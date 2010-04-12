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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6406640764086409 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 915 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 46 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 585 Всього голосів : 915 Додано: Сер 03 жов, 2018 18:43 Долярчик

Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.

п.с. Укргазбанк . дэпозит Класичний з продовженням Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.п.с. Укргазбанк . дэпозит Класичний з продовженням Vadim V

Повідомлень: 1128 З нами з: 23.05.14 Подякував: 230 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 19:28 ЛАД написав: + поставил, но небольшое уточнение.

Не "вряд ли", а точно нет, если не откажутся от сотрудничества с МВФ (МВФ не разрешит). Но если даже откажутся, то опять же не сольют, потому что в ЗВР будет пусто. + поставил, но небольшое уточнение.Не "вряд ли", а точно нет, если не откажутся от сотрудничества с МВФ (МВФ не разрешит). Но если даже откажутся, то опять же не сольют, потому что в ЗВР будет пусто.



Сейчас там 17 млрд.

В конце 2017 было почти 19.

Думаю что ещё 2-3 млрд можно сливать достаточно смело, на относительную стабильность это не скажется. Сейчас там 17 млрд.В конце 2017 было почти 19.Думаю что ещё 2-3 млрд можно сливать достаточно смело, на относительную стабильность это не скажется. Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин Shram Повідомлень: 2530 З нами з: 26.03.16 Подякував: 123 раз. Подякували: 793 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 19:43 Долярчик написав: ...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс. ...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.

Три останніх не можна.

Перші руки протухли.

2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору,

вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу

(п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні

відповідних розрахункових/касових документів.

2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) є

підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така зміна

суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.

2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не

відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше

обумовленого цим Договором строку Три останніх не можна.Перші руки протухли.2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору,вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу(п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленнівідповідних розрахункових/касових документів.2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) єпідтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така змінасуми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення невідповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізнішеобумовленого цим Договором строку Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 25596 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1307 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 19:45 Nighthawk написав: Alex2007 написав: Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений

Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)



Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновиденийКак и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)



Нєє, стартували з "пА 115"

Але місцями він вгадував. пА 13.2, пА 32, розмір траншу МВФ у травні-2014 (17,5 ярди).

А потім чувак завів бложек на ФБ, і почалася така ахінєя, що вуха в"януть. Краще б він зупинився весною-2014... Нда, і згідно Пургену, з 2016 року наша економіка повинна рости РІЗКО ДОГОРИ. Усі відчули? Нєє, стартували з "пА 115"Але місцями він вгадував. пА 13.2, пА 32, розмір траншу МВФ у травні-2014 (17,5 ярди).А потім чувак завів бложек на ФБ, і почалася така ахінєя, що вуха в"януть. Краще б він зупинився весною-2014... Нда, і згідно Пургену, з 2016 року наша економіка повинна рости РІЗКО ДОГОРИ. Усі відчули?

Я ему написал в комментах, что пишет всяку хрень последнее время, особенно всякие типа достижения нынешней власти, которые я в упор не вижу. Так он меня забанил, что он у меня даже в поиске не находится на Фейсбуке))) Да он по ходу проплаченный: навязывает чьи-то настроения для своей аудитории. Я ему написал в комментах, что пишет всяку хрень последнее время, особенно всякие типа достижения нынешней власти, которые я в упор не вижу. Так он меня забанил, что он у меня даже в поиске не находится на Фейсбуке))) Да он по ходу проплаченный: навязывает чьи-то настроения для своей аудитории. kmk

Повідомлень: 297 З нами з: 09.02.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 19:56 kmk написав:

Я ему написал в комментах, что пишет всяку хрень последнее время Я ему написал в комментах, что пишет всяку хрень последнее время



Да ребятки вы жжёте)))



Писать дафне из ольгино,что она пишет что-то "не то?"

И у ботов поменялись методички,которые вам не налазят УЖЕ на голову и УЖЕ не нравятся?



Капець,но до прозрения я так понял ещё лет 30-50,ну в смысле не будет никакого прозрения...



А что это курс везде развернулся под вечер? "бумажка" мальо? Да ребятки вы жжёте)))Писать дафне из ольгино,что она пишет что-то "не то?"И у ботов поменялись методички,которые вам не налазят УЖЕ на голову и УЖЕ не нравятся?Капець,но до прозрения я так понял ещё лет 30-50,ну в смысле не будет никакого прозрения...А что это курс везде развернулся под вечер? "бумажка" мальо? somilitark

Повідомлень: 9817 З нами з: 30.12.09 Подякував: 249 раз. Подякували: 1711 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 19:57 Vadim V написав: Долярчик написав: ...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс. ...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.

М л я , ты можеш не на суржике тут балакати ? , шо то за контора "банк лева" ? М л я , ты можеш не на суржике тут балакати ?, шо то за контора "банк лева" ?

... чо то ржу ... чо то ржу ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4885 З нами з: 19.10.15 Подякував: 229 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 19:58 kmk



...я об этом еще с 2014 пытаюсь донести , так людям больше верить не во что....

....Но появились новые ПРОВИДЦЫ !!! холява 2 Повідомлень: 1935 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1523 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 19:59 Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав: ...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс. ...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.

Три останніх не можна.

Перші руки протухли.

2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору,

вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу

(п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні

відповідних розрахункових/касових документів.

2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) є

підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така зміна

суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.

2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не

відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше

обумовленого цим Договором строку Три останніх не можна.Перші руки протухли.2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору,вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу(п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленнівідповідних розрахункових/касових документів.2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) єпідтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така змінасуми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів.2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення невідповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізнішеобумовленого цим Договором строку

....мені менеджер сказала так, коли Я підписував договір сьогодні на пів року! - що поповнення можливе лише перші три місяці!!! - а так, як пів року складається з 3+3міс. то...... ....мені менеджер сказала так, коли Я підписував договір сьогодні на пів року! - що поповнення можливе лише перші три місяці!!! - а так, як пів року складається з 3+3міс. то...... Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 03 жов, 2018 20:09, всього редагувалось 2 разів. ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4885 З нами з: 19.10.15 Подякував: 229 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 20:02 холява написав: kmk



...я об этом еще с 2014 пытаюсь донести , так людям больше верить не во что....

....Но появились новые ПРОВИДЦЫ !!! ...я об этом еще с 2014 пытаюсь донести , так людям больше верить не во что........Но появились новые ПРОВИДЦЫ !!!

А чому Ви пишете Провидці?

Провидець - один.

П.С.Пише - подорожував до Голандії.Мабуть,літав за травою.

https://softranger.livejournal.com А чому Ви пишете Провидці?Провидець - один.П.С.Пише - подорожував до Голандії.Мабуть,літав за травою. tea Повідомлень: 15875 З нами з: 15.11.08 Подякував: 409 раз. Подякували: 2060 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 20:07 Сибарит написав: ЛАД написав: Каким образом?

(У Вас уже спрашивали, но Вы пока не ответили). Каким образом?(У Вас уже спрашивали, но Вы пока не ответили).

Вопрос в такой мере содержал ответ, да и за меня ответили, что я просто поленился писать

Добавлю только, что корреляция цен на топливо и остальное сырье - явление не вполне самостоятельное. Цены растут на подъеме экономики и падают при проблемах. Когда в мире все хорошо, и нам легче.

Ну и, на всякий случай, оговорюсь, что рассматриваю это только как фактор, способствующий укреплению. Факторов много, и я не знаю, какие окажутся сильнее. Вопрос в такой мере содержал ответ, да и за меня ответили, что я просто поленился писатьДобавлю только, что корреляция цен на топливо и остальное сырье - явление не вполне самостоятельное. Цены растут на подъеме экономики и падают при проблемах. Когда в мире все хорошо, и нам легче.Ну и, на всякий случай, оговорюсь, что рассматриваю это только как фактор, способствующий укреплению. Факторов много, и я не знаю, какие окажутся сильнее.

Возвращаюсь к старому разговору (всю прошлую неделю писал с телефона, было неудобно, да и времени не хватало).

Корреляция, действительно, есть, но именно корреляция, и зачастую не очень сильная.

С минимумов 2016 цены на зерно выросли примерно на 20(кукуруза)-30(пшеница)%. За то же время нефть выросла в 3 раза и пока продолжает расти.



Куплено в этом году для закачки примерно 10 млрд. кубов газа, т.е. грубо на 3 млрд. долл.

Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 2,753 миллиарда долларов. .....

Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов.

.....

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/energetics/10220036-ukraina-uvelichila-import-nefteproduktov-pochti-na-tret.html

В этом году, по-видимому, получится примерно 5 млрд.

Украина в январе-июне 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 40,7% (3 млн 207,802 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 84,65 тыс. тонн.



По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $1 млрд 531,067 млн, что на 21,8% больше, чем в январе-июне-2017 ($1 млрд 256,894 млн).

https://interfax.com.ua/news/economic/516392.html

Т.е. за год выйдет где-то 3 млрд.

Итого получится где-то 11 млрд. долл. Оценка очень скромная и грубая.

В 2017 было "27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки" экспорт 790 млн., импорт 11700 млн. или чистый импорт 10,9 млрд. долл. Т.е. в этом году должно быть заметно больше, хотя бы % на 20-30, т.е. хотя бы 13-14 млрд. долл. А скорее всего рост будет ещё больше, т.к. с апреля пошёл заметный рост нефти.

По экспорту продуктов и металла заметного роста вряд ли стоит ожидать.



Это всё, конечно, скорее, иллюстрации по теме. Но пока что рост цен на энергоресурсы, по-моему, работает для нас в минус.

Торгбаланс ухудшится на 2-3 млрд. Сколько добавится по инфляции, судить не берусь, но, на мой взгляд, немало. Возвращаюсь к старому разговору (всю прошлую неделю писал с телефона, было неудобно, да и времени не хватало).Корреляция, действительно, есть, но именно корреляция, и зачастую не очень сильная.С минимумов 2016 цены на зерно выросли примерно на 20(кукуруза)-30(пшеница)%. За то же время нефть выросла в 3 раза и пока продолжает расти.Куплено в этом годупримерно 10 млрд. кубов газа, т.е. грубо наПодробности читайте на УНИАН:В этом году, по-видимому, получится примерноТ.е. за год выйдет где-тоИтого получится где-тоОценка очень скромная и грубая.В 2017 было "27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки" экспорт 790 млн., импорт 11700 млн. или чистый импорт 10,9 млрд. долл. Т.е. в этом году должно быть заметно больше, хотя бы % на 20-30, т.е. хотя бы 13-14 млрд. долл. А скорее всего рост будет ещё больше, т.к. с апреля пошёл заметный рост нефти.По экспорту продуктов и металла заметного роста вряд ли стоит ожидать.Это всё, конечно, скорее, иллюстрации по теме. Но пока что рост цен на энергоресурсы, по-моему, работает для нас в минус.Торгбаланс ухудшится на 2-3 млрд. Сколько добавится по инфляции, судить не берусь, но, на мой взгляд, немало. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом ЛАД 2 Повідомлень: 10466 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3266 раз. Подякували: 3095 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 6406640764086409 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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