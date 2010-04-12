Додано: Сер 03 жов, 2018 14:17

edvardd написав: serega_rubin написав: tea написав: Чи вдасться домовитись про ціну на газ з МВФ? Чи вдасться домовитись про ціну на газ з МВФ?

Цена на газ в Европе будет рости в следующие 3 года. Так что этот цирк не закончится еще доолго. Цена на газ в Европе будет рости в следующие 3 года. Так что этот цирк не закончится еще доолго.

а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней... а вот и болт, нефть скоро развернётся на 21, и газ за ней...

При том что уже 85? Очень сомневаюсь. Халва-халва - это хорошо, но реальность немного иная. Трампон играет на нефтяников, гос. долг бьет рекорды, торговый баланс, несмотря на все торговые войны, только ухудшается, а бюджетный дефицит опять растет. Новый кризис - вопрос нескольких месяцев. И это может быть кризис денежных единиц, в первую очередь, доллара. Растущая нефть тоже увеличивает инфляцию издержек и бьет по экономике.[/quote]ну если не в курсе:25.09.2018 в 18:23, просмотров: 3821Президент США Дональд Трамп заявил на открытии сессии Генассамблеи ООН, что ОПЕК обкрадывает остальной мир и делает это как всегда. При этом Трамп напомнил, что США защищают многие государства-члены ОПЕК, а они пользуются этим, вводя высокие цены на нефть."Это не хорошо", - констатировал американский лидер.Трамп отметил, что страны ОПЕК должны прекратить повышать цены на нефть и начали их снижать."И они теперь должны внести свой существенный вклад в военную защиту. Мы не собираемся терпеть это, эти высокие цены долго", - пригрозил американский лидер.