... та наче, до Багатозетного
- хоча, наскільки Я знаю Укргаз - там переважно, завжди така фішка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:37
... та наче, до Багатозетного
- хоча, наскільки Я знаю Укргаз - там переважно, завжди така фішка
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:18
Повернуться заробітчани, повернуться рано чи пізно. Ось наїдяться "райських яблучок" на чужині і цінуватимуть рідну країну, "де у своїй хаті....."
"Доходит до того, что из-за переутомления украинские водители фур умирают прямо на работе, говорят в профсоюзах.
Одна из причин, почему дальнобойщики вынуждены перерабатывать, заключается в том, что работодатели хотят платить им не почасово, как требует европейское законодательство, а за километраж. Несогласных работать по такой схеме могут вообще не взять на работу.
Незнание законов и литовского языка – главные причины, почему украинцы попадают в беду.
Дальнобойщики, права которых были нарушены, обращаются в трудовую инспекцию, полицию и суды, впрочем, помочь работникам крайне сложно.
Решение нужно ждать месяцами, это могут позволить себе не все украинцы, не имея денег на жилье и питание, они ни с чем возвращаются в Украину".
Додано: Сер 03 жов, 2018 01:17
В Вашем предложении 4 лишних слова: "на два шага вперед".
Или притворяются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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