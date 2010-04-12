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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6406640764086409>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 915
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
46
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
585
Всього голосів : 915
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:32

  Shram написав:
  zzzzzz написав:
17 октября Минфину надо выплатить 501 млн долларов
24 октября - 210 млн евро..
.


Интересно решаться ещё раз вылезти за приват-кредитом под 9-10% на лямов 700 для устранения очередного затыка, или сольют сумму из ЗВР.

Из ЗВР вряд-ли столько сольют без компенсации.
Возможно, попробуют пропетлять с повышением ставки по зеленому ягелю на ОВГЗ и физиками займутся поплотнее
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:35

  serega_rubin написав:
  Zebra написав:Хотя может это и расчет, взять последнее из нефтяной отрасли, прежде чем произойдет скачек перехода на альтернативные источники.

И газ по 12к$ не за горами как и нефть по 200 за бочку.


Газ по 12'000$ или по 1'200$ за тыс. м3 ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:50

Zebra
nissan leaf и tesla model s на баланс нефти пока оказывают весьма слабое влияние.
"скачок перехода на альтернативные источники" тоже происходит не за один день, хотя высокие цены на нефть этому, действительно, способствуют и такой переход ускоряют.
serega_rubin
И газ по 12к$ не за горами как и нефть по 200 за бочку.

Это сильно!
Но похоже на эдвардовский прогноз нефти по 21.
"технологиями добычи дорогой нефти"/утеплениями/тепловыми насосами/электромобилями/панелями/ветряками/аккумуляторами/электроэнергией/квотами на выбросы/биоэтанолом/американским углём

Последние 3 позиции я бы не отнёс к "товарам с высокой добавочной стоимостью", а всё остальное полезно, но требует, в первую очередь, прорывных технологий, материалов, конструкций для снижения себестоимости и, соотв., цены.
hxbbgaf
ЛАД писал(а):
Как показывает жизнь, при кризисе цена нефти резко падает. :)

Кризис может иметь разные причины, в т.ч. и обвал денежных единиц. В таком случае мы вряд ли увидим резкое падение. Разве что на короткое время острой фазы.

"обвал денежных единиц" к чему - к доллару? или опять, по-вашему, к золоту? :)
"на короткое время острой фазы" - это на сколько? и что такое острая фаза?
После 150 в июне 2008 нефть упала до 40, через 1,5 года восстановилась до 130, потом опять начала снижаться и пиков 2008 за прошедшие 10 лет так и не достигла.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:00

  antey1969 написав:
  Shram написав:
  zzzzzz написав:
17 октября Минфину надо выплатить 501 млн долларов
24 октября - 210 млн евро..
.


Интересно решаться ещё раз вылезти за приват-кредитом под 9-10% на лямов 700 для устранения очередного затыка, или сольют сумму из ЗВР.

Из ЗВР вряд-ли столько сольют без компенсации.
Возможно, попробуют пропетлять с повышением ставки по зеленому ягелю на ОВГЗ и физиками займутся поплотнее

+ поставил, но небольшое уточнение.
Не "вряд ли", а точно нет, если не откажутся от сотрудничества с МВФ (МВФ не разрешит). Но если даже откажутся, то опять же не сольют, потому что в ЗВР будет пусто.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:09

  antey1969 написав:
  Shram написав:
  zzzzzz написав:
17 октября Минфину надо выплатить 501 млн долларов
24 октября - 210 млн евро..
.


Интересно решаться ещё раз вылезти за приват-кредитом под 9-10% на лямов 700 для устранения очередного затыка, или сольют сумму из ЗВР.

Из ЗВР вряд-ли столько сольют без компенсации.
Возможно, попробуют пропетлять с повышением ставки по зеленому ягелю на ОВГЗ и физиками займутся поплотнее


Для начала Минфин будет стараться эти деньги привлечь назад в ОВГЗ. Не даром Минфин поднял ставку что-бы дать сигнал инвесторам о возможности размещения по 7%..
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:24

дядя Caша
Рынок наличных Киева
$ 28,12/27,17 UAH/USD
Во вчерашней тоже было 27, опечатка.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:32

  Долярчик написав:...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.

М л я , ты можеш не на суржике тут балакати ? :twisted: , шо то за контора "банк лева" ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:34

Минфин наконец-то опубликовал нормальный график выплат внешних и внутренних долгов , по сравнению с тем что было раньше....


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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:38

  Nighthawk написав:
  Alex2007 написав:Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений
Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)
:lol:


Нєє, стартували з "пА 115" :mrgreen:
Але місцями він вгадував. пА 13.2, пА 32, розмір траншу МВФ у травні-2014 (17,5 ярди).
А потім чувак завів бложек на ФБ, і почалася така ахінєя, що вуха в"януть. Краще б він зупинився весною-2014... Нда, і згідно Пургену, з 2016 року наша економіка повинна рости РІЗКО ДОГОРИ. Усі відчули? :mrgreen:

Да пашли ани эти предсказатели/правидцы - на х у й :mrgreen: , пардон за мой хранцузский . :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:шо то за контора "банк лева"

Банк Львів
Faceless
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