ihorkyiv написав:Повернуться заробітчани, повернуться рано чи пізно. Ось наїдяться "райських яблучок" на чужині і цінуватимуть рідну країну, "де у своїй хаті....." https://www.segodnya.ua/ukraine/rabota- ... 76119.html "Доходит до того, что из-за переутомления украинские водители фур умирают прямо на работе, говорят в профсоюзах. Одна из причин, почему дальнобойщики вынуждены перерабатывать, заключается в том, что работодатели хотят платить им не почасово, как требует европейское законодательство, а за километраж. Несогласных работать по такой схеме могут вообще не взять на работу. Незнание законов и литовского языка – главные причины, почему украинцы попадают в беду. Дальнобойщики, права которых были нарушены, обращаются в трудовую инспекцию, полицию и суды, впрочем, помочь работникам крайне сложно. Решение нужно ждать месяцами, это могут позволить себе не все украинцы, не имея денег на жилье и питание, они ни с чем возвращаются в Украину".
извиняюсь но по моему это желтизна, так как во всех фурах которые ездят по Европе стоит устройство которое в режиме реального времени записывает когда фура едет, а когда стоит, если вдруг более 8 часов подряд то штраф не кислый, даже если переставил фуру и проехал 20 метров сверх лимита это указывается в диаграмме и полиция на месте имеет право эту диаграмму проверять.
tea написав:Чи вдасться домовитись про ціну на газ з МВФ?
Цена на газ в Европе будет рости в следующие 3 года. Так что этот цирк не закончится еще доолго.
а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...
При том что уже 85? Очень сомневаюсь. Халва-халва - это хорошо, но реальность немного иная. Трампон играет на нефтяников, гос. долг бьет рекорды, торговый баланс, несмотря на все торговые войны, только ухудшается, а бюджетный дефицит опять растет. Новый кризис - вопрос нескольких месяцев. И это может быть кризис денежных единиц, в первую очередь, доллара. Растущая нефть тоже увеличивает инфляцию издержек и бьет по экономике.
Корнеев написав:hxbbgaf На чому зараз росте нафта?
Картельный сговор ОПЕК+Рашка. Венесуэла и Иран надолго вне игры, в Сирии хорошо рассчитанные траблы Раньше эти две силы были сами по себе, а сейчас нашли общий язык и качают дивиденды от своей монопольки