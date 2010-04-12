Zebra nissan leaf и tesla model s на баланс нефти пока оказывают весьма слабое влияние. "скачок перехода на альтернативные источники" тоже происходит не за один день, хотя высокие цены на нефть этому, действительно, способствуют и такой переход ускоряют. serega_rubin
И газ по 12к$ не за горами как и нефть по 200 за бочку.
Это сильно! Но похоже на эдвардовский прогноз нефти по 21.
"технологиями добычи дорогой нефти"/утеплениями/тепловыми насосами/электромобилями/панелями/ветряками/аккумуляторами/электроэнергией/квотами на выбросы/биоэтанолом/американским углём
Последние 3 позиции я бы не отнёс к "товарам с высокой добавочной стоимостью", а всё остальное полезно, но требует, в первую очередь, прорывных технологий, материалов, конструкций для снижения себестоимости и, соотв., цены. hxbbgaf
ЛАД писал(а): Как показывает жизнь, при кризисе цена нефти резко падает.
Кризис может иметь разные причины, в т.ч. и обвал денежных единиц. В таком случае мы вряд ли увидим резкое падение. Разве что на короткое время острой фазы.
"обвал денежных единиц" к чему - к доллару? или опять, по-вашему, к золоту? "на короткое время острой фазы" - это на сколько? и что такое острая фаза? После 150 в июне 2008 нефть упала до 40, через 1,5 года восстановилась до 130, потом опять начала снижаться и пиков 2008 за прошедшие 10 лет так и не достигла.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Alex2007 написав:Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)
Нєє, стартували з "пА 115" Але місцями він вгадував. пА 13.2, пА 32, розмір траншу МВФ у травні-2014 (17,5 ярди). А потім чувак завів бложек на ФБ, і почалася така ахінєя, що вуха в"януть. Краще б він зупинився весною-2014... Нда, і згідно Пургену, з 2016 року наша економіка повинна рости РІЗКО ДОГОРИ. Усі відчули?
Да пашли ани эти предсказатели/правидцы - на х у й , пардон за мой хранцузский .