zebra
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:15
Долярчик написав: zzzzzz написав: Vadim V
Ну а как же интрига ?)) - Укргазбанк
... і що, далі поповнювати можна лише перший місяць?
(де смайлик, що спльовує? )
Запит до мене чі до зюзю? чі сам до себе?
Vadim V
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Додано: Вів 02 жов, 2018 21:37
Vadim V написав: Долярчик написав: zzzzzz написав: Vadim V
Ну а как же интрига ?)) - Укргазбанк
... і що, далі поповнювати можна лише перший місяць?
(де смайлик, що спльовує? )
Запит до мене чі до зюзю? чі сам до себе?
... та наче, до Багатозетного
- хоча, наскільки Я знаю Укргаз - там переважно, завжди така фішка
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:16
bamper написав:
...выучится и уедет в Польшу.
Думать хотя бы на два шага вперед большинство так и не научилось...
вопрос - а зачем ему ехать в Польшу?
В игноре тролль Vadim V, злой паяц tea, торчок Somilitark .
Tolevas
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:18
Повернуться заробітчани, повернуться рано чи пізно. Ось наїдяться "райських яблучок" на чужині і цінуватимуть рідну країну, "де у своїй хаті....."
https://www.segodnya.ua/ukraine/rabota- ... 76119.html
"Доходит до того, что из-за переутомления украинские водители фур умирают прямо на работе, говорят в профсоюзах.
Одна из причин, почему дальнобойщики вынуждены перерабатывать, заключается в том, что работодатели хотят платить им не почасово, как требует европейское законодательство, а за километраж. Несогласных работать по такой схеме могут вообще не взять на работу.
Незнание законов и литовского языка – главные причины, почему украинцы попадают в беду.
Дальнобойщики, права которых были нарушены, обращаются в трудовую инспекцию, полицию и суды, впрочем, помочь работникам крайне сложно.
Решение нужно ждать месяцами, это могут позволить себе не все украинцы, не имея денег на жилье и питание,
они ни с чем возвращаются в Украину
".
ihorkyiv
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:23
Tolevas написав: bamper написав:
...выучится и уедет в Польшу.
Думать хотя бы на два шага вперед большинство так и не научилось...
вопрос - а зачем ему ехать в Польшу?
ЕС, перспективы. Какие в Украине перспективы в стране пенсионеров. Малопривлекательная территория если отбросить патриотизм. Сюда едут только хачи, потому что у них ещё хуже.
Zebra
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:32
Zebra написав: Tolevas написав: bamper написав:
...выучится и уедет в Польшу.
Думать хотя бы на два шага вперед большинство так и не научилось...
вопрос - а зачем ему ехать в Польшу?
ЕС, перспективы. Какие в Украине перспективы в стране пенсионеров. Малопривлекательная территория если отбросить патриотизм. Сюда едут только хачи, потому что у них ещё хуже.
27 років економічної незалежності України: підсумки і перспективи
https://today.ua/27-rokiv-ekonomichnoyi ... rspektyvy/
ihorkyiv
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Додано: Вів 02 жов, 2018 22:34
Zebra написав:
ЕС, перспективы. Какие в Украине перспективы в стране пенсионеров. Малопривлекательная территория если отбросить патриотизм. Сюда едут только хачи, потому что у них ещё хуже.
так почему вы ещё не в ЕС ?
Зёбра, ваша легенда владельца интернет-магазина в Чернигове спалена уже давно
pesikot
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