antey1969
Надо просто уточнить , что выбывшие объемы которые поставлял Иран , страны ОПЕК не компенсировали , отчего создался дефицит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:43
antey1969
Надо просто уточнить , что выбывшие объемы которые поставлял Иран , страны ОПЕК не компенсировали , отчего создался дефицит
Живите своим умом!
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:45
Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений
Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)
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по Одессе. 28.12-15 / 28.18-23
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:46
+ головний споживач Китай який у торгівельній війні з США. Я не думаю що США промовчать на такий розвиток ситуації.
Але нафта по 100 добра тим що підсилить стимул до переходу на відновлювальні джерела.Чекаємо більше сонячних панелей всюди.В вересні панелі упали в ціні на 30% через зняття обмежень від євросоюзу на продукцію Китаю.
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:48
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:03
Все верно, $100+ по нефти толкнуло добычу сланцевой нефти и разработки электромобилей, первые модели nissan leaf и tesla model s были ответом зажравшимся добытчиками нефти ОПЕК. Приближая цену снова к $100 они ещё больше толкнут прогресс. Им нужно было продавать по $20 нефть лет 10-15 и похоронить надежды на сланцевую нефть и электрокары. Хотя может это и расчет, взять последнее из нефтяной отрасли, прежде чем произойдет скачек перехода на альтернативные источники.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:10
Re: Валютный рынок в контексте
Вы забываете, что торги по позициям, как то
сырье, например, хлопок, нефть, золото
валюты, как то доллар, евро, фунт
давно ведутся - в большинстве своем - в виртуальном мире
т.е. суммы по позициям в разы, если не в десятки раз превышают реальное предложение
торговля ведется в основе своей спекулянтами, как по позициям, так и по вторичным инструментам
так что на текущую мировую стоимость позиции практически никак не влияют телодвижения реальных поставщиков
больше влияют СМИ и ОБС в среде трейдеров
и это пройдет
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:15
Re: Валютный рынок в контексте
Современная нефть - это долги и возобновляемые технологии.
При высокой цене на нефть будет шанс что нефтянники погасят свои и страновые долги.
При высокой цене на нефть можно успешно торговать "технологиями добычи дорогой нефти"/утеплениями/тепловыми насосами/электромобилями/панелями/ветряками/аккумуляторами/электроэнергией/квотами на выбросы/биоэтанолом/американским углём... т.е. товаром с высокой добавочной стоимостью, всем тем что страны - бензоколонки производить не умеют. И объема этого рынка хватит на десятилетия вперёд. И газ по 12к$ не за горами как и нефть по 200 за бочку.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:16
А чего не вспоминаете больного дедушку на роликах,который наплодил десять ников и его регулярно бомбит отфонарными курсами
А пока акция "купим по 28.15" отдаляется,на пороге акция продам по 28.15(Киев если шо).
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:17
При том что уже 85? Очень сомневаюсь. Халва-халва - это хорошо, но реальность немного иная. Трампон играет на нефтяников, гос. долг бьет рекорды, торговый баланс, несмотря на все торговые войны, только ухудшается, а бюджетный дефицит опять растет. Новый кризис - вопрос нескольких месяцев. И это может быть кризис денежных единиц, в первую очередь, доллара. Растущая нефть тоже увеличивает инфляцию издержек и бьет по экономике.[/quote]
ну если не в курсе:
25.09.2018 в 18:23, просмотров: 3821
Президент США Дональд Трамп заявил на открытии сессии Генассамблеи ООН, что ОПЕК обкрадывает остальной мир и делает это как всегда. При этом Трамп напомнил, что США защищают многие государства-члены ОПЕК, а они пользуются этим, вводя высокие цены на нефть.
"Это не хорошо", - констатировал американский лидер.
Трамп отметил, что страны ОПЕК должны прекратить повышать цены на нефть и начали их снижать.
"И они теперь должны внести свой существенный вклад в военную защиту. Мы не собираемся терпеть это, эти высокие цены долго", - пригрозил американский лидер.
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