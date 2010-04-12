Долярчик Дозволяється поповнення депозиту протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 184 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів. п.с. Укргазбанк . дэпозит Класичний з продовженням
ЛАД написав:+ поставил, но небольшое уточнение. Не "вряд ли", а точно нет, если не откажутся от сотрудничества с МВФ (МВФ не разрешит). Но если даже откажутся, то опять же не сольют, потому что в ЗВР будет пусто.
Сейчас там 17 млрд. В конце 2017 было почти 19. Думаю что ещё 2-3 млрд можно сливать достаточно смело, на относительную стабильность это не скажется.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Долярчик написав:...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.
Три останніх не можна. Перші руки протухли. 2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору, вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу (п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні відповідних розрахункових/касових документів. 2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) є підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така зміна суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів. 2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше обумовленого цим Договором строку
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Alex2007 написав:Это все из серии Пургеновских прогнозов-сновидений Как и "вижу долл. по 47" (в начале 15 года)
Нєє, стартували з "пА 115" Але місцями він вгадував. пА 13.2, пА 32, розмір траншу МВФ у травні-2014 (17,5 ярди). А потім чувак завів бложек на ФБ, і почалася така ахінєя, що вуха в"януть. Краще б він зупинився весною-2014... Нда, і згідно Пургену, з 2016 року наша економіка повинна рости РІЗКО ДОГОРИ. Усі відчули?
Я ему написал в комментах, что пишет всяку хрень последнее время, особенно всякие типа достижения нынешней власти, которые я в упор не вижу. Так он меня забанил, что он у меня даже в поиске не находится на Фейсбуке))) Да он по ходу проплаченный: навязывает чьи-то настроения для своей аудитории.
Долярчик написав:...інфо з перших рук!..... там, кому потрібно, то гривнедепо в банку "Лева" можна поповнювати тільки перших три міс.
Три останніх не можна. Перші руки протухли. 2.6. Вкладник, не пізніше ніж за 3 місяці до дня закінчення строку дії цього Договору, вправі поповнити суму Вкладу шляхом внесення/перерахування коштів у валюті Вкладу (п. 1.2.) на вкладний рахунок, вказаний у п. 2.1. цього Договору, та оформленні відповідних розрахункових/касових документів. 2.7. Вчинення Вкладником дій по поповненню суми Вкладу (п. 2.6. Договору) є підтвердженням згоди Сторін на зміну суми Вкладу. Сторони домовились, що така зміна суми Вкладу не потребує укладення будь-яких додаткових договорів. 2.8. Банк вправі відмовити у прийнятті поповнення Вкладу, якщо такі поповнення не відповідають вимогам передбачених п. 2.6. цього Договору або здійсненні пізніше обумовленого цим Договором строку
....мені менеджер сказала так, коли Я підписував договір сьогодні на пів року! - що поповнення можливе лише перші три місяці!!! - а так, як пів року складається з 3+3міс. то......
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 03 жов, 2018 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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ЛАД написав:Каким образом? (У Вас уже спрашивали, но Вы пока не ответили).
Вопрос в такой мере содержал ответ, да и за меня ответили, что я просто поленился писать Добавлю только, что корреляция цен на топливо и остальное сырье - явление не вполне самостоятельное. Цены растут на подъеме экономики и падают при проблемах. Когда в мире все хорошо, и нам легче. Ну и, на всякий случай, оговорюсь, что рассматриваю это только как фактор, способствующий укреплению. Факторов много, и я не знаю, какие окажутся сильнее.
Возвращаюсь к старому разговору (всю прошлую неделю писал с телефона, было неудобно, да и времени не хватало). Корреляция, действительно, есть, но именно корреляция, и зачастую не очень сильная. С минимумов 2016 цены на зерно выросли примерно на 20(кукуруза)-30(пшеница)%. За то же время нефть выросла в 3 раза и пока продолжает расти.
Куплено в этом году для закачки примерно 10 млрд. кубов газа, т.е. грубо на 3 млрд. долл.
Украина в январе-июле 2018 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном эквиваленте на 31,5% по сравнению с январем-июлем 2017 года - до 2,753 миллиарда долларов. ..... Всего за отчетный период Украина импортировала 4,165 миллиона тонн нефтепродуктов. ..... Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.
Украина в январе-июне 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 40,7% (3 млн 207,802 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 84,65 тыс. тонн.
По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $1 млрд 531,067 млн, что на 21,8% больше, чем в январе-июне-2017 ($1 млрд 256,894 млн).
https://interfax.com.ua/news/economic/516392.html Т.е. за год выйдет где-то 3 млрд. Итого получится где-то 11 млрд. долл. Оценка очень скромная и грубая. В 2017 было "27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки" экспорт 790 млн., импорт 11700 млн. или чистый импорт 10,9 млрд. долл. Т.е. в этом году должно быть заметно больше, хотя бы % на 20-30, т.е. хотя бы 13-14 млрд. долл. А скорее всего рост будет ещё больше, т.к. с апреля пошёл заметный рост нефти. По экспорту продуктов и металла заметного роста вряд ли стоит ожидать.
Это всё, конечно, скорее, иллюстрации по теме. Но пока что рост цен на энергоресурсы, по-моему, работает для нас в минус. Торгбаланс ухудшится на 2-3 млрд. Сколько добавится по инфляции, судить не берусь, но, на мой взгляд, немало.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом