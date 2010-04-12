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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6403640464056406

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:43

antey1969

Надо просто уточнить , что выбывшие объемы которые поставлял Иран , страны ОПЕК не компенсировали , отчего создался дефицит
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:45

  Игорь написав:
  Искатель написав:
  edvardd написав:а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...

Ага. "Нефть по 21" - это из той же серии, что "паритет доллар-евро" :)
На когда, кстати, очередной паритет ждете?

Не, из этой серии
  edvardd написав:Трамп никогда не будет президентом, там електорат тестируют на дурные лозунги...

  edvardd написав:22 августа у одного из кандидатов случится инсульт, скорее всего это будет Трамп...

Но я жду 15 ноября
  edvardd написав:Кризис случится в диапазоне 15 мая-15 ноября этого года...


Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений
Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)
:lol: :evil:

----
по Одессе. 28.12-15 / 28.18-23
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:46

  antey1969 написав:
  Корнеев написав:hxbbgaf
На чому зараз росте нафта?

Картельный сговор ОПЕК+Рашка.
Венесуэла и Иран надолго вне игры, в Сирии хорошо рассчитанные траблы
Раньше эти две силы были сами по себе, а сейчас нашли общий язык и качают дивиденды от своей монопольки

+ головний споживач Китай який у торгівельній війні з США. Я не думаю що США промовчать на такий розвиток ситуації.
Але нафта по 100 добра тим що підсилить стимул до переходу на відновлювальні джерела.Чекаємо більше сонячних панелей всюди.В вересні панелі упали в ціні на 30% через зняття обмежень від євросоюзу на продукцію Китаю.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:48

  zzzzzz написав:antey1969

Надо просто уточнить , что выбывшие объемы которые поставлял Иран , страны ОПЕК не компенсировали , отчего создался дефицит

Не думаю, что этого хватит для существенного снижения мировых цен на нефть.
Только в случае резкого охлаждения экономики Китая
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:03

  Корнеев написав:
  antey1969 написав:
  Корнеев написав:hxbbgaf
На чому зараз росте нафта?

Картельный сговор ОПЕК+Рашка.
Венесуэла и Иран надолго вне игры, в Сирии хорошо рассчитанные траблы
Раньше эти две силы были сами по себе, а сейчас нашли общий язык и качают дивиденды от своей монопольки

+ головний споживач Китай який у торгівельній війні з США. Я не думаю що США промовчать на такий розвиток ситуації.
Але нафта по 100 добра тим що підсилить стимул до переходу на відновлювальні джерела.Чекаємо більше сонячних панелей всюди.В вересні панелі упали в ціні на 30% через зняття обмежень від євросоюзу на продукцію Китаю.

Все верно, $100+ по нефти толкнуло добычу сланцевой нефти и разработки электромобилей, первые модели nissan leaf и tesla model s были ответом зажравшимся добытчиками нефти ОПЕК. Приближая цену снова к $100 они ещё больше толкнут прогресс. Им нужно было продавать по $20 нефть лет 10-15 и похоронить надежды на сланцевую нефть и электрокары. Хотя может это и расчет, взять последнее из нефтяной отрасли, прежде чем произойдет скачек перехода на альтернативные источники.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:10

Re: Валютный рынок в контексте

  antey1969 написав:Надо просто уточнить , что выбывшие объемы которые поставлял Иран , страны ОПЕК не компенсировали , отчего создался дефицит

Не думаю, что этого хватит для существенного снижения мировых цен на нефть.
Только в случае резкого охлаждения экономики Китая


Вы забываете, что торги по позициям, как то
сырье, например, хлопок, нефть, золото
валюты, как то доллар, евро, фунт
давно ведутся - в большинстве своем - в виртуальном мире
т.е. суммы по позициям в разы, если не в десятки раз превышают реальное предложение
торговля ведется в основе своей спекулянтами, как по позициям, так и по вторичным инструментам
так что на текущую мировую стоимость позиции практически никак не влияют телодвижения реальных поставщиков
больше влияют СМИ и ОБС в среде трейдеров
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Хотя может это и расчет, взять последнее из нефтяной отрасли, прежде чем произойдет скачек перехода на альтернативные источники.

Современная нефть - это долги и возобновляемые технологии.
При высокой цене на нефть будет шанс что нефтянники погасят свои и страновые долги.
При высокой цене на нефть можно успешно торговать "технологиями добычи дорогой нефти"/утеплениями/тепловыми насосами/электромобилями/панелями/ветряками/аккумуляторами/электроэнергией/квотами на выбросы/биоэтанолом/американским углём... т.е. товаром с высокой добавочной стоимостью, всем тем что страны - бензоколонки производить не умеют. И объема этого рынка хватит на десятилетия вперёд. И газ по 12к$ не за горами как и нефть по 200 за бочку.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:16

  Alex2007 написав:
Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений
Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)
:lol: :evil:

А чего не вспоминаете больного дедушку на роликах,который наплодил десять ников и его регулярно бомбит отфонарными курсами :lol:
А пока акция "купим по 28.15" отдаляется,на пороге акция продам по 28.15(Киев если шо).
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:17

  edvardd написав:
  serega_rubin написав:
  tea написав:Чи вдасться домовитись про ціну на газ з МВФ?

Цена на газ в Европе будет рости в следующие 3 года. Так что этот цирк не закончится еще доолго.

а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...

При том что уже 85? Очень сомневаюсь. Халва-халва - это хорошо, но реальность немного иная. Трампон играет на нефтяников, гос. долг бьет рекорды, торговый баланс, несмотря на все торговые войны, только ухудшается, а бюджетный дефицит опять растет. Новый кризис - вопрос нескольких месяцев. И это может быть кризис денежных единиц, в первую очередь, доллара. Растущая нефть тоже увеличивает инфляцию издержек и бьет по экономике.[/quote]


ну если не в курсе:
25.09.2018 в 18:23, просмотров: 3821
Президент США Дональд Трамп заявил на открытии сессии Генассамблеи ООН, что ОПЕК обкрадывает остальной мир и делает это как всегда. При этом Трамп напомнил, что США защищают многие государства-члены ОПЕК, а они пользуются этим, вводя высокие цены на нефть.
"Это не хорошо", - констатировал американский лидер.
Трамп отметил, что страны ОПЕК должны прекратить повышать цены на нефть и начали их снижать.
"И они теперь должны внести свой существенный вклад в военную защиту. Мы не собираемся терпеть это, эти высокие цены долго", - пригрозил американский лидер.
edvardd
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