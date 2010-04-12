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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6403640464056406>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:41

  serega_rubin написав:
  tea написав:Чи вдасться домовитись про ціну на газ з МВФ?

Цена на газ в Европе будет рости в следующие 3 года. Так что этот цирк не закончится еще доолго.

а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:52

  ihorkyiv написав:Повернуться заробітчани, повернуться рано чи пізно. Ось наїдяться "райських яблучок" на чужині і цінуватимуть рідну країну, "де у своїй хаті....."
https://www.segodnya.ua/ukraine/rabota- ... 76119.html
"Доходит до того, что из-за переутомления украинские водители фур умирают прямо на работе, говорят в профсоюзах.
Одна из причин, почему дальнобойщики вынуждены перерабатывать, заключается в том, что работодатели хотят платить им не почасово, как требует европейское законодательство, а за километраж. Несогласных работать по такой схеме могут вообще не взять на работу.
Незнание законов и литовского языка – главные причины, почему украинцы попадают в беду.
Дальнобойщики, права которых были нарушены, обращаются в трудовую инспекцию, полицию и суды, впрочем, помочь работникам крайне сложно.
Решение нужно ждать месяцами, это могут позволить себе не все украинцы, не имея денег на жилье и питание, они ни с чем возвращаются в Украину".

извиняюсь но по моему это желтизна, так как во всех фурах которые ездят по Европе стоит устройство которое в режиме реального времени записывает когда фура едет, а когда стоит, если вдруг более 8 часов подряд то штраф не кислый, даже если переставил фуру и проехал 20 метров сверх лимита это указывается в диаграмме и полиция на месте имеет право эту диаграмму проверять.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:04

  edvardd написав:
  serega_rubin написав:
  tea написав:Чи вдасться домовитись про ціну на газ з МВФ?

Цена на газ в Европе будет рости в следующие 3 года. Так что этот цирк не закончится еще доолго.

а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...

При том что уже 85? Очень сомневаюсь. Халва-халва - это хорошо, но реальность немного иная. Трампон играет на нефтяников, гос. долг бьет рекорды, торговый баланс, несмотря на все торговые войны, только ухудшается, а бюджетный дефицит опять растет. Новый кризис - вопрос нескольких месяцев. И это может быть кризис денежных единиц, в первую очередь, доллара. Растущая нефть тоже увеличивает инфляцию издержек и бьет по экономике.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:09

  edvardd написав:
  serega_rubin написав:
  tea написав:Чи вдасться домовитись про ціну на газ з МВФ?

Цена на газ в Европе будет рости в следующие 3 года. Так что этот цирк не закончится еще доолго.

а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...


Ага. "Нефть по 21" - это из той же серии, что "паритет доллар-евро" :)
На когда, кстати, очередной паритет ждете?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:11

hxbbgaf
На чому зараз росте нафта?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:26

  Искатель написав:
  edvardd написав:а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...

Ага. "Нефть по 21" - это из той же серии, что "паритет доллар-евро" :)
На когда, кстати, очередной паритет ждете?

Не, из этой серии
  edvardd написав:Трамп никогда не будет президентом, там електорат тестируют на дурные лозунги...

  edvardd написав:22 августа у одного из кандидатов случится инсульт, скорее всего это будет Трамп...

Но я жду 15 ноября
  edvardd написав:Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:27

Как показывает жизнь, при кризисе цена нефти резко падает. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:30

  Корнеев написав:На чому зараз росте нафта?

литовцы с поляками таксуют, спрос увеличился.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:34

Yuri_T Сумніваюсь що українські таксисти впливають на глобальні ціни по нафті :D
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:34

  Корнеев написав:hxbbgaf
На чому зараз росте нафта?

Картельный сговор ОПЕК+Рашка.
Венесуэла и Иран надолго вне игры, в Сирии хорошо рассчитанные траблы
Раньше эти две силы были сами по себе, а сейчас нашли общий язык и качают дивиденды от своей монопольки
antey1969
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