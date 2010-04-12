Додано: Сер 03 жов, 2018 17:50

И газ по 12к$ не за горами как и нефть по 200 за бочку.

"технологиями добычи дорогой нефти"/утеплениями/тепловыми насосами/электромобилями/панелями/ветряками/аккумуляторами/электроэнергией/квотами на выбросы/биоэтанолом/американским углём



Как показывает жизнь, при кризисе цена нефти резко падает. ЛАД писал(а):Как показывает жизнь, при кризисе цена нефти резко падает.

Кризис может иметь разные причины, в т.ч. и обвал денежных единиц. В таком случае мы вряд ли увидим резкое падение. Разве что на короткое время острой фазы. Кризис может иметь разные причины, в т.ч. и обвал денежных единиц. В таком случае мы вряд ли увидим резкое падение. Разве что на короткое время острой фазы.

nissan leaf и tesla model s на баланс нефти пока оказывают весьма слабое влияние."скачок перехода на альтернативные источники" тоже происходит не за один день, хотя высокие цены на нефть этому, действительно, способствуют и такой переход ускоряют.Это сильно!Но похоже на эдвардовский прогноз нефти по 21.Последние 3 позиции я бы не отнёс к "товарам с высокой добавочной стоимостью", а всё остальное полезно, но требует, в первую очередь, прорывных технологий, материалов, конструкций для снижения себестоимости и, соотв., цены."обвал денежных единиц" к чему - к доллару? или опять, по-вашему, к золоту?"на короткое время острой фазы" - это на сколько? и что такое острая фаза?После 150 в июне 2008 нефть упала до 40, через 1,5 года восстановилась до 130, потом опять начала снижаться и пиков 2008 за прошедшие 10 лет так и не достигла.