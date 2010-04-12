ihorkyiv написав:

Повернуться заробітчани, повернуться рано чи пізно. Ось наїдяться "райських яблучок" на чужині і цінуватимуть рідну країну, "де у своїй хаті.....""Доходит до того, что из-за переутомления украинские водители фур умирают прямо на работе, говорят в профсоюзах.Одна из причин, почему дальнобойщики вынуждены перерабатывать, заключается в том, что работодатели хотят платить им не почасово, как требует европейское законодательство, а за километраж. Несогласных работать по такой схеме могут вообще не взять на работу.Незнание законов и литовского языка – главные причины, почему украинцы попадают в беду.Дальнобойщики, права которых были нарушены, обращаются в трудовую инспекцию, полицию и суды, впрочем, помочь работникам крайне сложно.Решение нужно ждать месяцами, это могут позволить себе не все украинцы, не имея денег на жилье и питание,".