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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6399640064016402

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:14

  Tolevas написав:
  zzzzzz написав:freeze

А все пенсионеры здесь останутся.


и IT-шники. На место каждого программера, уехавшего в Польшу, в Украине придет студент из вуза

Качество студентов уже падает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:15

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Vadim V
Ну а как же интрига ?)) - Укргазбанк

... і що, далі поповнювати можна лише перший місяць? :mrgreen: (де смайлик, що спльовує? )

Запит до мене чі до зюзю? чі сам до себе? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:37

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Vadim V
Ну а как же интрига ?)) - Укргазбанк

... і що, далі поповнювати можна лише перший місяць? :mrgreen: (де смайлик, що спльовує? )

Запит до мене чі до зюзю? чі сам до себе? :mrgreen:

... та наче, до Багатозетного :D
- хоча, наскільки Я знаю Укргаз - там переважно, завжди така фішка :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:16

  bamper написав:...выучится и уедет в Польшу.
Думать хотя бы на два шага вперед большинство так и не научилось...


вопрос - а зачем ему ехать в Польшу?
В игноре тролль Vadim V, злой паяц tea, торчок Somilitark .
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:18

Повернуться заробітчани, повернуться рано чи пізно. Ось наїдяться "райських яблучок" на чужині і цінуватимуть рідну країну, "де у своїй хаті....."
https://www.segodnya.ua/ukraine/rabota- ... 76119.html
"Доходит до того, что из-за переутомления украинские водители фур умирают прямо на работе, говорят в профсоюзах.
Одна из причин, почему дальнобойщики вынуждены перерабатывать, заключается в том, что работодатели хотят платить им не почасово, как требует европейское законодательство, а за километраж. Несогласных работать по такой схеме могут вообще не взять на работу.
Незнание законов и литовского языка – главные причины, почему украинцы попадают в беду.
Дальнобойщики, права которых были нарушены, обращаются в трудовую инспекцию, полицию и суды, впрочем, помочь работникам крайне сложно.
Решение нужно ждать месяцами, это могут позволить себе не все украинцы, не имея денег на жилье и питание, они ни с чем возвращаются в Украину".
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:23

  Tolevas написав:
  bamper написав:...выучится и уедет в Польшу.
Думать хотя бы на два шага вперед большинство так и не научилось...


вопрос - а зачем ему ехать в Польшу?

ЕС, перспективы. Какие в Украине перспективы в стране пенсионеров. Малопривлекательная территория если отбросить патриотизм. Сюда едут только хачи, потому что у них ещё хуже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:32

  Zebra написав:
  Tolevas написав:
  bamper написав:...выучится и уедет в Польшу.
Думать хотя бы на два шага вперед большинство так и не научилось...


вопрос - а зачем ему ехать в Польшу?

ЕС, перспективы. Какие в Украине перспективы в стране пенсионеров. Малопривлекательная территория если отбросить патриотизм. Сюда едут только хачи, потому что у них ещё хуже.

27 років економічної незалежності України: підсумки і перспективи https://today.ua/27-rokiv-ekonomichnoyi ... rspektyvy/
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:34

  Zebra написав:ЕС, перспективы. Какие в Украине перспективы в стране пенсионеров. Малопривлекательная территория если отбросить патриотизм. Сюда едут только хачи, потому что у них ещё хуже.

так почему вы ещё не в ЕС ?
Зёбра, ваша легенда владельца интернет-магазина в Чернигове спалена уже давно
pesikot
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